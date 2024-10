La nouvelle voiture électrique de cette marque chinoise très prometteuse arrive en France

Le constructeur chinois Lynk & Co lève officiellement le voile sur sa nouvelle 02, une voiture qui prend la forme d’un crossover 100 % électrique. Et bonne nouvelle, elle arrive en France avec plus de 400 kilomètres d’autonomie.

Crédit : Lynk & Co

Si vous ne connaissez pas encore Lynk & Co, préparez-vous à en entendre de plus en plus parler au cours des prochaines années. Car la firme chinoise est bien décidée à s’offrir une place de choix sur le marché européen.

Un crossover très désirable

Pour l’heure, le constructeur ne commercialise chez nous que le 01, un SUV hybride rechargeable. Mais désormais, la marque qui fait partie du groupe Geely aux côtés de Volvo, Lotus et Zeekr veut résolument se tourner vers l’électrique. Après avoir dévoilé sa première auto zéro-émission (à l’échappement), la Z10, voilà que Lynk & Co présente désormais sa toute nouvelle 02. Cette dernière prend cette fois-ci la forme d’un crossover, qui hérite de nombreux éléments stylistiques déjà bien connus au sein de la gamme.

Crédit : Lynk & Co

À l’avant, nous retrouvons la signature lumineuse que nous avions déjà vu sur la nouvelle Z10, avec ses deux fines bandes verticales à LED. Certains pourraient remarquer un certain lien de parenté avec les productions de Zeekr. Ce qui n’est pas étonnant puisque les deux constructeurs font partie du même groupe et partagent des synergies. Bien évidemment, la calandre est pleine afin d’optimiser l’aérodynamisme, même si le Cx (coefficient de traînée) n’a pas été communiqué pour le moment par la marque.

De profil, le véhicule affiche une silhouette assez massive mais il demeure relativement compact, puisqu’il mesure 4,46 mètres de long pour 1,84 mètre de large et 1,57 mètre de haut. Le tout repose sur des jantes de 19 ou 20 pouces selon la version choisie parmi les deux finitions proposées par le constructeur. La ligne de toit est quant à elle très inclinée, tout comme la lunette, afin de donner un style très dynamique à la voiture. Une impression également accrue par les porte-à-faux particulièrement courts, de même que le capot.

Crédit : Lynk & Co

La partie arrière est quant à elle aussi particulièrement moderne, arborant une étonnante signature lumineuse sous la forme d’un fin bandeau lumineux. Les traits sont quant à eux globalement très épurés, que ce soit de profil ou sur le hayon, sans pour autant que le véhicule manque de caractère. Plusieurs teintes de carrosserie sont proposées, avec notamment du rouge, du bleu ou encore du blanc. Par ailleurs, il est également possible de personnaliser le klaxon, comme le propose également Tesla.

Un concentré de technologie

La nouvelle Lynk & Co 02 en profite aussi pour nous montrer son poste de conduite, qui reste dans la tendance et qui affiche une présentation très épurée. Ici, quasiment plus aucun bouton physique, ce qui peut poser quelques soucis, puisque tout est intégré directement dans le grand écran tactile, dont la diagonale est affichée à 15,4 pouces. Ce dernier est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon SA8155p et est notamment compatible avec la connectivité 5G et les mises à jour OTA à distance. En revanche, on ne sait pas encore s’il intègre Apple CarPlay et Android Auto.

Crédit : Lynk & Co

Bonne nouvelle, nous retrouvons également un vrai combiné d’instrumentation numérique, au contraire de ce qui se fait chez Tesla. Ce qui devrait être appréciée des clients ! Ce dernier mesure alors 10,2 pouces. Une chose est sûre, le confort est de mise à bord de cette Lynk & Co 02, qui s’équipe de deux chargeurs à induction pour smartphone, ainsi que de sièges et d’un volant chauffants. Plusieurs ambiances lumineuses sont également disponibles à bord, afin de s’adapter à l’humeur du conducteur.

