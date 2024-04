1000 km d’autonomie pour cette voiture électrique : avec ou sans batterie solide révolutionnaire ?

La IM L6, une berline du groupe SAIC Motor, devrait être la première voiture électrique commercialisée au monde avec une batterie solide. Les doutes planent toutefois : est-ce qu'il s'agira d'une batterie entièrement solide, ou "simplement" semi-solide ?

Il y a quelques semaines, à l’occasion du Salon de Genève largement accaparé par les constructeurs chinois, MG a présenté sa nouvelle marque : IM Motors. Il s’agit d’un constructeur chinois haut de gamme de voitures électriques.

Des deux modèles prévus pour l’exportation, l’IM L6, une grande berline 100 % électrique, possède de sérieux arguments. En effet, on savait qu’elle bénéficierait d’une batterie solide, ce qui ferait d’elle la première voiture électrique au monde à bénéficier de cette technologie révolutionnaire.

Une batterie solide ? Pas totalement…

Mais, il y a un mais. En effet, il est possible que la voiture ne possède pas une batterie solide à part entière, mais une batterie « semi-solide » dans le sens où l’électrolyte n’est pas entièrement solide. Un électrolyte transporte des ions (les particules chargées) entre les deux électrodes de la batterie.

La batterie Lightyear de la version Lightyear Max de l’IM L6 contient bien un matériau solide, mais il est possible qu’elle ne soit pas complètement solide, contrairement aux batteries à semi-conducteurs de GAC et de Toyota qui ne sont actuellement pas attendues avant 2026 et 2027 respectivement.

Rappelons que les batteries solides pour une même taille que les autres, permet de stocker plus d’énergie. Ce qui a pour effet de réduire le poids de l’accumulateur, et donc la consommation globale de la voiture électrique qui en est équipée. Mais ce n’est pas tout, car cette technologie est aussi plus résistante. Le risque de surchauffe et d’explosion est considérablement réduit, puisque l’électrolyte résiste mieux aux très hautes températures.

Pour le moment, aucune voiture dotée d’une batterie solide n’est commercialisé. Seule la Nio ET7, et les autres modèles du constructeur, peuvent embarquer une batterie semi-solide.

Une autonomie très intéressante tout de même

Dans tous les cas, cela n’empêche pas IM Motors de relater des chiffres très intéressants, puisque la marque annonce que ce modèle pourra titiller les 1 000 kilomètres d’autonomie sur le cycle chinois CLTC (environ 800 km sur le cycle européen WLTP) et profiter de recharges express : comptez 500 kilomètres de regagnés en 15 minutes grâce à son architecture 900 volts.

La batterie semi-solide possède une capacité impressionnante de 130 kWh. Les premières livraisons sont prévues en Chine le 13 mai prochain. Les autres versions seront livrées avec une batterie NCM issue de chez CATL avec une capacité de 90 ou 100 kWh.

Il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant de voir arriver cette nouvelle batterie innovante en Europe, et de savoir si elle intègre une batterie solide ou semi-solide. Il se dit qu’IM Motors ne commencera à vendre ses voitures chez nous qu’à partir de 2025.