Comment Peugeot, Citroën et Fiat ont dépassé Tesla sur la voiture électrique en Europe

Grâce à une forte progression de ses ventes sur le mois d'octobre 2023, Stellantis est le groupe qui vend le plus de véhicules électriques en France cette année. Ses utilitaires électriques ont largement pesé dans la balance.

Carlos Tavares a longtemps été assez critique vis-à-vis du virage à 360 degrés pris en Europe concernant la voiture thermique. Pourtant, le dirigeant, à la tête d’un groupe de 14 marques, a su s’adapter et Stellantis propose aujourd’hui une large gamme de véhicules électriques à son catalogue.

Rendre l’électrique accessible, c’est la volonté de nombreux groupes, et Stellantis fait aujourd’hui partie de ceux qui proposent les voitures électriques les moins chères du marché, avant l’arrivée l’année prochaine de la nouvelle Citroën ë-C3 à partir de 23 300 euros, hors bonus, et d’une autre version en 2025 avec 200 km et à partir de 19 900 euros, toujours hors bonus.

Une gamme tentaculaire pour des résultats spectaculaires ?

Ces produits plus accessibles permettent à Stellantis d’afficher une belle santé dans le domaine de l’électrique. Ainsi, sur le mois d’octobre, les marques Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot ainsi que les véhicules utilitaires légers affichent des volumes en croissance.

En cumulant les voitures particulières et les utilitaires, Citroën affiche une croissance de 12,5 %, DS Automobiles de 8,8 %, Fiat de 17,8 %, Jeep de 93,2 %, Opel de 31,3 %, et Peugeot de 4,8 %. De jolis scores à mettre au profit de plusieurs lancements importants, dont celui du Jeep Avenger 100 % électrique, dont les livraisons viennent de débuter et d’où cette croissance significative.

Alfa Romeo (+53,9 %) et DS Automobiles (+19,5 %), les deux marques du pôle premium de Stellantis, progressent aussi, mais plutôt grâce à leurs modèles hybrides rechargeables.

Avec ces bons résultats, Stellantis est leader dans le domaine de la voiture électrique en France, sur le marché du VP et celui du VUL, avec 27,6 % de part de marché et 70 023 immatriculations au cumul. Précisons que ces chiffres ne font pas le distinguo entre les ventes dites « tactiques », c’est-à-dire les immatriculations des modèles avant même qu’ils soient vendus, et les ventes correspond à des livraisons aux clients. C’est pour cela que nous parlons d' »immatriculations » et non de « ventes » à proprement parler.

En Europe, Stellantis réussi même à dépasser Tesla, relégué à la 3ème place en termes de voitures électriques immatriculées en Europe. À la première place du podium, Volkswagen règne en maître.

Leader sur la durée ?

Concernant les VUL, Stellantis vient de revoir toute sa gamme. C’est le groupe qui propose aujourd’hui le plus d’utilitaires 100 % électriques sur le marché. Par conséquent, Stellantis est leader avec, au cumul sur les dix premiers mois de l’année, 40 % de part de marché.

Les futurs résultats du groupe devraient aller dans le même sens, avec notamment l’arrivée de futurs produits très pertinents, dont le Peugeot e-3008 qui arrivera l’année prochaine, et sa version dotée de 700 km d’autonomie prévue pour 2025. Comme énoncé plus haut, la Citroën ë-C3 devrait faire un carton en France dès l’an prochain, tandis que la Peugeot e-208 restylée devrait permettre à la citadine sochalienne de continuer à être parmi les leaders du secteur.

Attention néanmoins, la concurrence s’affûtera aussi l’année prochaine, avec notamment l’arrivée de la très attendue Renault R E-Tech, même si son prix a (déjà) été revu à la hausse et tournera davantage autour des 30 000 euros et non des 25 000 comme annoncé initialement.