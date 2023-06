Huawei et ZTE encore dans la tourmente : l’Europe veut leur peau

Dans le contexte de la montée en puissance de la 5G, l'industrie des télécommunications fait face à une pression croissante de la part de la Commission européenne, notamment vis-à-vis des géants chinois Huawei et ZTE.

L’industrie des télécommunications est une nouvelle fois secouée. Au centre de cette tempête : les géants chinois Huawei et ZTE, deux mastodontes de l’équipement de télécommunication. La saga, qui dure depuis plusieurs années maintenant, s’intensifie : pour la première fois, la Commission européenne a ouvertement ciblé ces entreprises, évoquant des risques qu’elles pourraient poser pour la sécurité de l’Union européenne.

Bruxelles a exprimé de « vives inquiétudes » concernant les risques que certains fournisseurs d’équipements de communication pour réseaux mobiles peuvent faire peser sur la sécurité de l’Union. Les tensions se cristallisent autour du développement de la 5G.

Thierry Breton met la pression aux États membres

C’est dans ce contexte que Thierry Breton, Commissaire européen au Marché intérieur, a rajouté une couche de pression sur ces entreprises. Il a suggéré que, dès que possible, les États de l’UE devraient prendre des mesures pour exclure les fournisseurs d’équipements de réseau chinois de l’expansion de la 5G.

#5G security matters. As of today, the EU Commission will not procure connectivity services that rely on equipment from #Huawei and #ZTE. https://t.co/3Y7MUZZrZ9 pic.twitter.com/JkFAas2Vao — Thierry Breton (@ThierryBreton) June 15, 2023

Cette position marque une escalade significative dans l’approche de l’UE envers les fournisseurs d’équipements chinois. La Commission européenne appelle désormais les États membres à interdire ou du moins à rendre beaucoup plus difficile l’utilisation des composants Huawei ou ZTE, particulièrement en ce qui concerne l’équipement 4G et 5G, encore largement utilisé.

En France, la position est plus subtile

Contrairement à d’autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni qui ont adopté une position plus tranchée, la France n’a pas instauré un « bannissement total » de Huawei du marché français de la 5G. En revanche, l’Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques (Anssi) a introduit des restrictions, accordant aux opérateurs des autorisations d’exploitation limitées à huit ans, ce qui limite grandement l’accès de Huawei au marché hexagonal de la 5G.

Toute installation d’antennes nécessite désormais une autorisation préalable de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Cette autorité réglementaire s’assure qu’aucune antenne Huawei n’est installée près d’installations jugées stratégiques, qu’il s’agisse de sites militaires, gouvernementaux ou industriels.

Le défi de cette situation réside dans le fait que le marché des équipements 5G est extrêmement concentré. Seuls trois équipementiers télécoms — les Européens Nokia et Ericsson et le Chinois Huawei — sont actuellement capables de fournir les équipements nécessaires pour les réseaux 5G.

En France, cette situation met en porte-à-faux les opérateurs SFR et Bouygues Telecom qui utilisent déjà des antennes Huawei dans leurs réseaux 4G et qui envisagent de les réutiliser pour déployer la 5G. Ces opérateurs s’inquiètent des conséquences d’un éventuel changement d’équipementier, voire de l’obligation de démonter leurs anciens équipements en cas d’incompatibilité. Ils ont d’ores et déjà prévenu qu’ils demanderaient une compensation si l’État venait à barrer la route au groupe chinois.

Malgré la tourmente dans le secteur des télécommunications, Huawei a réussi à maintenir une présence forte dans plusieurs autres domaines. Le groupe a su tirer parti de diverses opportunités pour continuer à opérer en France, notamment dans le secteur de la fibre optique, du stockage de données, des objets connectés, et de l’énergie.

À la croisée des impératifs économiques, sécuritaires et politiques

Ces complications s’inscrivent dans une problématique plus large, où la technologie 5G est devenue un enjeu stratégique, à la croisée des impératifs économiques, sécuritaires et politiques. Le feuilleton Huawei et ZTE n’est donc pas près de s’arrêter. Il soulève des questions fondamentales sur la manière dont l’Europe envisage sa souveraineté numérique à l’ère de la 5G.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 6359 sites 5G 3,5 GHz

10439 sites 5G/4G partagé 15,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 6326 sites 5G 3,5 GHz

6156 sites 5G/4G partagé 15,99€ 26,99€ Pendant 12 mois Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 6695 sites 5G 3,5 GHz

192 sites 5G/4G partagé 16,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.