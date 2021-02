Paris intra-muros : les parisiens vont enfin pouvoir goûter à la 5G

Sommaire Les meilleurs forfaits 5G

Les opérateurs mobiles ont enfin trouvé un accord avec la Ville de Paris en signant une « nouvelle charte parisienne de la téléphonie mobile ». La 5G pourra donc être lancée dans quelques semaines.

La 5G continue à être déployée depuis son arrivée en France fin novembre 2020. Au 14 janvier 2021, l’Arcep (l’Autorité de régulation des communications) compte 8675 sites 5G utilisées pour une ou plusieurs bandes de fréquences 5G.

700 MHz 2100 MHz 3500 MHz Nombre de sites 5G Bouygues Telecom 0 1459 145 1500 Free Mobile 5640 0 322 5640 Orange 0 187 579 742 SFR 0 641 152 793

Comme vous pouvez le constater, Free semble en avance sur ses concurrents. Néanmoins, la très grande majorité de ses antennes émettent en 700 MHz, où co-habitent 4G et 5G avec des débits bien inférieurs à ce que propose la bande 3,5 GHz exclusivement dédiée à la 5G.

Enfin un accord à Paris

Les grandes agglomérations sont évidement la priorité des opérateurs mobiles. En Ile-de-France, de plus en plus d’antennes 5G sont activées dans la très grande couronne… excepté dans Paris intra-muros. En effet, la capitale parisienne a pris tardivement la décision de mettre en place une conférence citoyenne dont l’objectif est de permettre au public de prendre la parole — ce débat a été voté par le conseil de Paris début octobre 2020.

La conférence citoyenne métropolitaine a finalement été à l’origine de plusieurs recommandations. Cette semaine, plus précisément le 19 février dernier, une « nouvelle charte parisienne de la téléphonie mobile » a été par signée par Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR. Cette dernière engage les opérateurs mobiles à jouer la transparence en matière de consommation énergétique et d’émissions d’ondes, ou encore de protection des données personnelles.

La 5G sera donc déployée « dans les prochaines semaines » à Paris. Une nouvelle charte parisienne de la téléphonie mobile sera soumise au Conseil de Paris du mois de mars, rendant possible le lancement commercial de la 5G. Les opérateurs mobiles n’ont cependant pas attendu cet accord pour déployer et préparer les sites et antennes 5G, il y a déjà plusieurs centaines d’antennes prêtes à être activées.

