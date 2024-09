Voici le prix très abordable de cette voiture électrique chinoise à l’autonomie impressionnante

Dévoilée en juin dernier, la nouvelle Lynk & Co Z10 démarre enfin sa commercialisation en Chine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle voiture électrique est très abordable, puisqu’elle démarre pour l’équivalent de moins de 26 000 euros avec un équipement fourni et des autonomies de premier ordre.

Lynk & Co Z10 // Source : Lynk & Co

Si vous pensez ne pas connaître Lynk & Co, vous avez peut-être pourtant déjà croisé une voiture de la marque sans le savoir, puisque cette dernière est déjà présente en France depuis plusieurs années avec un SUV hybride rechargeable, le 01. La firme, qui fait partie du groupe Geely aux côtés notamment de Volvo et Polestar, continue encore son développement.

Une nouvelle berline à bas prix

Jusqu’à présent, le constructeur chinois ne commercialisait que des voitures hybrides rechargeables, une motorisation souvent critiquée par certaines ONG. Mais voilà que la firme a enfin décidé de se lancer sur le marché de l’électrique, en levait le voile en juin dernier sur sa nouvelle berline, connue sous le nom de Z10. Les précommandes ont officiellement été lancées en Chine au début du mois d’août, et voilà que l’on connaît désormais l’intégralité du catalogue, dévoilé sur le site de la marque.

Ainsi, celle dont le style se rapproche très fortement de la Zeekr 001 démarre à partir de 202 800 yuans, ce qui correspond à environ 25 750 euros selon le taux de change actuel. Un tarif particulièrement bas, qui sera cependant fortement revu à la hausse si la Z10 fait son arrivée en Europe. Et ce à cause notamment des droits de douane en forte augmentation, de l’ordre de 19,3 % pour le groupe Geely, à ajouter aux 10 % déjà en vigueur. Et bien sûr, la voiture ne sera pas éligible au bonus écologique.

Lynk & Co Z10 // Source : Lynk & Co

À quoi a-t-on le droit pour ce prix-là ? Dans sa version d’entrée de gamme, cette berline rivale de la Tesla Model S et de la BYD Seal affiche une puissance de 271 chevaux, issue d’un seul moteur installé sur l’essieu arrière. Celui-ci est associé à une batterie de 71 kWh, qui permet à la voiture de parcourir jusqu’à 602 kilomètres en une seule charge selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 511 kilomètres avec l’homologation WLTP, plus réaliste. Seulement 15 minutes sont nécessaires pour récupérer 573 kilomètres avec l’architecture 400 volts et il faut 27 minutes pour passer de 10 à 80 %.

Une autre batterie de 95 kWh est également disponible en deux versions. La première fait grimper l’autonomie à 766 kilomètres CLTC, soit environ 650 kilomètres WLTP, toujours en 400 volts – il faudra débourser 222 800 yuans, soit environ 28 300 euros, pour en profiter.

Lynk & Co Z10 // Source : Lynk & Co

En haut de la gamme se trouve une autre batterie de 95 kWh, mais qui reçoit une architecture 800 volts, de quoi faire fondre les temps de charge : 15 minutes sont nécessaires pour passer de 10 à 80 %. L’autonomie passe à 806 kilomètres CLTC, soit environ 685 km en WLTP. Pour un prix de départ affiché à 255 800 yuans, soit l’équivalent de 32 468 euros seulement.

Cette dernière version peut être associée à une transmission intégrale, via l’ajout d’un moteur à l’avant. La puissance bondit à 310 kW (421 ch), de quoi passer de 0 à 100 km/h en 3,5 s, au détriment de l’autonomie, qui baisse à 702 km CLTC (environ 600 km). Comptez 288 800 yuans, soit l’équivalent d’environ 36 700 euros.

Des autonomies de premier ordre permises, notamment, grâce à un aérodynamisme soigné, avec un coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de 0,198, l’un des meilleurs du marché.

Une dotation généreuse

Concernant les équipements, la nouvelle Lynk & Co Z10 fait preuve de générosité, et ce dès le premier niveau de finition. Sièges en cuir chauffants et ventilés, toit vitré, jantes 19 pouces, système de conduite semi-autonome de niveau 2… tout cela est de série. Pour ce dernier point, la conduite autonome peut aller plus loin avec le NOA Max grâce à un capteur LiDAR sur le toit, de quoi gérer la conduite en ville et sur autoroute.

Lynk & Co Z10 // Source : Lynk & Co

À bord, la voiture est équipée d’un écran tactile de 15,4 pouces, associé à un combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. Le pré-conditionnement de la batterie, particulièrement utile en hiver, est aussi inclus dans la berline. Plusieurs modes de conduite sont proposés, tandis que la Z10 est aussi équipée du freinage régénératif.

Le démarrage sans clé fait aussi partie de la dotation, tandis qu’il faudra opter pour la version Max (2ème niveau de finition) pour profiter de l’affichage tête-haute de 25,6 pouces en réalité augmentée.

Lynk & Co Z10 // Source : Lynk & Co

Si la nouvelle Lynk & Co vient tout juste d’être lancée en Chine, aucune information quant à une éventuelle arrivée en Europe n’a été communiquée par le constructeur pour le moment. Cependant, cela reste évidemment tout à fait possible, voire même très probable. Et ce même si l’Union Européenne n’aime pas vraiment ça…