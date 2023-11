Starlink fait passer la connexion Internet par satellite à la vitesse supérieure

SpaceX, la firme d'Elon Musk, vient de lancer la commercialisation de sa nouvelle antenne Starlink. Celle-ci facilite l'accès au service permettant de se connecter à Internet par satellite presque n'importe où dans le monde. Les performances seraient aussi améliorées grâce au nouveau matériel.

La connexion à Internet par satellite a la vent en poupe. Alors qu’Orange vient de lancer son offre pour contrer la proposition américaine de Starlink, voici que SpaceX fait justement évoluer Starlink. Ou plus exactement, l’entreprise d’Elon Musk vient de dévoiler son nouveau kit, avec une nouvelle antenne et un routeur totalement revu comme on peut le voir sur le site de la marque.

Une antenne désormais fixe

Baptisée Starlink Standard, la nouvelle antenne est fixe, et non plus motorisée. Ce qui implique de l’installer au meilleur endroit, de la maison, afin de capter le plus de satellites possibles.

Mais justement, le champ de vision pour « capter » les satellites a été revu, passant de 100 à 110 °, pour une installation facilitée. L’application guidera toujours l’utilisateur pour l’aider dans le positionnement optimal du récepteur comme on peut le voir dans la vidéo de présentation.

Des performances théoriques supérieures

Les performances devraient être revues à la hausse, grâce à l’utilisation d’un nouveau routeur Wi-Fi de 3ème génération. On passe désormais à la norme Wi-Fi 6, avec l’ajout du 802.11 ax. Les débits devraient être plus élevés, d’autant plus que le routeur passe sur un fonctionnement tri-bande (et non plus bi-bande) en MU-MIMO 4 x 4. La portée augmente alors de 185 m2 à 297 m2.

La consommation de l’antenne en profite pour grimper, passant d’une fourchette de 50 – 75 watts à 75 – 100 watts. La résistance aux intempéries a été revue, puisque l’installation répond désormais à la norme IP67 contre IP54 auparavant. De quoi mieux résister à la pluie. Mais le vent n’est pas oublié non plus, avec une résistance annoncée pour plus de 96 km/h de vent contre 80 km/h sur l’ancienne génération.

Une antenne plus facilement transportable

Le design de l’antenne a été totalement revu, puisqu’elle est désormais beaucoup plus fine. De quoi la transporter plus facilement, avec l’offre mobile permettant de se connecter de n’importe où dans la zone de couverture du service. Mais le poids de la nouvelle antenne est similaire, avec 2,9 kg sur la balance.

Le prix de l’offre n’a pas changé, puisqu’il faut toujours compter 40 euros par mois. Le kit peut être acheté pour 450 euros, ou loué pour 10 euros par mois. En face, Orange propose une offre à 49,99 euros par mois.

On ne sait pas encore quelles sont les modalités pour les clients actuels : peuvent-ils recevoir gratuitement la nouvelle antenne en cas de location ? Faut-il payer les 450 euros si on a déjà acheté l’ancien kit ?