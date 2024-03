Les voitures électriques abîment-elle plus les routes que les thermiques ?

Affichant un poids plus élevé que les modèles thermiques, les voitures électriques sont accusées d'avoir un impact néfaste sur les infrastructures routières. Mais est-ce vraiment le cas ? Un média britannique s'est penché sur la question.

Si les voitures électriques ont le vent en poupe, avec des ventes en hausse en France et en Europe, elles restent encore la cible de nombreux détracteurs. Ces derniers les accusent de tous les maux, de la pollution à la fin du plaisir de conduire, en passant par un prix trop élevé et une autonomie trop faible.

Un poids vraiment problématique ?

Un point qui revient également très souvent dans les critiques des opposants à la voiture électrique, c’est le poids. En effet, ces dernières sont souvent plus lourdes que leurs équivalents thermiques, en raison de la batterie. Celle-ci pèse en général plusieurs centaines de kilos, même si cela varie selon la capacité. C’est pour cela qu’une grande autonomie est souvent synonyme de gros accumulateur, et donc d’une consommation en hausse.

On pense par exemple à la Nio ET7, dont la batterie pèse pas moins de 903 kilos, ce qui est tout bonnement immense, alors que la voiture affiche un poids total de 3 095 kilos. Mais outre la consommation, un autre aspect est également problématique. Certains détracteurs affirment que les voitures électriques auraient plus tendance à dégrader les infrastructures routières. Et ce en raison de leur poids plus élevé, bien évidemment.

Selon une étude de l’ONG Transport & Environment relayée par le site britannique The Guardian, les modèles zéro-émission (à l’échappement) pèseraient en moyenne 300 à 400 kilos de plus que leurs équivalents thermiques. Par ailleurs, 100 kilomètres d’autonomie supplémentaire rajouterait environ 100 kilos de batterie. Selon une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Edinburgh en 2022, les véhicules à batterie seraient responsables de 20 à 40 % des nids-de-poule sur les routes.

Mais est-ce vraiment la réalité ? Ces autos, de plus en plus nombreuses partout dans le monde, risquent-elles vraiment de détruire les chaussées ? Et bien dans les faits, ce n’est pas tout à fait le cas. Et rassurez-vous, les voitures électriques ne sont pas les seules à endommager les routes, bien au contraire. C’est ce que confirme l’étude de 2022.

Pas que les voitures

Cette dernière explique que l’usure supplémentaire des routes est « en grande partie causée par les gros véhicules, tels que les bus et les poids-lourds ». Les scientifiques expliquent que celle causée par les voitures et les motos est en réalité « si faible que cela n’a pas d’importance« . De quoi notamment contredire la maire de Paris Anne Hidalgo, qui va faire grimper le prix du stationnement pour les voitures lourdes dans la capitale.

Sans parler du malus au poids, qui pourrait aussi un jour concerner les voitures électriques, mais pas cette année. Par ailleurs, il ne faut pas non plus craindre pour les infrastructures telles que les ponts, qui sont conçus pour laisser passer des véhicules bien plus lourds. C’est ce qu’explique Colin Walker, responsable des transports au sein du groupe de réflexion Energy and Climate Intelligence Unit, qui rappelle que la plupart peuvent encaisser jusqu’à 7,5 tonnes.

Mais attention, car certains vieux parkings ne sont pas forcément conçus pour stocker autant de poids par étage. La solution pourrait être de renforcer les parkings, ou de limiter le nombre de voiture par étage.

Certains ponts, notamment sur les autoroutes, peuvent même accueillir des véhicules allant jusqu’à 44 tonnes. Cependant, c’est surtout un autre point qui pose un réel souci depuis quelques années : la taille des voitures, et ce quelle que soit leur motorisation. Et pour cause, ces dernières sont de plus en plus larges, et cela commence à être problématique dans les parkings, avec des places qui deviennent trop étroites.

Selon une autre étude de Transport & Environment, les autos gagnent environ un centimètre tous les deux ans. Cependant, cette surenchère à la largeur devrait cesser, en raison d’une réglementation en vigueur aux États-Unis, mais qui pourrait aussi avoir des retentissements en Europe.