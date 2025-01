Voici une nouvelle voiture électrique solaire, elle mise sur le savoir-faire de Pininfarina

Aptera fait son grand retour sur la scène automobile avec un nouveau prototype prometteur. La start-up américaine, qui a connu une faillite en 2011 avant de renaître en 2020, s’associe cette fois avec le prestigieux designer italien Pininfarina pour donner vie à son rêve : une voiture électrique alimentée par l’énergie solaire.

Pour aller plus loin

La voiture solaire abordable est désormais en vente, à un tarif vraiment canon

Le nouveau prototype d’Aptera impressionne par ses caractéristiques techniques.

Équipé de cellules solaires intégrées de 700 W, il promet une autonomie quotidienne de 65 km sans recharge. Plus remarquable encore, son coefficient de traînée extrêmement bas (0,13) surpasse celui de la Tesla Model 3 (0,23), référence actuelle du marché. Cette performance aérodynamique, fruit de la collaboration avec Pininfarina, permet d’optimiser l’efficacité énergétique de la voiture.

L’accès à la soufflerie de Turin, propriété de Pininfarina, a permis d’affiner la conception de ce véhicule à trois roues au design peu conventionnel. Avec une autonomie totale annoncée de 640 km par charge, Aptera se positionne clairement sur le segment des voitures électriques longue distance.

Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-dessous, il ne s’agit pas vraiment d’une voiture comme on pourrait l’entendre.

L’Aptera revendique une puissance de 128 kW, soit l’équivalent de 174 chevaux, tandis qu’elle réalise le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes. Pour l’heure, on ne sait malheureusement pas encore si la voiture solaire sera disponible en France, alors qu’elle est la première au monde à être commercialisée de série.

Malgré ces avancées techniques impressionnantes, Aptera fait face aux mêmes obstacles qui ont déjà fait chuter d’autres acteurs du secteur. Lightyear a dû abandonner sa berline 0, pourtant prometteuse, tandis que Sono Motors s’est réorienté vers les bus solaires, un marché jugé plus viable.

Pour aller plus loin

Pourquoi la voiture électrique solaire (Lightyear, Sion, Aptera) est une utopie

Le principal défi reste le financement. La précédente tentative d’Aptera s’est soldée par un échec lorsque l’entreprise n’a pas réussi à se qualifier pour le programme de prêt du ministère américain de l’Énergie. Si le financement participatif a permis sa renaissance en 2020, la production en série nécessitera des investissements bien plus conséquents.

Les grands constructeurs, plus prudents, privilégient l’intégration partielle de panneaux solaires. Mercedes-Benz avec son concept Vision EQXX (117 cellules solaires) ou Toyota et son BZ4X illustrent cette approche, moins risquée, mais aussi moins ambitieuse.

L’association avec Pininfarina apporte à Aptera une légitimité technique précieuse. Cependant, entre le coût des matériaux haute performance, les défis de production et un marché encore incertain, le chemin vers la commercialisation reste compliqué.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un jeudi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !