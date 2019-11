Article sponsorisé par RED by SFR

RED by SFR n’a pas attendu le Black Friday pour afficher de belles remises. Cette semaine, c’est le forfait mobile et l’abonnement fibre qui sont en promotion. Deux offres qu’il est possible de cumuler pour bénéficier d’un abonnement triple play à faible coût.

RED by SFR propose actuellement deux promotions : une sur son forfait mobile 60 Go, une autre sur son abonnement fibre 1 Gb/s. En combinant ces deux bonnes affaires, vous vous retrouvez avec l’offre triple play la plus intéressante du moment, proposée au prix de 34 euros par mois. Décortiquons ce qu’elle contient.

Abonnement fibre 1 Gb/s à 22 euros

Forfait mobile 60 Go à 12 euros

Le fameux forfait mobile de RED by SFR a fait peau neuve il y a quelques semaines. Il est toujours proposé au prix de 12 euros par mois, mais il est maintenant possible d’y ajouter et retirer des options selon vos besoins. L’offre de base à 12 euros par mois comprend :

60 Go de données mobiles

Appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Union européenne ainsi que les départements d’outre-mer

8 Go de data à utiliser depuis l’Union européenne et les DOM

100 Go de stockage dans le SFR Cloud

Si vous avez prévu un voyage à l’étranger ou une consommation de data ponctuellement élevée, deux options peuvent se greffer à votre forfait, le temps d’un mois ou plus :

Passage à 100 Go de données mobiles pour 8 euros de plus

Une enveloppe de 15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, Andorre ainsi que le Canada et les USA

L’immense avantage de RED by SFR face à sa concurrence est de proposer des offres qui sont valables à vie, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’augmentation de prix au bout de 12 mois. C’est valable pour le forfait mobile, mais également pour l’abonnement à la fibre 1 Gb/s.

Fibre 1 Gb/s à 22 euros par mois

Jusqu’au 25 novembre, RED by SFR inclut gratuitement l’option Débit Plus à son offre fibre, faisant ainsi passer le débit maximum en téléchargement à 1 Gb/s (sous réserve de la compatibilité de votre ligne). Cette économie mensuelle de 5 euros par mois fait de l’offre de RED by SFR l’un des meilleurs rapports débit/prix qu’il est possible de trouver actuellement. D’autant plus qu’un mois d’abonnement est offert pour toute souscription. Pour 22 euros, l’offre comprend :

Connexion Internet fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, 400 Mb/s en upload

Appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations

Appels illimités vers les mobiles en France

Location de la box incluse dans le prix de l’abonnement

D’autres options peuvent s’ajouter à l’offre pour qu’elle s’adapte parfaitement à vos besoins. La plus commune est l’option TV qui, moyennant deux euros par mois, donne accès au bouquet de 35 chaînes de la TNT avec le décodeur inclus dans le prix.

Fibre 1 Gb/s + Forfait mobile 60 Go = 34 euros

Il est possible pour un seul et même client de cumuler ces deux offres afin de profiter d’une offre triple play comprenant la téléphonie fixe, un forfait mobile et un abonnement fibre à un prix de 34 euros par mois, et à vie. Ces deux offres sont également sans engagement, c’est-à-dire que vous pouvez changer d’opérateur dès que vous le souhaitez, sans avoir à vous acquitter de frais de résiliation colossaux.

