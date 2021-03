La 5G arrive dans Paris intra-muros, tous les voyants au vert

Nous attendons ce jour depuis plusieurs semaines : le Conseil de Paris a définitivement adopté la nouvelle charte de la téléphonie mobile qui permet le déploiement de la 5G dans la capitale. Les opérateurs vont pouvoir lancer leur 5G respective.

On savait que la 5G à Paris, ce n’était plus qu’une question de jours. Les opérateurs mobiles vont enfin pouvoir activer leurs réseaux.

Le feu vert est donné

Ce mercredi 10 mars 2021, le Conseil de Paris a adopté la nouvelle charte de la téléphonie mobile. Cette signature entérine le déploiement de la 5G à Paris intra-muros après plusieurs semaines de débats.

Pendant ce Conseil, plusieurs membres de différents groupes ont déposé des amendements, une dizaine au total, mais ces derniers n’ont pas été votés. Cette charte concerne le respect de l’environnement et du climat, la protection de données et des libertés publiques, il est également question de la mise en place d’une instance de suivi : l’observatoire parisien de la téléphonie mobile.

Séverine de Compreignac intervient lors du deuxième jour du #ConseildeParis sur la #Charte de la téléphonie mobile #5G en déposant un amendement pour évaluer l’impact du déploiement de cette technologie à @Paris Retrouvez l’intervention complète ➡️ https://t.co/vViHvi5L0p pic.twitter.com/0vm2d8U9A7 — Élus MoDem, Démocrates et Écologistes de Paris (@ElusMoDemParis) March 10, 2021

En plus des membres du Conseil de Paris, cet observatoire sera composé des quatre opérateurs de téléphonie mobile, d’associations de consommateurs et de locataires, d’associations de protection de l’environnement, des agences nationales et régionales concernées, de deux experts scientifiques ainsi que de deux participants à la conférence citoyenne.

Je suis au cœur de Paris et en 5G ! La décision à peine actée, ça commence à ouvrir les vannes… (mais ça fait des va-et-vient) pic.twitter.com/7eTRojFcXb — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) March 10, 2021

Mélinda a pu se connecter au réseau 5G de Bouygues Telecom en plein Paris. Les antennes sont déjà là, elles ne doivent plus qu’être activées par tous les opérateurs mobiles. Vous pouvez consulter les antennes en place grâce aux outils et cartes présents dans ce dossier. Comme vous pouvez le constater, Bouygues Telecom, SFR et Orange ont même une longueur d’avance sur Free pour les antennes 3,5 GHz.

Les meilleurs forfaits 5G

Retrouvez notre comparateur des meilleurs forfaits 5G, il vous permet de classer les forfaits en fonction de vos usages et besoins.