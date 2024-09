180 km d’autonomie et 90 km/h avec un simple permis 125 : cette voiture électrique veut concurrencer la Citroën Ami

Tout juste lancé sur le marché européen, le nouveau City Transformer CT-2 constitue un nouveau rival pour la Citroën Ami. Avec son autonomie généreuse, sa vitesse de pointe relativement élevée et surtout son encombrement minimal, cette voiture électrique possède de très sérieux arguments. Elle est accessible dès 16 ans, avec le permis A1.

Crédit : City Transformer

À son lancement en 2020, la Citroën Ami était une sorte d’ovni sur roues, avec son tout petit gabarit et ses prestations étonnantes, pour un prix riquiqui. Mais au fil des années, le marché des quadricyles électriques (voitures électriques sns permis) n’a cessé de se développer, de manière très rapide.

Une nouvelle alternative intéressante

Selon certains spécialistes, l’âge d’or de ces petites autos pratiques et abordables ne ferait même que commencer. Et ce alors que la concurrence devient effectivement de plus en plus rude. On peut notamment citer la très intéressante Ligier Myli, ainsi que la petite Microlino, que nous avions pu essayer. Sans parler de la Fiat Topolino, également à l’essai sur Survoltés, épaulée chez Opel par la Rocks-e, qui reprend les mêmes caractéristiques.

Crédit : City Transformer

Mais voilà qu’une autre rivale entre désormais dans la danse. Cette dernière porte le nom de CT-2 et a été conçue par la marque City Transformer, fondée en 2014 à Tel Aviv par Asaf Formoza. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle risque bien de donner quelques sueurs froides à la Citroën Ami avec ses caractéristiques techniques. Tout juste arrivée sur le marché européen, cette nouvelle citadine sans permis se distingue d’emblée par des dimensions ultra-compactes.

En effet, le véhicule affiche une longueur de 2,5 mètres pour 1,53 mètre de haut et seulement 1 à 1,30 mètre de large selon la configuration. De quoi lui permettre de se garer absolument partout, et surtout de pouvoir se faufiler très facilement dans la circulation et dans les rues étroites. La carrosserie est quant à elle réalisée en aluminium et le style se veut aisément reconnaissable, avec sa signature lumineuse à LED. D’ailleurs, si ce dernier vous dit quelque chose, c’est en fait tout à fait normal.

Crédit : City Transformer

Et pour cause, ce CT-2 est en fait la version de série du prototype CT-1, qui avait été révélé en 2017 lors de l’IAA de Munich. Avec son empattement affiché à 1,81 mètre, le véhicule offre un espace intérieur plutôt généreux et peut accueillir le conducteur et que son passager, installé juste derrière. Un peu à la manière de la Renault Twizy par exemple. Bien sûr, la présentation est très dépouillée, mais on retrouve tout de même un petit combiné d’instrumentation numérique derrière le volant.

Jusqu’à 180 kilomètres d’autonomie

L’intérieur du véhicule est réalisé avec des matériaux durables, dans doute recyclés même si le constructeur ne donne pas beaucoup de détails à ce sujet. Plusieurs modes de conduite peuvent être sélectionnés directement via des commandes installées sur le côté du volant, permettant de choisir entre les configurations « City » et « Performance ». Le volume de coffre est quant à lui plutôt généreux, puisqu’il est annoncé à 450 litres, bien qu’il puisse atteindre les 500 si le siège arrière est retiré.

Crédit : City Transformer

Sur son site, la marque précise que le City Transformer CT-2 peut atteindre une vitesse de 90 km/h, contre 45 km/h pour la Citroën Ami, qui pourrait se décliner en une version plus performante nécessitant un permis de conduire.

Avec une vitesse maximale de 90 km/h, cette voiture nécessitera le permis A1, accessible dès 16 ans. La citadine israélienne affiche une autonomie très généreuse de 180 kilomètres, grâce à sa batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 15 kWh. Celle-ci peut être intégralement rechargée en 4h30 sur une prise standard, à une puissance de 3,3 kW. La puissance maximale est annoncée à 30 chevaux sur une courte période lors de l’accélération.

Crédit : City Transformer

La voiture est livrée de série avec le frein électrique, la détection des angles morts ainsi que la climatisation, tandis qu’elle ne pèse que 560 kilos avec sa batterie. Les pré-commandes sont d’ores et déjà ouvertes en ligne, moyennant un acompte de 150 euros. Au total, le City Transformer CT-2 coûte 16 000 euros dans sa version de lancement limitée. À titre de comparaison, la Citroën Ami est affichée à partir de 7 990 euros. La production démarrera en 2026.