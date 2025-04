« Je suis vraiment impressionné » : voici ce que vaut la version ultra performante de la R5 électrique sur circuit

L’Alpine A290, version performante de la Renault 5 E-Tech, a passé l’épreuve du circuit par deux pilotes automobiles. La petite voiture électrique s’en sort avec les honneurs, même si tout n’est pas parfait.

Alpine A290 // Source : Alpine

Avec son A290, Alpine propose sa première voiture électrique. En reprenant la base de la Renault 5 E-Tech, en musclant le châssis et en y glissant le moteur de la Mégane électrique, la marque française a réussi à proposer une petite voiture amusante et dynamique.

Mais qu’en est-il sur circuit ? Pour le savoir, deux pilotes automobiles se sont rendus sur le mythique circuit allemand du Nürburgring pour mettre l’Alpine à l’épreuve. L’occasion d’en savoir plus sur les performances de l’A290, mais aussi de son ingénierie.

De bons retours

Mathieu Sentis (de L’Argus) et Misha Charoudin ont donc poussé l’Alpine A290 dans ses retranchements le long des 20,8 km de la boucle nord du Nürburgring.

Un circuit difficile, et d’autant plus pour les voitures électriques, pour qui la température de la batterie et des freins peuvent faire chuter les performances – la Tesla Model 3 Performance en sait quelque chose.

Les deux pilotes sont globalement d’accord sur les qualités de l’Alpine, louant la qualité du freinage, des suspensions, et l’agilité générale de l’A290.

Côté autonomie, les deux essayeurs ont consommé environ 30 % de la batterie en un tour, soit une consommation moyenne d’environ 73 kWh/100 km selon les calculs de L’Argus.

Alpine A290 // Source : Alpine

Si Misha Charoudin n’a pas relevé de surchauffe de la batterie ou de perte de puissance après son tour de piste, Mathieu Sentis en a parcouru deux, et la voiture a alerté sur une température excessive du pack de 52 kWh à la fin du second tour. Le moteur, en revanche, a basculé dans le rouge un peu plus tôt, mais sans impact sur les performances.

Une vitesse maximale limitée

Autre défaut relevé par les deux essayeurs : la vitesse maximale, bridée à 170 km/h, et rapidement handicapante dans les longues lignes droites du tracé.

L’explication pourrait bien se trouver dans les commentaires de la vidéo de Misha Charoudin, où un internaute annonce avoir justement travaillé sur le moteur de l’Alpine A290.

« La vitesse maximale est fixée à 170 km/h afin que le moteur ne prenne pas trop de tours. Il est déjà à 20 000 tr/min à 160 km/h », explique-t-il. Pour lui, « il faudrait une boîte de vitesses pour qu’il dépasse cette vitesse », afin de maintenir une lubrification optimale des pièces mécaniques (notamment du réducteur).

Une explication qui se tient : le Porsche Taycan, l’Audi e-tron GT ou la nouvelle Mercedes-Benz CLA ont recours à une boîte de vitesses, même si cette dernière l’utilise pour limiter sa consommation.

Pourtant, les détails techniques nous chiffonnent : Renault annonce que le moteur de la Mégane E-Tech, qui se retrouve dans l’A220, atteint ses 220 ch à 11 700 tr/min. Sans compter que des sites réputés comme sérieux, tels que zeperf, annoncent un régime moteur maximal de 12 500 tr/min sur l’A220. De quoi quelque peu remettre en question notre commentateur anonyme ?

Alpine A290 // Source : Alpine

Quoi qu’il en soit, cette vitesse maximale demeure tolérable pour une petite voiture électrique, plus adaptée aux virages qu’aux longues lignes droites. Une Mini Cooper SE ne va pas plus vite, même si les bombinettes de Stellantis (Alfa Romeo Junior Veloce, Abarth 600e, sans compter les imminentes Lancia Ypsilon HF et la Peugeot E-208 GTI) atteignent les 200 km/h.