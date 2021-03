La 5G à Paris, ce n’est qu’une question de jours selon Free Mobile

Quand est-ce que les Parisiens pourront bénéficier de la 5G sur leurs smartphones ? Selon Free, ce n’est plus qu’une question de jours.

Paris intra-muros ne profite toujours pas de la 5G plusieurs mois après son lancement en France. La capitale française a pris tardivement la décision de mettre en place une conférence citoyenne dont l’objectif est de permettre au public de prendre la parole — ce débat a été voté par le conseil de Paris début octobre 2020.

La nouvelle charte parisienne de la téléphonie mobile a été signée par les opérateurs mobiles, et doit être entérinée au Conseil de Paris du mois de mars, rendant possible le lancement commercial de la 5G.

On parlait récemment de quelques semaines sans date butoir. C’est en tout cas dans ces termes que communiquait la mairie de Paris. Free Mobile vient de confirmer sur Twitter que ce n’est finalement qu’une question de jours avant le déploiement commercial de la 5G.

Vous pouvez consulter les antennes en place grâce aux outils et cartes présents dans ce dossier. Comme vous pouvez le constater, Bouygues Telecom, SFR et Orange ont même une longueur d’avance sur Free pour les antennes 3,5 GHz.

