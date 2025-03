Les bornes de recharge pour voitures électriques ne sont pas particulièrement esthétiques, et l’on n’envisage pas de les installer directement dans la rue. Mais comment recharger son véhicule devant chez soi lorsqu’on ne dispose pas d’une place de parking ? Trojan a trouvé la solution, et le quartier de Camden, à Londres, est en train de l’expérimenter.

On n’installe pas de pompes à essence au beau milieu d’un quartier résidentiel, principalement pour des raisons esthétiques. Pour les mêmes raisons, les bornes de recharge ne sont pas forcément installées sur les trottoirs. Pourtant, à terme, il serait pratique que chaque place de parking le long de la rue soit capable de fournir de l’électricité à une voiture électrique. Pour concilier praticité et esthétisme, Trojan a trouvé la solution. Une solution qui séduit Londres.

On avait déjà vu des bornes de recharge intégrées aux lampadaires, mais pas directement dans la chaussée bétonnée du trottoir. Pourtant, Trojan a déjà installé plusieurs de ses équipements dans le quartier de Camden à Londres depuis 2022, dans le cadre d’un essai mené par Innovate UK.

La dernière génération de TV Xiaomi est déjà à son prix le plus bas . Qualité d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR , son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Ayant reçu des retours positifs, un communiqué de presse annonce que le conseil de Camden a obtenu un financement gouvernemental via le programme de points de charge résidentiels sur rue (ORCS). C’est tout naturellement que la société Trojan Energy a obtenu de nouvelles concessions pour installer ses bornes de recharge sans surcharger les rues d’équipement.

Chaque prise de recharge est reliée par des câbles souterrains à une armoire située jusqu’à 100 mètres de distance. Une armoire peut alimenter plusieurs bornes électriques, ce qui permet d’électrifier tous les stationnements d’une rue sans encombrer les trottoirs d’équipements visibles.

Il s’agit donc de points de charge directement installés dans la chaussée du trottoir, sans surépaisseur. Cependant, il ne suffit pas d’arriver avec son câble de type 2 pour brancher sa voiture.

Il est nécessaire d’avoir un adaptateur à connecter directement au socle au sol. Faisant office de plot, il permet ensuite de brancher le câble de la voiture. Cet adaptateur est fourni gratuitement après acceptation des conditions générales d’utilisation et des conditions de facturation.

Une fois branchée, la voiture peut se recharger à une puissance maximale de 22 kW, permettant de remplir la batterie en quelques heures.

70 points de charge seront installés dans le quartier de Camden en juillet 2025. Mais en 2026, ce sont 570 points de recharge qui devraient être mis en place, sous réserve de trouver des emplacements appropriés. Ce projet bénéficiera aux automobilistes roulant en véhicules électriques, ainsi qu’aux services d’autopartage de voitures électriques.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !