La Panda électrique chinoise se transforme en vraie badass avec cette nouvelle version

Dévoilée l'an dernier, la nouvelle Geely Panda Mini se décline en une toute nouvelle version encore plus adorable. Cette minuscule voiture électrique s'offre un style plus dynamique avec l'arrivée d'un petit aileron, mais ne fait évoluer sa puissance pour autant.

Si vous êtes un fidèle lecteur de Survoltés, vous savez sans doute que les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux, et notamment en Europe. C’est par exemple le cas du groupe Geely, qui possède notamment Volvo, Polestar ou encore Lotus, mais pas seulement.

Une citadine au caractère affirmé

En effet, la firme chinoise possède également une marque moins connue, mais qui commence tout doucement à faire parler d’elle en Europe. Il s’agit de Geometry, qui avait notamment présenté en novembre 2022 son SUV électrique C, qui sera lancé en Hongrie. Puis, en février 2023, ce fut au tour de l’adorable petite Panda Mini de faire son arrivée dans le catalogue.

Une citadine qui nous rappelle les kei cars japonaises, et qui se positionne notamment face à la Dacia Spring en termes de taille et de prix. Et pour cause, celle-ci est désormais affichée à partir de 39 900 yuans, ce qui équivaut à environ 5 160 euros seulement. Un tarif qui sera évidemment bien plus salé si elle arrive en Europe. Mais voilà que la petite auto au look craquant veut nous montrer une autre facette de sa personnalité.

C’est donc sur son compte Weibo que Geely dévoile les premières images de la nouvelle version de sa petite auto. Celle-ci prend le nom de Go Kart Edition et se distingue par un style pour le moins étonnant. Cela passe notamment par une carrosserie noire, alors que le reste de la gamme se décline avec des teintes pastel très douces. Du blanc et du gris sont égalemenent disponibles.

Mais ce n’est pas tout, car la citadine s’offre de nombreux stickers rose fuschia partout, que ce soit autour des optiques, mais aussi sur le capot et sur les flancs. Même les jantes de 14 pouces profitent de ce traitement, de même que le bouclier avant. Ce dernier a d’ailleurs été légèrement redessiné pour donner à la voiture un style encore plus dynamique.

À cela s’ajoute également de nouvelles jupes latérales, mais surtout un aileron sur le toit. De quoi donner un look ultra-badass à cette petite auto, dont les dimensions ont été revues à la hausse avec toutes ces modifications esthétiques.

Pas de hausse de puissance

Le site Carscoops indique que la petite Geely Panda Mini Go Kart Edition mesure désormais 3,15 mètres de long, soit 8,5 centimètres de plus que la version standard. La largeur a augmenté de 1,8 centimètre tandis que la hauteur gagne 8,5 centimètres en raison de l’aileron.

En revanche, et sans surprise, l’empattement reste inchangé et toujours affiché à 2,02 mètres. À noter que le poste de conduite n’a pas changé d’un iota, et qu’il conserve notamment son petit écran tactile de 8 pouces.

Nous pourrions logiquement penser que cette déclinaison un peu spéciale a aussi profité d’une hausse de sa puissance, mais ce n’est malheureusement pas le cas. En effet, la citadine chinoise conserve son petit moteur de 40 chevaux et 110 Nm de couple, laissant le choix entre deux modes de conduite, à savoir « normal » et « sport ».

En ce qui concerne la batterie, Geely n’a pas apporté de précisions pour le moment sur celle qui équipe cette variante.

Elle devrait cependant rester identique à la version de base, avec une capacité de 17,03 kWh, ce qui lui permet de parcourir jusqu’à 200 kilomètres en une seule charge selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 170 kilomètres sur le cycle européen WLTP, plus réaliste.

La recharge de 10 à 80 % demande quant à elle 30 minutes à une puissance maximale de 22 kW en courant alternatif, puisque le courant continu n’est ici pas pris en charge.

Pour l’heure, on ne connaît pas encore le tarif de cette version, ni sa date de lancement. Reste aussi à savoir si elle sera un jour commercialisée chez nous ou non.