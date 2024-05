Comment les phares de votre voiture peuvent devenir un véritable gouffre financier

Alors que les voitures sont de plus en plus technologiques et connectées, un élément coûte particulièrement cher. Il s’agit des feux, qui peuvent parfois coûter plus de 10 000 euros à remplacer. De quoi faire grincer des dents les automobilistes, ainsi que les assureurs qui font aussi grimper les tarifs.

On le sait, avoir une voiture n’est pas toujours un long fleuve tranquille, surtout en cas de pépin. Que ce soit une panne ou un accident, les réparations souvent souvent coûteuses, quelle que soit la motorisation.

Des feux particulièrement onéreux

C’est d’autant plus le cas sur les autos les plus récentes, bardées de technologies ou faisant appel à des matériaux plus onéreux. Ce qui explique d’ailleurs pourquoi le prix des réparations est en hausse constante, même si les modèles électriques ne sont pas plus chers à prendre en charge que les thermiques. Sauf pour Tesla, ce qui a notamment conduit l’entreprise de location américaine Hertz à se débarrasser d’une partie de sa flotte aux États-Unis.

Cependant, il est vrai que la tendance globale est à l’augmentation des prix, ce que déplore l’association professionnelle SRA (Sécurité et Réparations automobiles). Relayée par le site Challenges, cette dernière tire en effet la sonnette d’alarme sur la hausse des prix de certaines pièces. Et l’une d’elles est tout particulièrement visée : il s’agit des feux.

Et pour cause, ces derniers sont de plus en plus technologiques, faisant appel à toutes sortes d’innovations, tels que le système Matrix, qui permet d’adapter le faisceau lumineux aux conditions routières, et notamment si une autre voiture arrive en face. Mais vous vous en doutez bien, tout cela n’est pas gratuit, bien au contraire !

Et à vrai dire, les prix ont même tendance à flamber, comme le révèle l’enquête menée par le SRA. Pour cela, l’organisme a comparé le prix des éléments d’éclairage de 34 modèles différents issus de plusieurs marques telles que Tesla, Audi, Volkswagen ou encore Peugeot, entre autres. Et tous ne sont pas logés à la même enseigne, bien au contraire.

En effet, l’organisation a notamment pris comme exemple le Hyundai Kona, dont les phares devraient coûter une petite fortune à ses propriétaires en cas de casse. D’après le SRA, le bandeau avant central coûterait pas moins de 9 257 euros, même si Hyundai France, contacté pour l’occasion, affirme que la pièce ne coûte « que » 4 951 euros à remplacer.

Changer l’intégralité des éléments d’éclairage du SUV, qui se décline en hybride et en électrique, coûterait tout de mêm 10 329 euros au total. La facture très salée, même si ce cas de figure reste heureusement très rare. Car seul un grave accident nécessiterait une telle opération, or nul doute que dans ce cas, la voiture ne serait sans doute pas en état d’être réparée. Mais la firme coréenne n’est pas la seule à facturer très cher les optiques de ses voitures.

Un budget conséquent

Même les modèles les plus abordables nécessitent des réparations très onéreuses, comme chez Dacia, Ford ou Citroën, qui se situent dans la moyenne basse avec tout de même 2 000 euros pour remplacer l’intégralité des optiques.

La plupart des autres constructeurs tournent plutôt entre 3 500 et 5 500 euros, ce qui représente environ 5 à 10 % du prix total de la voiture. Un sacré budget, alors que les automobilistes sont déjà pris à la gorge par la hausse de l’inflation, du carburant ou encore de l’électricité. À titre d’exemple, un phare avant de Renault Mégane E-Tech coûte pas moins de 1 249 euros TTC l’unité.

Sans parler des feux de jour, qui sont désormais obligatoires sur toutes les voitures neuves depuis 2011, et qui ne sont pas donnés non plus. Sur la Mégane électrique, comptez 221 euros de chaque côté, soit un total de 442 euros pour les deux.

Forcément, cette hausse des prix a un impact sur le coût de l’assurance, qui continue à grimper au fil des années. Les voitures thermiques sont évidemment concernées, de même que les électriques. Si ces dernières profitent encore d’un petit coup de pouce financier, cela ne va pas durer.

De plus, les assureurs menacent de faire flamber les coûts, en raison des soucis liés aux batteries mais également à l’obtention de pièces détachées. Sans parler du fait que certaines voitures électriques quasiment neuves sont envoyées à la casse après un simple petit accrochage, car certaines technologies de batterie (notamment chez Tesla) sont difficilement réparables.

Le véhicule est considéré comme irréparable, ce qui nécessite une grosse indemnisation de la part de la compagnie d’assurance. En attendant, pour limiter les coûts de réparation, la seule solution reste de se tourner vers les pièces d’occasion, que les ateliers sont obligés de proposer lors du devis.