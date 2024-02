L’une des voitures électriques qui se recharge le plus vite au monde devrait bientôt arriver en Europe

Le constructeur chinois Exceed nous donne de nouvelles de sa voiture électrique Exlantix E0Y (Sterra ET), un SUV électrique qui devrait arriver en Europe sous peu. Ce dernier embarque une batterie révolutionnaire fournie par CATL, capable de récupérer jusqu'à 400 kilomètres d'autonomie en seulement 10 minutes.

Si la charge reste encore un frein pour de nombreux automobilistes, cela est cependant de moins en moins le cas. Et pour cause, les voitures électriques récentes voient généralement leur autonomie augmenter, tandis que la recharge devient quant à elle plus rapide que jamais.

Une recharge éclair

Ce qui devrait rassurer les conducteurs, alors que beaucoup veulent avant tout une grande autonomie, même si l’on sait désormais qu’une charge rapide est plus importante. Et ça, de nombreux constructeurs l’ont également compris. C’est par exemple le cas du groupe Chery, qui possède notamment la marque Exeed. Fondée en 2017, cette dernière joue en fait le rôle de division haut de gamme pour la firme, un peu comme Denza avec BYD par exemple.

La firme commercialise déjà quelques modèles, mais elle veut aller encore plus loin, puisqu’elle devrait bientôt arriver en Europe. Pour cela, elle vendra chez nous ses voitures sous le nom d’Exlantix, avec parmi elles le Sterra ET. Ce dernier est surtout connu sous le nom d’Exceed Exlantix E0Y et fut dévoilé quelques mois plus tôt seulement. Et voilà que ce dernier nous donne quelques nouvelles intéressantes.

Et pour cause, le SUV électrique, qui sera également épaulé chez nous par une berline embarque une batterie révolutionnaire. Celle-ci est fournie par le géant chinois CATL et se caractérise notamment par une charge très rapide. En effet, elle permet au véhicule de récupérer jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie (10 à 70 % environ) en seulement 10 minutes. On imagine l’exercice du 10 à 80 % réalisé en moins de 15 minutes.

C’est encore mieux que l’accumulateur développé par la start-up StoreDot, qui permet de gagner 160 kilomètres en quatre minutes. Mais c’est moins bien que la nouvelle Li Auto Mega qui passe de 10 à 80 en environ 10 minutes.

Le site chinois Auto Home nous donne des informations supplémentaires sur cette dernière, et plus globalement sur le SUV électrique encore en cours de développement. En plein hiver glacial, 24 minutes seulement sont nécessaires pour passer de 20 à 80 %, grâce à une architecture 800 volts, et ce à une température de -20 degrés. Une incroyable performance, puisque l’on sait que la charge est nettement dégradée par temps froid.

Une voiture prometteuse

La puissance de charge pouvant être encaissée par la voiture devrait atteindre 4C, soit un chiffre quatre fois supérieur à la capacité de la batterie. On peut s’attendre à une puissance d’environ 400 kW pour une batterie d’environ 100 kWh.

À noter que ce dernier fait appel à la chimie LFP (lithium – fer – phosphate), qui affiche un coût moins élevé que la technologie NMC (nickel – manganèse – cobalt), mais une densité plus faible également.

Si l’on connaissait déjà le style extérieur de l’Exceed Exlantix E0Y, nous découvrons désormais de nouvelles photos montrant son poste de conduite. Ce dernier est très épuré et intègre un large écran tactile de 15,6 pouces, associé à un combiné numérique devant le conducteur. À noter que la voiture est dotée d’un mode karaoké, comme chez BYD ainsi que chez Tesla. Elle est également livrée avec une pompe à chaleur, afin d’optimiser sa consommation, notamment sur de longs trajets. Il faudra cependant attendre avant de connaître la dotation complète.

Enfin, le SUV électrique est équipé d’une transmission intégrale avec deux moteurs, pour une puissance totale dépassant les 500 chevaux. Plusieurs tailles de batteries devraient être disponibles selon la version, à savoir 60, 82 et 100 kWh. Le tout avec une autonomie maximale annoncée à 700 kilomètres. Un chiffre qui s’entend cependant selon le cycle chinois CLTC, ce qui donnerait alors plutôt 595 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP.

Ce nouvel arrivant, qui devrait rivaliser avec la Tesla Model Y ainsi que l’Audi Q8 e-tron ne viendra pas seul en Europe. En effet, les marques Omoda et Jaecoo feront également partie du voyage, au cours des deux prochaines années.