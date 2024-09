Cette impressionnante voiture électrique qui intègre un puissant PC gamer fait clairement rêver

Le constructeur chinois Lynk & Co, présent en France, s’apprête à dévoiler une édition spéciale de sa nouvelle voiture électrique, la Z10 avec une autonomie XXL et une recharge ultra-rapide. En partenariat avec Meizu, la Z10 Gaming Edition intègre un ordinateur puissant sous Windows et tout le nécessaire pour jouer : clavier, souris, siège et même écran OLED de 17 pouces.

Lynk & Co Z10 Gaming Edition

Lynk & Co est un constructeur chinois de voitures électriques, appartenant au groupe Geely (Volvo, Polestar, Lotus, Zeekr, Smart). C’est à lui qu’on doit la fameuse voiture électrique aux 1 000 km, la Zeekr 001. Lynk & Co est déjà présent en France, avec sa voiture hybride rechargeable, la 01. Il se murmure que le constructeur devrait commercialiser une voiture 100 % électrique dans les prochaines semaines en Europe. Il pourrait s’agir de cette Z10 ou d’une autre voiture, plus compacte.

Quoi qu’il en soit, la Lynk & Co Z10 est déjà commercialisé en Chine depuis quelques jours. À des tarifs vraiment très attractifs comme nous le détaillions dans un précédent article. Surtout quand on connaît la fiche technique de la voiture, avec une autonomie CLTC de 800 km et une recharge de 10 à 80 % en 15 minutes seulement grâce à l’architecture 800 volts.

Lynk & Co Z10 // Source : Lynk & Co

Mais ce n’est pas tout : Lynk & Co s’apprête à commercialiser, en partenariat avec Meizu (qu’on connaissait pour ses smartphones), une version très spéciale de sa Z10. Nommée Gaming Edition, elle a été pensée pour les gamers comme le relaye le média chinois IT Home. Les vrais gamers. Ceux qui ne peuvent pas s’arrêter de jouer.

Un PC de gamer dans une voiture électrique

Cette édition spéciale se contente de quatre places, pour choyer les passagers arrière. Quand on regarde les photos on comprend mieux pourquoi : les sièges arrière n’ont rien à envier aux sièges avant. Il s’agit de sièges individuels qui semblent très confortables. Le constructeur parle même de « chaise de gaming« .

Lynk & Co Z10 Gaming Edition

La voiture intègre un PC complet, avec une carte graphique plutôt puissante de chez AMD, la RX6600M (architecture RDNA 2). Il ne s’agit pas du dernier cri, mais elle devrait permettre de faire tourner pas mal de jeux, sur l’écran OLED 17 pouces intégré à la voiture. Il semblerait que pour la partie processeur, le PC fasse appel à la puce de la voiture, un AMD Ryzen V2000, avec des cœurs Zen 2. Une architecture un peu vieillissante, dommage. Mais on devrait en savoir plus le 25 septembre, lors du lancement de cette version spéciale.

Un PC immersif grâce à la voiture

Pour le reste des caractéristiques techniques, on peut compter sur un SSD de 1 To pour le stockage, une connexion 5G et une petite tablette pour poser une souris et un clavier. Puisque la voiture tourne sous Flyme Auto OS de Meizu, on retrouve un mode jeu qui permet de synchroniser le système son de la voiture, la climatisation, les sièges et les lumières au jeu. Et puisque le PC tourne sous Windows, il est aussi possible d’utiliser la voiture comme un bureau.

Lynk & Co Z10 // Source : Lynk & Co

Ce cockpit pour gamer comme l’appelle la marque est une option qu’il est possible d’ajouter lors de la commande de la voiture. Une option vendue 30 000 yuans, soit environ 3 800 euros en conversion brute. La voiture, quant à elle, est commercialisée à partir de 202 800 yuans, soit environ 25 750 euros. Mais c’est le prix pour la Chine. Si cette voiture est un jour vendue en Europe, il faudra tabler sur à peu près le double. Notamment à cause des taxes d’importation.