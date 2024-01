Pourquoi certaines voitures sont parfois plus larges que les places de parking ? Ces comparaisons chiffrées donnent le vertige

Une étude de l'ONG Transport & Environnement met en lumière la taille des voitures aujourd'hui par rapport à leur équivalence il y a quelques décennies, et les problèmes que cela engendre notamment en termes de stationnement, mais pas que.

Qu’elle soit électrique ou non, vous l’avez sans doute remarqué, mais les voitures sont de plus en plus grosses. Plus lourdes, plus larges, plus longues… Bref, elles prennent de plus en plus de place, et évidemment, les infrastructures conçues il y a plusieurs décennies pour des voitures plus petites semblent aujourd’hui bien démesurées.

Des exemples, nous pouvons vous en donner plein. La Volkswagen Polo actuelle fait 4,05 mètres, soit 3 cm de plus qu’une Golf 3, le segment du dessus, sortie en 1991. La Golf actuelle mesure 4,29 mètres, soit 25 cm de plus en longueur par rapport au modèle d’il y a 30 ans. Dans le même temps, quand une Golf 8 pèse environ 1 400 kg aujourd’hui (en fonction des versions), la Golf 3 pesait (seulement) 1 020 kg.

Et ce constat, nous pouvons le faire sur beaucoup d’autres modèles, comme les berlines de chez BMW. Une BMW i5 aujourd’hui est plus longue que la limousine de la gamme BMW, la Série 7, d’il y a trois décennies. Et quant au poids, nous ne vous en parlons même pas, puisqu’il y a quasiment 800 kg d’écart entre une Série 7 de l’époque et une Série 5 actuelle en version électrique.

Toutes les voitures ont grossi, sans exception

Bref, vous l’aurez compris, les voitures ont grossi, et pas qu’un peu. Comme le relate l’étude de l’ONG Transport & Environnement, les voitures de toutes les catégories ont connu une augmentation significative de leur largeur au cours des dernières années.

En Europe, les voitures neuves s’agrandissent en moyenne d’un centimètre tous les deux ans, et environ la moitié des nouvelles voitures vendues sont désormais trop larges pour les places de stationnement standards dans les rues. En France, le standard est de 5,00 mètres de long et 2,30 mètres de large pour une place de parking en voirie.

Les 100 voitures les plus vendues en Europe ont également augmenté en moyenne de 2,5 centimètres en largeur depuis 2018, passant de 177,8 à 180,3 cm. Les modèles populaires tels que la Peugeot 3008, la Renault Clio, la Skoda Fabia et la Fiat Panda ont gagné entre trois et cinq centimètres en largeur dans leurs versions les plus récentes.

Les SUV de luxe ont dépassé les deux mètres de large, mettant en évidence une augmentation particulièrement marquée dans cette catégorie.

Bientôt un rétropédalage ?

L’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Espagne sont identifiées comme les pays où les acheteurs optent le plus pour des véhicules plus larges. Cela n’est évidemment pas sans conséquence, puisque outre le fait que ces voitures sont plus difficiles à stationnement et occupent davantage d’espace public, c’est aussi un danger potentiel pour les cyclistes, les piétons (en particulier les enfants) et les autres automobilistes.

Pour remédier à cette situation, Transport & Environnement suggère d’adopter des mesures déjà en vigueur en France (ou qui arrivent…), telle que l’augmentation des frais de stationnement pour les SUV, comme c’est déjà le cas à Lyon et, très certainement, très bientôt à Paris.

L’ONG préconise également des incitations fiscales pour les voitures plus petites, et la révision de la largeur maximale autorisée pour les nouvelles voitures lors de la prochaine mise à jour de la législation européenne prévue dans les mois à venir. Mais comme le rappelle Challenges, la largeur des voitures ne devrait plus trop évoluer à la hausse. En cause : la loi américaine, qui réclame, au-delà de 2,03 mètre, un éclairage spécifique sur le toit. C’est pour cette raison que de nombreuses voitures font « pile » 2 mètres de large (hors rétroviseurs), comme la Tesla Model X par exemple.

Pourquoi nos voitures sont-elles devenues trop grosses ?

Si vous vous demandez pourquoi les voitures sont devenues si grosses aujourd’hui, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, n’oublions pas que l’industrie automobile est l’une des plus normées au monde, et encore plus depuis le fâcheux épisode du Dieselgate.

Les voitures ont grossi et sont plus lourdes en raison des nouvelles normes de sécurité qui se sont considérablement renforcées au fil des années. Les constructeurs ajoutent maintenant davantage de dispositifs de sécurité, tels que des airbags, des capteurs et des structures de carrosserie renforcées, pour répondre aux exigences de sécurité. Ces éléments de sécurité supplémentaires augmentent indéniablement la taille globale des véhicules.

Puis il y a aussi les envies des clients. Ils recherchent souvent des véhicules offrant plus d’espace et de confort. Les voitures plus grandes offrent généralement un habitacle plus spacieux, avec des sièges plus larges, des espaces de rangement supplémentaires et des équipements de divertissement plus sophistiqués.

Et justement, ces technologies embarquées apportent du poids en plus, avec les écrans tactiles, les systèmes de navigation, les caméras de recul, etc, et tout le dispositif électrique et électronique qui va avec.

Et aussi bête que cela puisse paraître, vouloir faire des économies de carburant, cela ajoute aussi du poids à une voiture. Par exemple, l’ajout d’un filtre à particules sur les modèles thermiques, ou encore la recherche d’un aérodynamisme plus poussé, qui peut engendrer une légère augmentation de la longueur des voitures.