Le dessin de la planche de bord est particulièrement moderne, tandis que les sièges, réglables électriquement affichent un style très épuré. Deux ambiances sont proposées dans le poste de conduite du crossover électrique, baptisées « Downtown Vibe » et « The Club », l’une avec des couleurs sombres et l’autre avec des accents oranges. Il est aussi possible de profiter d’un grand toit panoramique, afin de faire entrer la lumière dans le poste de conduite. Autre élément qui devrait plaire aux plus geeks, l’entrée et le démarrage sans clé, grâce notamment à la reconnaissance faciale.

Crédit : Lynk & Co

La voiture affiche un empattement assez généreux de 2,75 mètres, qui permet d’installer confortablement cinq passagers à son bord. Bien sûr, il faudra attendre un prochain essai pour juger de l’habitabilité du véhicule, d’autant plus qu’aucune photo de la banquette n’a encore été dévoilée. Le coffre revendique quant à lui un volume de 410 litres, mais rien n’a été dit sur l’espace une fois que la banquette arrière est rabattue. On sait en revanche qu’il est complété par un tout petit frunk de seulement 15 litres à l’avant.

Une seule batterie, et une autonomie correcte

Pour sa nouvelle 02, Lynk & Co veut aller au plus simple. De ce fait, le crossover n’est disponible qu’avec une seule motorisation, à savoir un moteur électrique synchrone installé sur l’essieu arrière, ce qui fait de la voiture une pure propulsion. Cependant, il n’est pas exclu que d’autres variantes puissent voir le jour un peu plus tard. Mais rien n’a encore été évoqué pour le moment. Cette nouvelle venue dans la gamme affiche donc une puissance de 200 kW, soit environ 271 chevaux, pour un couple de 343 Nm.

Crédit : Lynk & Co

De quoi lui permettre de réaliser le 0 à 100 km/h en 5,5 secondes pour une vitesse maximale de 180 km/h. Sans surprise, le véhicule reprend la plateforme SEA des Volvo EX30, Smart #3 et Zeekr X, puisque tous ces modèles font partie du même groupe. Quatre modes de conduite sont proposés, à savoir Eco, Comfort, Sport et Individual, tandis que la voiture affiche un poids total de 1 820 kilos et peut tracter jusqu’à 1,6 tonne. En ce qui concerne la batterie, elle embarque un pack NMC (nickel – manganèse – cobalt) d’une capacité de 66 kWh.

Ainsi, le crossover électrique peut afficher une autonomie atteignant les 445 kilomètres en cycle mixte avec l’homologation européenne WLTP. Lynk & Co a ici fait le choix d’une architecture 400 volts et non 800 volts, tandis que la charge s’effectue à une puissance maximale de 150 kW en courant continu sur une borne rapide. Le temps nécessaire pour passer de 10 à 80 % est annoncé à 30 minutes environ. Enfin, en courant continu, la puissance culmine à 22 kW sur la version More qui coiffe la gamme.

Crédit : Lynk & Co

En ce qui concerne les aides à la conduite, la 02 est plutôt bien dotée. Et pour cause, elle est notamment équipée de l’aide au stationnement avant et arrière avec une caméra de recul, du freinage automatique d’urgence ou encore de l’assistance au maintien dans la voie. En revanche, le communiqué n’évoque pas la conduite autonome de niveau 2, qui est probablement présente dans la dotation de la voiture.

Un prix raisonnable

Si la date officielle d’arrivée de la nouvelle Lynk & Co 02 sur les routes n’a pas encore été annoncée par le constructeur, ce dernier nous informe dans son communiqué que les commandes viennent tout juste d’ouvrir. Il est donc possible d’acheter la voiture pour un tarif affiché à partir de 35 495 euros. Malheureusement, elle n’est pas éligible au bonus écologique de 4 000 euros, en raison de sa production en Chine. Ce qui lui fait aussi subir les droits de douane en hausse.