Pourquoi les radiations émises par les voitures électriques ne sont pas dangereuses

Si l’on sait que les voitures électriques sont moins polluantes, il existe en revanche de nombreuses croyances concernant les nuisances pouvant être créées par la batterie. Le Bureau fédéral allemand de protection contre les radiations a mené l’enquête concernant les radiations émises par les voitures électriques, et les résultats sont très encourageants.

Hyundai Inster // Source : Hyundai France

Chaque courant électrique crée des radiations lorsqu’il circule. On pourrait alors penser qu’une voiture électrique, de par la taille de sa batterie et les différents moteurs électriques qui la composent, est plus dangereuse pour la santé.

Toutefois, le Bureau fédéral allemand de protection contre les radiations (BfS) et le ministère de l’Environnement (BMUV) se sont intéressés à la question. Et bonne nouvelle : les résultats de l’étude ne sont pas plus alarmants que pour une voiture thermique.

Aucune incidence sur la santé

Cette étude allemande est indépendante de tout constructeur automobile, afin d’obtenir les résultats les plus neutres possible. Un panel de 14 voitures a été sélectionné, dont 11 électriques, 2 hybrides et une thermique.

Et malgré cette diversité de motorisations, l’enquête indique que « l’évaluation des mesures et des simulations a montré que les valeurs maximales recommandées pour les champs induits dans le corps étaient respectées dans tous les scénarios enregistrés ». Hybride, électrique ou thermique : aucun mode de propulsion ne peut être considéré comme plus dangereux qu’un autre pour la santé des passagers concernant les radiations.

Certes, l’étude révèle que « des champs magnétiques intenses ont été détectés dans certains cas, localement et pendant une durée limitée. Toutefois, les valeurs maximales recommandées pour les champs induits dans le corps ont été respectées dans les scénarios étudiés ».

Mais quoi qu’il en soit, il n’y a rien d’alarmant selon Inge Paulini, présidente du Bureau de protection contre les radiations, qui déclare : « Selon les connaissances scientifiques actuelles, aucun effet pertinent pour la santé n’est à prévoir. Les résultats de l’étude sont une bonne nouvelle pour les consommateurs qui conduisent déjà une voiture électrique ou qui envisagent de le faire.«

Des radiations qui restent en bas

Si l’étude montre qu’il est impossible d’établir une corrélation entre les radiations et le type de carburant utilisé, elle révèle cependant que l’essentiel des radiations se concentre au niveau des pieds et devant les sièges. La majorité des connexions électriques se situe dans la partie basse du véhicule, sous la moquette et derrière le tablier séparant le compartiment moteur de l’habitacle. Mais là encore, les niveaux relevés restent dans des proportions ne présentant aucun danger pour la santé. Au contraire, le torse et la tête sont bien moins exposés.

C’est davantage la manière de conduire qui influence l’exposition aux radiations dans l’habitacle. Une conduite sportive, avec des accélérations et des freinages brusques, accroît les émissions de radiations, puisqu’un courant plus intense est alors sollicité.