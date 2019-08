Altice (SFR) et Amazon s’associent pour proposer le contenu d’Amazon Prime Video au sein des offres internet de SFR.

Par communiqué de presse, Altice et Amazon annoncent leur partenariat. « Les créations originales d’Amazon […] seront disponibles prochainement pour les clients SFR », y est-il précisé, citant entre autres The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, Good Omens, Tom Clancy’s Jack Ryan, et même Carnival Row, une série à venir avec Orlando Bloom et Cara Delevingne au casting.

À partir de cet automne, les clients SFR auront donc accès à l’application Amazon Prime Video sera inclus dans les offres LaBox SFR Fibre, SFR Box Plus et SFR Box8, le nouveau boitier du FAI. Ce lancement aura lieu « juste après le lancement d’Amazon Alexa au sein de la SFR Box8 », ce dernier étant prévu en octobre.

Cette intégration permettra notamment de ne pas avoir à multiplier les boîtiers — et les télécommandes — pour accéder aux différents services de SVoD et permettre une recherche simplifiée et unifiée au sein d’un même écosystème. L’offre sera tout de même accessible via les applications SFR et disponible pour les clients mobiles.

Assez peu d’informations

Pour le moment, on ne sait pas encore si tous les programmes d’Amazon Prime Video seront intégrés ou si seulement une partie d’entre eux seront proposés. Il n’est pas précisé non plus s’il s’agit d’une option payante — l’abonnement Amazon Prime est à 49 euros par an — ou si elle sera intégrée à l’offre mensuelle habituelle.

C’est une première pour le service de Jeff Bezos en France, mais c’est monnaie courante désormais pour les services de SVoD d’avoir pignon sur rue directement sur les box de nos fournisseurs d’accès internet. On peut par exemple citer Netflix, déjà inclus dans certaines offres de Free ou de Bouygues Telecom.

Après la France, cette offre sera disponible au Portugal, en Israël et en République Dominicaine.