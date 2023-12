Les voitures électriques vont battre un nouveau record historique en Europe

Qui dit fin d'année dit bilan des ventes. L'ACEA, l'association des constructeurs automobiles européens, a mis en ligne ses chiffres des onze premiers mois de l'année pour l'Union européenne : surprise, la part des ventes de voitures électriques ont dépassé celle des modèles diesel ! Si l'hybride simple croît fortement, l'hybride rechargeable (PHEV) décline.

C’est fou comme les choses peuvent rapidement changer. Alors que le diesel représentait plus de 50 % des ventes européennes en 2016, sa part de marché a dégringolé à 12,2 % en novembre 2023. Pire encore, cette motorisation devrait se faire dépasser par les voitures électriques sur l’ensemble de l’année 2023 !

Des chiffres qui ne viennent pas de n’importe où : c’est l’ACEA, l’association des constructeurs automobiles européens, qui vient d’actualiser ses chiffres de ventes des pays de l’Union européenne. Une étude qui met en lumière d’autres informations : si les voitures essence continuent d’absorber quasiment le tiers des immatriculations et que les hybrides simples croissent encore, les hybrides rechargeables semblent marquer le pas.

16 mois de progression continus

Avec plus de 885 000 ventes en novembre 2023, l’Union européenne continue sa belle progression : il s’agit du seizième mois consécutif de hausse, avec une progression de 6,7 % par rapport à novembre 2022. Une hausse qui monte même à 15,7 % depuis le début de l’année, avec près de 10 millions de véhicules produits.

Dans les détails, l’ACEA indique une importante progression des voitures hybrides simples dans ce marché, passant de 22,7 % à 27,4 % d’une année à l’autre (+ 4,7 %). Les électriques sont plus timides, progressant de 15 % à 16,3 %. Les voitures essence gardent leurs premières places, représentant 32,7 % des ventes le mois dernier (une baisse légère de 1,8 % comparé à novembre 2022).

Niveau baisse, le diesel passe de 14,5 % à 12,2 %, tandis que la part des hybrides rechargeables dans les ventes fond de 11,1 % à 8,1 %.

Les raisons ? Pour les PHEV, les ventes en Allemagne se sont effondrées de 60 % en un an, alors qu’il s’agit du marché principal de ces modèles en Europe. Un marché qui boude également les voitures électriques, avec une baisse de 22,5 % des ventes entre novembre 2022 et novembre 2023 – une situation qui ne devrait pas s’arranger avec la disparition du bonus écologique outre-Rhin.

Un changement de paradigme

Fort heureusement, le reste du marché européen a répondu présent (+ 150 % pour la Belgique !) et 1,4 million de voitures électriques ont été vendues sur les onze premiers mois de 2023, soit une progression spectaculaire de 48,2 % par rapport à l’année dernière. On remercie bien évidemment le Tesla Model Y, véritable locomotive des ventes, mais également les bonnes performances de la gamme électrique du groupe Stellantis.

Et c’est une petite révolution qui se prépare, puisque les voitures électriques représentent 14,4 % des ventes européennes depuis le début de 2023, alors que le diesel doit se contenter de 13,7 % ! Une tendance qui semble même s’accentuer ces derniers mois, comme on vient de voir. Une réalité en France depuis plus d’un an, et en Europe depuis juin 2023 en ventes mensuelles.

C’est donc quasiment certain : 2023 sera l’année où il se sera vendu plus de voitures électriques que de diesel dans l’UE mais aussi en France.