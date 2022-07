Bbox must : la meilleure box Internet de Bouygues Telecom revient à un tout petit prix

Avec les soldes, Bouygues Telecom ne manque pas l’occasion de proposer son offre fibre 1 Gb/s à un prix réduit. Un forfait Internet qui pendant 1 an est proposé à moins de 20 euros mensuels.

Et si vous profitiez de vos vacances pour prendre le temps de changer de box internet ? Car pendant les soldes, les opérateurs cassent les prix de leurs offres fibre. Et à ce petit jeu, Bouygues Telecom fait office de champion en proposant sa Bbox must à 15,99 euros pendant un an au lieu de 22,99 euros.

Un tarif réduit, donc, pour une box internet généreuse qui offre un débit de téléchargement pouvant atteindre les 1 Gb/s. Mais dépêchez-vous, il ne reste que quelques jours pour en profiter.

Un débit vraiment rapide

Au fil des ans, le besoin d’une excellente connexion devient de plus en plus indispensable. Entre la multiplication des objets connectés et des services de streaming, l’augmentation du poids des films ou des jeux, la vitesse de la bande passante n’est plus à ignorer dans le choix de sa box Internet. Sur ce point, la Bbox must ne fait pas les choses à moitié en offrant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi.

Le téléchargement de fichiers volumineux n’est de ce fait pas un problème. Un film en très haute définition nécessite quelques secondes de votre patience. Un jeu de 60 Go, lui, ne prend que 8 min 35 s pour être téléchargé.

Un boîtier TV 4K

Outre un excellent débit, l’offre Bbox must possède un autre atout de poids : son boîtier TV 4K. Celui-ci donne accès à un généreux bouquet de 180 chaînes. Et si cela ne suffit pas, son interface Android TV permet de télécharger de nombreuses applications, notamment de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore OCS.

Une option pour enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes est également de la partie. Parfait pour revoir ce documentaire si intéressant ou pour ne pas manquer un épisode des Meilleurs Pâtissiers.

La communication dans le monde entier

Comme toujours, une ligne fixe est fournie si vous avez besoin. Les appels sont illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays.

Cependant, la limite aussi bien en France qu’à l’étranger est fixée à 199 correspondants différents. Pour plus de correspondants, il faut débourser quelques euros supplémentaires. Encore faut-il atteindre cette limite.

Combien coûte l’offre Bbox must ?

Pendant les soldes, la box Internet Bbox must obtient un nouvel avantage grâce à son prix. Bouygues Telecom baisse le prix de cette offre 1 Gb/s à 15,99 euros par mois au lieu de 22,99 euros. Une réduction valable durant un an.

Au bout de 12 mois, l’abonnement revient à son prix d’origine, à savoir 40,99 euros mensuels. Cette offre fibre requiert un engagement d’un an au minimum. Passé ce délai, libre à vous de continuer à profiter d’une box Internet 1 Gb/s ou non.

Une souscription très simple

Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de résiliation et de changement de fournisseur, vous retirant ainsi un poids de l’esprit. Mieux, les éventuels frais de résiliation de votre ancien abonnement sont couverts jusqu’à 100 euros.

Bien entendu, il est possible de vérifier son éligibilité à la fibre directement sur le site de Bouygues Telecom. L’opérateur permet également de conserver son numéro de téléphone actuel au moment de la souscription. Il suffit de fournir son code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe actuelle. L’ouverture et l’installation de la nouvelle ligne se font sans la moindre interruption des services Internet.