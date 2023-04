L’ambition sans limites de Starlink pour l’accès à Internet

Starlink navigue en eaux favorables et lève l'ancre pour relier les navires du monde entier, tout en propulsant de nouveaux satellites dans les cieux pour élargir encore davantage sa constellation.

Tout sourit à Starlink, le service d’accès Internet par satellite développé par SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk. Suite aux menaces de perdre la fréquence d’utilisation en France en 2022, le Conseil d’État a finalement tranché en faveur de Starlink en rejetant les différents recours. Ainsi, l’entreprise peut continuer à fournir une connexion Internet aux Français.

Une offre élargie

En élargissant constamment son offre, Starlink annonce aujourd’hui la disponibilité mondiale de son service Internet par satellite pour les navires. Ce service permet aux bateaux de profiter d’une connexion Internet en mer avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 220 Mbit/s. Toutefois, il est important de noter que cette offre requiert une alimentation électrique permanente à bord et coûte 294 euros par mois, en plus des 2 826 euros de matériel.

L’antenne parabolique Starlink et l’adaptateur secteur sont résistants à l’eau et à la poussière, et sont classés IP56. Le routeur, en revanche, doit être installé sous le pont, car il n’est pas résistant à l’eau.

L’offre de Starlink est désormais complète et se décline en plusieurs versions :

Pour les particuliers : 50 €/mois avec un coût de 450 € pour le matériel (ou possibilité de le louer pour 15 €/mois) ;

: 50 €/mois avec un coût de 450 € pour le matériel (ou possibilité de le louer pour 15 €/mois) ; Pour les entreprises ;

; Pour les nomades : 100 €/mois avec un coût de 300 € pour le matériel ;

: 100 €/mois avec un coût de 300 € pour le matériel ; Pour les avions ;

; Et désormais pour les bateaux.

Le 19 avril marque également une étape importante pour Starlink, avec le lancement réussi d’une fusée Falcon 9 transportant 21 satellites « V2 mini » depuis le complexe Cape Canaveral en Floride. Cette seconde génération de satellites, plus performante, permettra notamment d’offrir un accès Internet aux voitures et, à terme, aux smartphones.

Une sérieuse alternative

En proposant des solutions adaptées à des besoins variés, Starlink s’impose comme une alternative sérieuse pour le très haut débit. Avec une constellation de satellites en constante expansion, les performances ne cessent de s’améliorer et les possibilités d’usage continuent de se diversifier. L’avenir s’annonce prometteur pour Starlink et ses utilisateurs.

Tout comme il l’a fait pour les voitures Tesla, Elon Musk pourrait décider d’adopter une stratégie plus agressive en proposant des abonnements moins onéreux qui deviendraient compétitifs, y compris pour les personnes éligibles à la fibre optique. En combinant une offre dédiée aux smartphones, Starlink possède un potentiel de croissance remarquable. Néanmoins, il est important de souligner que ce développement représente un coût considérable pour SpaceX, qui doit déployer des dizaines de milliers de satellites pour soutenir ses ambitions.

Pour aller plus loin

Internet par satellite : quelles sont les offres disponibles en France ?

En dépit de ces coûts, l’expansion de Starlink pourrait bouleverser le marché de l’accès à Internet, offrant une alternative viable aux solutions filaires traditionnelles. Avec une stratégie tarifaire compétitive, Starlink pourrait attirer de nombreux utilisateurs et ainsi renforcer sa position.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).