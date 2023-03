Une Xbox Series S pour 1 euro ? C’est possible avec la fibre Bouygues Telecom

Les consoles next gen ne sont pas nécessairement onéreuses ou difficiles à trouver. Bouygues Telecom permet actuellement d'obtenir la Xbox Series S à 1 euro seulement lors de la souscription à une offre fibre de l'opérateur.

Les jeux dématérialisés et le cloud gaming ne se sont jamais aussi bien portés que maintenant. Pour peu que vous ayez la fibre et un bon débit, vous pouvez profiter d’un très généreux catalogue de jeux, depuis n’importe où, sans passer des heures à télécharger des titres gourmands en stockage. Quoi de mieux pour en profiter qu’une Xbox Series S avec trois mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate pour un euro ?

C’est ce que propose Bouygues Telecom avec son offre Bbox Ultym et Bbox Must, respectivement à 50,99 euros et 41,99 euros par mois (engagement sur deux ans). Deux offres qui permettent d’obtenir des débits de téléchargement allant de 1 à 2 Gb/s (si votre connexion le permet).

La fibre, meilleure amie des gamers

Vitesse de téléchargement élevée, faible latence : une connexion fibre est particulièrement pertinente pour les joueurs de jeux vidéo. D’abord, elle permet de télécharger rapidement des jeux sur sa console. D’autre part, elle réduit le temps de latence afin de rester compétitif lors des sessions en multijoueur. Mieux, la fibre est presque obligatoire pour profiter pleinement des services de cloud gaming comme celui intégré dans le Xbox Game Pass Ultimate.

Bouygues Telecom, avec ses deux offres fibre, propose d’excellents débits qui combleront les besoins des joueurs occasionnels comme ceux des gamers avertis.

La Bbox Must est proposée à 41,99 euros par mois avec un engagement de deux ans. Elle permet de bénéficier d’un débit de téléchargement de 1 Gb/s et de 700 Mb/s de débit ascendant. De plus, elle donne accès à un bouquet TV composé de plus de 180 chaînes. Elle offre également une compatibilité avec le WiFi 6.

La Bbox Ultym quant à elle, va un peu plus loin. Disponible au prix de 50,99 euros par mois avec engagement de deux ans, elle autorise un débit de téléchargement de 2 Gb/s et de 900 Mb/s en upload. En plus du bouquet TV, elle met gratuitement à disposition de ses abonnés un abonnement de 6 mois à Disney+. Elle offre un réseau WiFi encore plus performant, avec la norme WiFi 6E.

Les deux offres intègrent enfin une clé 4G et 200 Go disponibles immédiatement à la souscription, pour que vous ne souffriez d’aucun jour sans un accès à internet depuis chez vous.

Une Xbox Series S à 1 euro avec 3 mois d’accès au Xbox Game Pass Ultimate

Une fois la souscription à votre offre fibre effectuée, vous recevrez un code promo pour commander en ligne votre Xbox Series S à 1 euro, qui sera ensuite livrée directement chez vous avec trois mois d’abonnement gratuit au Xbox Game Pass Ultimate (XGPU). Vous aurez également accès à une offre promotionnelle exclusive permettant d’obtenir 24 mois d’abonnement au XGPU au tarif préférentiel de 159 euros.

Lancée en 2021 au prix de 299 euros, la Xbox Series S se différencie entre autres de la Xbox Series X par l’absence de lecteur Blu-Ray et sa définition maximum limitée au 1440p à 120 FPS. Il s’agit d’une console avant tout pensée pour profiter de jeux dématérialisés, comme tous ceux présents dans le Xbox Game Pass Ultimate. Celui-ci offre de nombreux avantages :

un accès gratuit à un large catalogue de jeux depuis votre console, mais aussi depuis votre PC, mobile ou tablette via le cloud ;

un accès au Xbox Live Gold qui vous permet de bénéficier des modes multijoueur et de bons plans exclusifs ;

des avantages et des offres partenaires exclusives à cet abonnement.

En somme, pour 41,99 euros ou 50,99 euros par mois et un euro symbolique supplémentaire, vous pouvez vous offrir la fibre, l’une des dernières consoles de jeux de Microsoft et un accès privilégié aux meilleurs jeux Xbox du moment. Une offre exceptionnelle qui, si elle n’annonce pas de date de fin, est assurément limitée dans le temps.