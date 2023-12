Profitez des Xbox Series S et X sans y laisser toutes vos étrennes grâce à ces promotions

Noël est à peine passé que vous contemplez déjà avec dépit les cadeaux reçus. Où est cette Xbox Series X qui trônait en premier sur votre liste au Père Noël ? Bouygues Telecom est là pour rattraper cet oubli fâcheux

Jusqu’au 9 janvier 2024, Bouygues Telecom baisse le prix des deux consoles nouvelle génération de Microsoft. Si vous souscrivez au choix à la Bbox Ultym gaming à 52,99 euros par mois ou à la Bbox Must gaming à 42,99 euros par mois, les consoles phares de Microsoft profitent des offres suivantes :

Les deux consoles sont par ailleurs accompagnées du très bon jeu Hogwarts Legacy et de trois mois d’accès gratuit au Xbox Game Pass Ultimate. Attention, l’offre est à durée très limitée puisqu’elle prend fin le 9 janvier.

La Xbox Series S ou X : le meilleur des consoles de Microsoft

Élégantes, puissantes et silencieuses, les dernières consoles du géant américain ont de quoi séduire. D’abord grâce aux performances qu’elles offrent, permettant notamment de profiter du ray tracing ou de jouer avec un taux de rafraichissement pouvant atteindre les 120 images par seconde.

Mieux, elles profitent d’un catalogue riche de plusieurs centaines de jeux, dont Starfield, Forza Motorsport ou A Plague Tale Requiem.

Le fabricant a par ailleurs facilité l’accès à cet immense catalogue de jeux avec son abonnement Game Pass Ultimate. Celui-ci permet d’accéder sans limites depuis votre Xbox ou votre PC à un large choix de jeux. Et ce dès le premier jour de leur sortie lorsqu’ils proviennent de studio appartenant à la firme.

Une connexion internet à toute épreuve avec les offres Bbox gaming

Pour profiter à pleine puissance de ces consoles et de l’abonnement Game Pass Ultimate, encore faut-il une bonne connexion à internet.

Bonne nouvelle, Bouygues Telecom y a déjà pensé et accompagne les deux Xbox Series S et X d’une offre Bbox fibre au choix parmi :

La Bbox Must gaming à 42,99 euros par mois qui propose :

jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant ;

jusqu’à 700 Mb/s en débit montant ;

un modem Wi-Fi 6 ;

l’installation de la fibre et de votre Bbox ;

plus de 180 chaînes disponibles sur votre TV ;

un décodeur TV Bbox 4K ;

un enregistreur TV 100 h.

La Bbox Ultym gaming à 52,99 euros par mois propose quant à elle :

jusqu’à 2 Gb/s en débit descendant ;

jusqu’à 900 Mb/s en débit montant ;

un modem Wi-Fi 6E ;

jusqu’à 2 répéteurs Wi-Fi 6 inclus selon le diagnostic WiFi ;

plus de 180 chaînes TV ;

un décodeur TV Bbox 4K ;

un enregistreur TV 100 h.

La souscription à l’une de ces deux offres permet d’obtenir :

Comment profiter de l’offre Bbox gaming et obtenir votre Xbox Series S ou X ?

Pour obtenir votre Xbox à un tarif préférentiel accompagné de Hogwarts Legacy et de trois mois d’accès gratuit au Xbox Game Pass Ultimate, c’est extrêmement simple. Il vous suffit de choisir votre console et votre offre Bbox sur la page de Bouygues Telecom et de valider votre souscription.

L’opérateur se charge ensuite de convenir d’un rendez-vous à votre domicile pour y installer la fibre. Dans le même temps, Bouygues Telecom glissera dans votre boite mail un code promotionnel vous permettant d’obtenir la console choisie à petit prix et avec tous ses avantages. Et c’est tout.