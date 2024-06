Les batteries de voitures électriques sont parfaitement recyclables : la preuve avec ce chiffre du géant mondial

CATL, entreprise chinoise spécialisée dans les batteries de voitures électriques, annonce recycler le lithium ces dernières jusqu’à 92 %. Une très bonne nouvelle, qui prouve une nouvelle fois que cette motorisation est bien moins propre que l'essence et le diesel.

Les voitures électriques sont de plus en plus plébiscitées, malgré une petite baisse des ventes en Europe au cours des derniers mois, notamment à cause de l’Allemagne qui a supprimé le bonus écologique. Les pouvoirs publics font tout leur possible pour inciter les clients à opter pour cette motorisation, moins polluante que le thermique.

Une revalorisation élevée

C’est en effet ce qu’a récemment prouvé une étude, qui montre une nouvelle fois que la voiture électrique est bien plus vertueuse pour l’environnement que les autos essence ou diesel. Et cela est d’autant plus le cas grâce au recyclage des batteries, qui ne cesse de s’améliorer au fil des années. De nombreux constructeurs et équipementiers développent cette filière, dont Mercedes ainsi que Tesla, entre autres. Mais on pense également à CATL.

Pour mémoire, il s’agit d’une entreprise chinoise, spécialisée dans la conception et la fabrication de batteries pour les voitures électriques. Mais la firme est également très investie dans le recyclage, et le confirme une nouvelle fois. Son PDG, Robin Zeng a pris la parole lors du World Economic Forum Annual Meeting 2024, qui se tient en ce moment. Relayé sur X (anciennement Twitter) dernier indique que CATL a atteint un taux de recyclage allant jusqu’à 92 % environ pour le lithium.

Dr. Robin Zeng, Chairman & CEO of CATL, shared insights on sustainability at the World Economic Forum Annual Meeting 2024. @wef "With a lithium recycling rate of almost 92%, we minimize environmental impact and reduce mining. Furthermore, we are grateful to the nearly 15 million… — CATL (@catl_official) June 25, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Un chiffre très élevé, qui est alors strictement identique à celui affiché par Tesla pour la revalorisation de ses accumulateurs également. De quoi rassurer les plus sceptiques, qui affirment encore que le recyclage des batteries est polluant et encore difficile à mettre en œuvre. Or, de plus en plus d’entreprises nous prouvent au contraire que ce n’est pas du tout le cas. Le patron de CATL nous rappelle également qu’à l’heure actuelle, pas moins de 15 millions d’automobilistes utilisent les batteries de la firme dans leur voiture.

À vrai dire, cela fait un petit bout de temps déjà que l’entreprise, dont le siège est basé à Ningde, en Chine, travaille afin d’améliorer le taux de recyclage de ses packs. En plus de ses sites d’assemblages déjà installés en Europe, elle prévoit également d’y construire plusieurs usines uniquement dédiées au recyclage. Elle affirmait déjà l’an dernier pouvoir revaloriser certains éléments jusqu’à 99 %. Il s’agirait des principaux éléments des batteries NMC (nickel – manganèse – cobalt) et 90 % du lithium.

Une amélioration constante

Pour l’heure, on ne sait pas encore avec précision comment CATL recycle les batteries usagées, et quels sont les procédés utilisés pour cela. En revanche, une chose est sûre : les matériaux pouvant être réutilisés sont extraits puis valorisés, afin de pouvoir profiter à de nouvelles batteries. De quoi contribuer à réduire la demande en lithium, de même que le risque de pénurie. Et ce alors que le coût de ce dernier continue de baisser, et que les équipementiers travaillent au développement d’accumulateurs solides, qui nécessite moins de ce matériau.

Au mois d’avril, nous vous annoncions que CATL allait s’associer à Volvo, afin d’assurer le recyclage des packs usagés des voitures du constructeur suédois. Le géant chinois sera chargé de démanteler les batteries qui ne peuvent pas être réimplantées dans des voitures dont la leur est hors-service. Cela devrait d’ailleurs être de plus en plus rare, puisque les packs durent aujourd’hui bien plus longtemps qu’avant, et très peu sont en fait remplacés. C’est ce que confirmait une étude récemment publiée, menée par le site américain Reccurent Auto, qui a analysé 20 000 véhicules électriques de divers constructeurs.

Mais CATL n’est pas la seule entreprise à travailler très activement au recyclage des batteries usagées. On pense également à la firme américaine Redwood Materials, qui annonce atteindre les 95 % de revalorisation. De son côté, Volkswagen a pour ambition de recycler les accumulateurs presque à l’infini au cours des prochaines années. Cependant, le constructeur allemand ne vise pas pour autant les 100 %, qu’aucune entreprise n’est en mesure d’atteindre pour le moment. Et pour cause, et quoi qu’il arrive, il y aura toujours des pertes de matières, de manière systématique.