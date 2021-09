Le Galaxy Z Flip 3 5G est à 99 euros (+8€/mois) chez Bouygues Telecom : comment en profiter ?

À peine sorti, le Galaxy Z Flip 3 5G intègre déjà les rangs des smartphones disponibles en complément des forfaits Sensation avec Avantages Smartphone de Bouygues Telecom. L’occasion d’acquérir le dernier smartphone pliable de chez Samsung pour 99 euros (+8€/mois) en cumulant souscription au forfait et bonus de reprise pour votre ancien téléphone.

Présenté il y a quelques semaines à l’occasion du Galaxy Unpacked en même temps que le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 est disponible à la vente depuis vendredi dernier. Samsung propose un téléphone pliable abouti, qui allie beauté et fonctionnalité sans faire de concession sur la fiche technique et les performances.

Mis en vente à 1059 euros, le Galaxy Z Flip 3 5G est actuellement disponible chez Bouygues Telecom pour 99 euros et 24 mensualités de 8 euros. Un prix qu’il est possible d’obtenir en souscrivant au forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone, et en profitant du bonus de reprise de votre ancien terminal.

Le Galaxy Z Flip 3 5G, le smartphone pliable à son meilleur

Véritable aboutissement de la démarche de Samsung visant à remettre les téléphones pliables sur le devant de la scène, le Galaxy Z Flip 3 5G est un terminal qui ne laisse pas indifférent. Côté design tout d’abord, il sort du lot grâce à la qualité de ses finitions. Coloris pastels du plus bel effet, coque en aluminium teinté pour s’accorder avec le coloris choisi, écran AMOLED fin et à la pliure quasi-invisible lorsque l’on est bien en face du téléphone : difficile de déceler la moindre fausse note.

Pour autant, Samsung n’a pas lésiné sur la robustesse de son produit, qui a pour vocation d’être trimballé et utilisé partout par ses utilisateurs. Le constructeur à misé sur le Gorilla Glass Victus afin de protéger la façade arrière. La charnière, point névralgique de l’appareil, a été renforcée sur ce modèle, qui hérite aussi au passage d’une certification IPX8.

Épais d’à peine 2 cm une fois replié, ce qui lui permet d’entrer aisément dans toutes les poches, le Galaxy Z Flip 3 5G possède un écran Super AMOLED de 1,49 pouce dans le prolongement des capteurs photo situés à l’arrière. De cette manière, il est aisé de consulter messages, notifications et autres widgets installés en amont lorsqu’il est refermé.

Une fois ouvert, il dévoile un magnifique écran de 6,7 pouces qui en impose. Clarté, contraste et fluidité sont à l’ordre du jour, pour une qualité d’image impressionnante quel que soit l’usage. Dans ses entrailles, c’est un SoC Snapdragon 888 qui vous attend, ainsi que 8 Go de RAM. Une configuration qui lui permet d’assurer des performances plus que correctes peu importe la tâche qui lui sera demandée, et ce, pour les quelques années à venir.

Le Galaxy Z Flip 3 5G à 99 euros (+8€/mois) chez Bouygues Telecom : comment l’obtenir

Pour bénéficier de cette réduction importante sur le tarif du Galaxy Z Flip 3 5G, qui vous permettra de l’obtenir à 99 euros (+8€/mois pendant 24 mois) au lieu de 1059 euros seul, c’est très simple. La première étape consiste à souscrire à l’offre Bouygues Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone pour deux ans. Un forfait mobile qui vous coûtera 33,99 euros par mois la première année, et 48,99 euros l’année suivante, et vous permettra de faire baisser le prix de ce terminal à 299 euros.

Pour faire baisser le prix d’un cran supplémentaire, vous pourrez bénéficier d’un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur votre ancien smartphone. Pour en profiter, il vous suffira de faire évaluer le montant de la reprise de votre terminal, et que celui-ci atteigne au moins 10 euros.

Une bonne surprise n’arrivant jamais seule, sachez que le Galaxy Z Flip 3 5G bénéficie actuellement, et jusqu’au 31 octobre prochain, d’une offre de remboursement de 150 euros pour tout achat sur une sélection d’accessoires réalisée en simultané. Parmi les produits éligibles, vous pourrez par exemple retrouver la gamme des Galaxy Buds, la Watch 4 ou la Watch 4 Classic, ou encore toute une gamme d’accessoires de charge sans fil.

Le Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 90 Go en bref

Le forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone proposé par Bouygues Telecom offre des prestations très complètes qui permettent de tirer pleinement parti d’une machine comme le Galaxy Z Flip 3 5G. Voici ce qu’il propose chaque mois :

90 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 35 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse ;

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger ;

Appels illimités vers les mobiles aux US, Canada, Chine et les fixes de + de 120 destinations ;

Deuxième carte SIM Internet offerte ;

Bouygues TV HD inclus (+ de 50 chaînes de TV en HD) ;

Tous les bonus Bouygues offerts (Internet illimité le week-end, L’Équipe, Cafeyn).

Le forfait Sensation 90 Go avec Avantages Smartphone est actuellement disponible au tarif de 33,99 euros par mois la première année, et passera à 48,99 euros l’année suivante. En étant déjà client Bbox, vous pourrez bénéficier d’une remise supplémentaire de 7 euros mensuel sur cet abonnement, le faisant tomber à 26,99 puis 41,99 euros.