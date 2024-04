Cette mise à jour Google Maps va faciliter la vie des conducteurs de voitures électriques

Google Maps prépare une nouvelle mise à jour, afin de faciliter l’accès aux bornes de recharge pour les voitures électriques. Il sera ainsi plus facile de les trouver dans les parkings, et ce grâce à l’intelligence artificielle.

Si certains aspects freinent encore les automobilistes quant à l’achat d’une voiture électrique, tels que le prix et l’autonomie, les ventes continuent d’augmenter. D’autant plus que la charge devient également de plus en plus facile partout dans le monde.

Une nouvelle mise à jour

Rien qu’en France, on en compte désormais plus de 100 000, réparties sur l’ensemble du territoire. De quoi rendre les longs trajets bien plus simples, alors que les automobilistes estiment encore que les voitures électriques manquent d’autonomie. Mais ce n’est pas tout, car de nombreux outils sont proposés afin d’aider les conducteurs à trouver une borne facilement et rapidement.

On pense par exemple aux applications telles que Chargemap ou encore A Better Route Planner, récemment rachetée par le constructeur américain Rivian. Mais ce n’est pas tout, car de plus en plus de voitures électriques sont également équipées de planificateurs d’itinéraires intégrés, qui permettent de préparer son voyage en prévoyant des arrêts afin de recharger les batteries. De son côté, Google propose également sa solution via son application Maps.

En août dernier, la firme lançait une mise à jour permettant de ne plus afficher les stations-service classiques au profit des stations de recharge pour les autos électriques. Mais cette dernière veut aller encore plus loin, afin de rendre les bornes encore plus accessibles pour ceux qui en ont besoin. Car si vous avez déjà roulé avec une voiture zéro-émission (à l’échappement), vous savez que trouver la station n’est pas toujours une mince affaire.

Il arrive que cette dernière soit dissimulée au fond d’un parking souterrain ou qu’elle soit bien cachée derrière un grand bâtiment, rendant l’accès compliqué. Ce qui engendre aussi une perte de temps parfois conséquente pour le conducteur, et cela peut poser problème si la panne sèche est proche. Mais la nouvelle mise à jour de Google Maps devrait changer la donne et faciliter la vie des propriétaires de voitures électriques. Et voici comment.

L’IA au service de l’électrique

Si l’application indique déjà la location des bornes de charge, cette dernière expliquera désormais avec précision comment y accéder, grâce à des instructions détaillées. Ces dernières seront fournies à l’aide des avis déposés par les utilisateurs et ce système fonctionnera donc de manière collaborative. Ce qui signifie que plus le nombre de conducteurs ayant donné des indications sera élevé, plus ces dernières seront précises. Elles seront ensuite compilées grâce à l’intelligence artificielle pour être ensuite données clairement aux usagers.

Comme le rapporte le site américain InsideEVs, les instructions pourraient ressembler à cela « Entrez dans le parking souterrain et suivez les panneaux en direction de la sortie. Juste avant de sortir, tournez à droite », par exemple. De quoi éviter de devoir tourner parfois de longues minutes et perdre patience. Mais ce n’est pas la seule nouveauté qui sera apportée par cette nouvelle mise à jour très intéressante. En effet, une fonctionnalité inédite sera aussi proposée aux voitures dotées d’Android Automotive, comme chez Volvo ou encore sur la Renault Mégane E-Tech.

Google Maps becoming more helpful for EV travelers:

plan charging stops for road trips and more.

With the new EV filter you can find hotels that offer onsite EV charging. Now we're talkin',

Google!#alwaysbecharging #MOREPLUGS pic.twitter.com/LbbrhqgAvS — Felix Hamer • electricfelix (@electricfelix) April 17, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Le système d’info-divertissement affichera en effet l’emplacement des bornes de recharge situées à proximité du conducteur directement sur l’écran central. Leur puissance ainsi que le nombre de prises disponibles sera également indiqué, sans que le conducteur n’ait à faire de recherche en amont.

De plus, ceux qui possèdent Google Maps intégré pourront également suggérer des arrêts de recharge lors d’un trajet, afin d’aider les autres automobilistes. Par ailleurs, la mise à jour intégrera également la possibilité de trouver des hôtels dotés de bornes de recharge pour voitures électriques.