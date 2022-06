Orange reste l’opérateur le plus cher sur les abonnements fibre et mobile

Alors que l’on connaît une inflation globale en France, les prix des forfaits pour un abonnement fibre ou un abonnement mobile n'ont jamais été aussi faibles. Orange fait toujours partie des opérateurs les plus chers sur ces deux services.

C’est le baromètre des prix de juin 2022 d’Ariase qui révèle que les prix des abonnements Internet et mobiles de nos FAI et opérateurs téléphoniques n’ont jamais été aussi bas. Le tout au regard d’une inflation de 5,2 % sur un an en France, bien que cette augmentation n’est pas la même selon les produits/services.

25 euros en moyenne pour une box fibre, RED by SFR en dessous de la concurrence

Le comparateur d’abonnements Ariase note que le prix mensuel moyen pour un abonnement fibre ce mois-ci est de 25,42 euros. Si la baisse par rapport aux autres périodes n’est pas significative, elle l’est davantage au regard de l’inflation globale des prix. Cette moyenne représente d’ailleurs une baisse de 4,2 % sur un an.

Le fournisseur d’accès Internet le plus intéressant est RED, l’offre low-cost de SFR, avec en moyenne un abonnement à 20,79 euros pour une offre d’entrée de gamme. Le plus cher sur ce secteur n’est autre que le FAI historique Orange avec une moyenne à 34,16 euros.

15 euros en moyenne pour un forfait mobile, Bouygues Telecom et RED by SFR compétitifs

Du côté des forfaits mobiles, le coût moyen d’un forfait mobile avec appels illimités et plus de 10 Go de données mobiles est de 15,08 euros. Cela représente une baisse assez conséquente de 18 % sur un an, alors que l’inflation est cette année de 5,2 %. Une baisse qui s’explique aussi par l’arrivée massive de la 5G en France ; ces forfaits étant bien plus chers, les forfaits 4G ont pu baisser de prix afin de créer un effet de gamme.

L’opérateur téléphonique le plus compétitif sur ce segment est Bouygues Telecom, avec un abonnement à 9,41 euros, mais RED by SFR n’est là non plus pas en reste avec 9,42 euros. Ils sont très loin devant Orange et SFR qui proposent des forfaits similaires à près de 23 euros.

Concernant les différences de prix sur les forfaits mobiles et abonnements fibre entre opérateurs, elles peuvent en partie s’expliquer. Certains opérateurs mobiles vont inclure plus ou moins de data à l’étranger (en dehors des zones Europe, etc.), un programme de fidélité pour changer de smartphone ou encore des services supplémentaires.

