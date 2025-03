Fibre à petit prix : RED descend sous les 20 €, la meilleure affaire du moment ?

La Box fibre de Red by SFR baisse son prix de 4 euros et se positionne face à des concurrentes comme la Bbox Fit ou la Freebox Révolution Light. Serait-ce l’offre incontournable à saisir ce weekend ?

Red réduit le tarif de sa box fibre désormais disponible à moins de 20 euros. Une opportunité idéale pour bénéficier du réseau fibre de SFR à un prix très attractif, d’autant que les frais d’activation sont actuellement offerts.

La Box de RED en bref :

1 Gb/s en symétrique (montant et descendant)

Wi-Fi 5

Appels illimités depuis la box vers les fixes de plus de 100 pays

Au lieu de 23,99 euros par mois, la Box fibre de RED passe à 19,99 euros par mois, sans engagement.

Les meilleures box internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Starter Débit jusqu’à 1 Gb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 29.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Fibre B&You Pure fibre Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Toutes les box internet

Une Box sans fioritures

La Box Fibre de RED est en réalité une SFR Box 7 dotée du Wi-Fi 5 et proposant des débits symétriques jusqu’à 1 Gb/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi. Ce débit s’avère largement suffisant pour la majorité des usages domestiques, que ce soit pour visionner du streaming en 4K, surfer confortablement ou télécharger rapidement des fichiers, à condition toutefois que le nombre d’utilisateurs connectés simultanément reste raisonnable.

Cette offre n’inclut pas de décodeur TV, mais propose un accès à l’application RED TV, disponible sur Android et iOS, donnant accès à 35 chaînes gratuitement. Pour les utilisateurs souhaitant étendre ce service, une option TV est disponible à 3 € par mois. Pour accéder à un bouquet élargi de 100 chaînes, il faudra ajouter 2 € supplémentaires, soit un total de 5 € mensuels.

Le Wi-Fi 5 commence à montrer des signes d’obsolescence, avec des débits sans fil désormais dépassés, surtout à une époque où de plus en plus de box migrent progressivement vers le Wi-Fi 7. Cependant, le TV n’est pas la seule option proposée par RED : il est également possible d’opter pour une box plus performante, à condition évidemment d’accepter de payer un supplément…

Décupler sa puissance pour 7€ de plus

La SFR Box 8 est proposée aux utilisateurs qui choisissent l’option à 7 euros par mois. Cette box offre des débits allant jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi, tout en embarquant le Wi-Fi 6, nettement plus performant que son prédécesseur. Elle inclut par ailleurs les appels illimités vers les fixes de plus de 100 pays et vers les mobiles en France.

Plus performante et adaptée aux foyers où de nombreux appareils sont connectés simultanément, cette option représente néanmoins un coût supplémentaire à prendre en compte.

En effet, avec cette option, le prix de l’abonnement atteint 26,99 € par mois sans l’option TV, soit déjà plus de 3 € au-dessus de l’offre concurrente Pure Fibre de Bouygues Telecom, qui, elle, permet des débits allant jusqu’à 8 Gb/s pour les foyers éligibles.

Alors, ce n’est pas une bonne box ?

En comparaison avec des offres similaires telles que la Bbox Fit, la Freebox Révolution Light ou encore la Just Livebox Fibre, la box fibre de RED by SFR constitue un très bon choix, adapté à sa gamme tarifaire. Elle remplit parfaitement son rôle sans superflu, à condition toutefois de rester prudent avec les options payantes, qui pourraient rapidement alourdir la facture. En effet, une fois certaines options souscrites, son prix peut devenir supérieur à celui de box concurrentes proposant de meilleures performances à moindre coût.

Cette box convient particulièrement aux utilisateurs cherchant une offre simple et efficace, sans mauvaises surprises, pour moins de 20 euros par mois. Enfin, les frais d’activation de 39 € sont actuellement offerts, un avantage toujours appréciable à souligner.

Les meilleures box internet Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu’à 1 Gb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19.99€ /mois 39€ offerts Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Starter Débit jusqu’à 1 Gb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 100 destinations 29.99€ /mois 49€ offerts Découvrir Fibre B&You Pure fibre Débit jusqu’à 8 Gb/s Sans Player TV Téléphonie fixe non incluse 23.99€ /mois Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.