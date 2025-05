Le Hummer électrique devient encore plus déraisonnable avec cette nouvelle version

Y a-t-il plus fou qu’un Mercedes Classe G électrique ? Oui, aux États-Unis, avec le GMC Hummer EV, un modèle lancé il y a déjà trois ans et qui reçoit quelques améliorations notables, notamment au niveau de la puissance.

Le Hummer est en quelque sorte l’emblème de l’excentricité américaine. Alors quand il est arrivé en électrique en 2021, on ne s’attendait pas à une prolifération de délicatesse, bien au contraire.

À l’occasion d’une grosse mise à jour pour son année-modèle 2026, le GMC Hummer EV, déjà connu pour son gabarit colossal, sa puissance démesurée et sa batterie capable d’alimenter un foyer pendant une semaine, devient encore plus scandaleux qu’il ne l’est déjà en termes de chiffres et, paradoxalement, aussi un peu plus pratique.

Une édition spéciale qui ridiculise les sportives (sur le papier)

La nouveauté la plus marquante ? Le lancement de l’édition « Carbon Fiber », capable d’abattre le 0 à 60 mph (environ 97 km/h) en seulement 2,8 secondes. C’est plus rapide qu’une Tesla Model 3 Performance, malgré un poids de plus de 4 tonnes, soit plus du double de la berline électrique de Tesla.

Un exploit rendu possible par un ensemble d’améliorations techniques et esthétiques : jantes en fibre de carbone de 22 pouces chaussées de pneus tout-terrain, inserts en carbone sur les coques de rétroviseur et la plaque de protection, et une peinture exclusive « Magnus Gray » associée à un intérieur « Velocity Ember ». Ça, c’est pour la partie esthétique.

Techniquement, il reçoit 160 ch supplémentaires, pour une puissance cumulée de 1 160 ch et plus de 15 000 Nm de couple. Le constructeur affirme que cette puissance supplémentaire est exclusive à ce modèle, grâce à une batterie à 24 modules disponible en option et à une « optimisation du logiciel et de l’étalonnage de la propulsion », entre autres. C’était effectivement sans doute indispensable !

Des fonctionnalités plus utiles arrivent également

Ce « nouveau » Hummer EV intègre désormais la charge bidirectionnelle, avec des capacités vehicle-to-vehicle (V2V) et vehicle-to-home (V2H). Cela signifie que son impressionnante batterie de plus de 200 kWh peut non seulement alimenter d’autres véhicules, mais également faire fonctionner une maison ou des outils électriques, en cas de besoin. À titre de comparaison, le pack batterie seul pèse près de 1,4 tonne, l’équivalent d’une Renault 5 E-Tech.

Autre nouveauté : le mode « King Crab », une fonction qui permet aux roues arrière de braquer plus vite que les roues avant, améliorant considérablement la maniabilité en tout-terrain. Ce système sera disponible rétroactivement sur les années-modèles allant de 2022 à 2025 via une mise à jour logicielle.

L’autonomie annoncée ne change pas pour ce nouveau modèle, avec 367 miles (590 km) pour le pick-up, et 314 miles (505 km) pour le SUV, le tout selon la norme EPA. La puissance de charge est toujours impressionnante, avec 350 kW en crête, laquelle lui permet de retrouver 160 km d’autonomie en l’espace de 10 minutes sur une borne adéquate.

Un succès commercial inattendu

Malgré un tarif de départ de 96 550 dollars (soit environ 86 230 euros), le Hummer EV rencontre un certain succès aux États-Unis.

General Motors en a écoulé près de 14 000 unités en 2024, et 3 479 véhicules ont déjà trouvé preneur au premier trimestre 2025, soit une hausse de 108 % par rapport à l’année précédente.