Voici une offre fibre à petit prix qui permet d’économiser de l’argent

Alors que l’inflation touche aussi les forfaits fibre, Bouygues Telecom montre qu’il est possible de préserver ses économies en 2024 tout en conservant un accès Internet à très haut débit.

En 2024, les Français et Françaises devraient dépenser en moyenne 388,56 euros pour leur forfait fibre. Une facture annuelle qu’il est possible de réduire de 25 % grâce à Bouygues Telecom.

L’opérateur lance une nouvelle offre Bbox Fit pour seulement 18,99 euros par mois. Un tarif réduit valable six mois, avant de repasser à 32,99 euros par mois. Sur un an, ce forfait ne coûte donc que 311,88 euros, soit une remise de 76,68 euros. Un prix plus bas que la moyenne qui ne se fait pas au détriment du débit ou des services.

Le très haut débit à tout moment

Que ce soit pour la simple navigation Web, pour travailler, pour télécharger des fichiers volumineux ou jouer en ligne, la Bbox Fit réussit à accompagner efficacement les internautes. Il faut dire qu’elle garantit un débit montant allant jusqu’à 400 Mbit/s et tout autant en envoi. Une très bonne connexion qui permet d’installer un jeu comme Alan Wake II en seulement 30 minutes. Quant à un film HD de 2 Go, seules 40 secondes sont nécessaires pour son téléchargement.

En plus d’un excellent débit, la Bbox Fit donne accès à une ligne téléphone fixe avec les appels en illimité vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. Attention, la limite est fixée à 199 correspondants différents. Au-delà, quelques euros seront demandés pour couvrir le hors-forfait.

Enfin, Bouygues Telecom fournit une application mobile pour évaluer le niveau du Wi-Fi dans un logement afin d’optimiser le placement de la box Internet. De quoi profiter du meilleur réseau possible dans toutes les pièces.

Une offre fibre à moitié prix pendant 6 mois

Au regard de son prix, le forfait Bbox Fit est l’une des offres fibre les plus avantageuses de 2024. Elle est facturée 18,99 euros par mois pendant six mois, puis 32,99 euros passé ce délai.

Mieux, la Bbox Fit ne demande qu’un an d’engagement. Une fois cette durée atteinte, l’abonné peut gérer sa souscription comme il l’entend.

Comment souscrire au forfait Bbox Fit ?

En cas de doute sur son éligibilité à un forfait fibre, il suffit de se rendre sur le site de Bouygues Telecom pour faire le test. Si le résultat est concluant, il ne faut que quelques clics pour souscrire au forfait Bbox Fit. Une prouesse permise par le fait que toutes les démarches de changement d’opérateur sont prises en charge par Bouygues Telecom, ainsi que les éventuels frais de résiliation de votre ancien fournisseur, et ce jusqu’à 100 euros.

Comme pour un forfait mobile, il est possible de conserver son numéro de ligne actuel au moment de la souscription. Pour ce faire, il suffit de fournir son identifiant RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis sa ligne fixe.