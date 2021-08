Forfait Mobile : oubliez votre abonnement actuel, cette offre 60 Go est en promotion

Avec les beaux jours qui s’enchaînent, il est normal que l’on vous parle d’une promotion toute aussi belle. RED profite de la chaleur pour faire fondre le prix de son forfait 60 Go de 13 euros.

RED est de retour avec une grosse réduction sur l’un de ses meilleurs forfaits mobiles. De quoi vous faire oublier votre souscription actuelle puisque l’offre 60 Go passe désormais à 13 euros par mois. Une baisse de 3 euros pour ce forfait sans engagement.

Pour bien comprendre le forfait de RED

Que contient le forfait 60 Go ?

Pour son forfait mobile, RED fait les choses bien. Il fournit ainsi tous les mois 60 Go de data en 4G. Une enveloppe qui vous permet par exemple de partager votre connexion en vacances sereinement afin de profiter d’Internet où que vous soyez.

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne sont également de la partie. Vous disposez aussi de 9 Go de données à utiliser en Europe.

L’autre avantage de RED est qu’il s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux 4G du marché : celui de SFR. 99 % de la population française est couverte avec un débit maximum de 500 Mbit/s.

Quel est le prix du forfait 60 Go ?

Facturée habituellement aux alentours de 15/20 euros par mois chez les principaux acteurs du marché, l’offre mobile de RED est proposée à 13 euros par mois. Une baisse mensuelle de 3 euros qui représente une économie annuelle de 36 euros.

Le forfait RED 60 Go est sans engagement. Vous disposez donc d’une grande souplesse dans la gestion de votre abonnement.

Comment souscrire au forfait RED ?

La souscription se fait directement sur le site de RED. Cela permet à l’opérateur de vous accompagner dans toutes les démarches et ainsi vous enlever un poids des épaules (en résiliant notamment votre ancien abonnement à votre place). Concernant la nouvelle ligne, RED vous offre la possibilité de conserver votre ancien numéro. Il vous suffit de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle. Le changement d’opérateur se fait sans aucune interruption de vos services mobiles.

Sachez aussi qu’un premier et unique paiement de 10 euros sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison de celle-ci ne dépasse pas une semaine. La nouvelle carte SIM est ainsi livrée dans la boîte aux lettres, sans le moindre contact.

Et les smartphones dans tout ça ?

Changer de forfait mobile est souvent l’occasion de craquer pour un nouveau smartphone. Il est tout à fait possible d’accompagner le forfait 60 Go de RED d’un des nombreux smartphones disponibles sur la boutique en ligne de l’opérateur.

D’autant que RED met en place une double promotion sur une large sélection d’appareils. Jusqu’au 13 septembre prochain, RED lance une première ODR de 30 euros, qui concerne tous les smartphones dont le prix de vente est compris entre 49 et 259 euros. Il est donc possible de récupérer le Redmi Note 10 5G pour 169 euros, par exemple, contre 209 euros habituellement (il bénéficie en plus d’une remise immédiate de 10 euros).

Une seconde ODR de 50 euros est également disponible pour tous les téléphones qui affichent un tarif compris entre 260 et 599 euros. L’occasion de mettre la main sur l’iPhone 11 pour 549 euros contre 600 euros en temps normal.