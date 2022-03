iPhone 13 vert : le smartphone d’Apple avec le meilleur coloris est en promotion chez Bouygues Telecom

Bouygues Telecom frappe encore fort avec un nouveau pack smartphone + forfait mobile. Et cette fois-ci, c'est l'iPhone 13, dans son nouveau coloris vert, qui tombe à prix doux avec une offre 5G.

Votre smartphone n’a pas passé l’hiver ? Qu’à cela ne tienne : en ce moment, si vous souscrivez à un forfait Sensation de 150 Go de Bouygues Telecom, votre iPhone 13 vert (ou dans un autre coloris) tombe à 215 euros (+8 €/mois). Mieux, son prix peut encore baisser grâce à 70 euros de remise supplémentaire si vous faites reprendre votre ancien mobile, ce qui vous permettra d’acquérir le dernier iPhone à seulement 145 euros.

Que contient l’offre Bouygues Telecom ?

Pour un prix intéressant de 31,99 euros par mois la première année (puis 48,99 €), Bouygues Telecom vous propose son forfait Sensation riche de 150 Go de data, déjà compatible 5G si la couverture le permet. Une enveloppe généreuse, qui permet aussi bien d’abuser des vidéos en streaming, du jeu en ligne, ou encore du partage de connexion avec un autre appareil.

Par ailleurs, le forfait Sensation 150 Go offre :

150 Go de données en France, dont 80 Go accessibles depuis l’Europe, les DOM et la Suisse ;

appels illimités vers les fixes de 120 pays ;

appels et SMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE/DOM et la Suisse.

Et cela ne s’arrête pas là. Outre la quantité généreuse de data, en souscrivant un forfait Sensation de Bouygues Telecom, vous bénéficiez d’avantages clients intéressants comme :

un smartphone à prix préférentiel renouvelable tous les deux ans ;

la possibilité de payer en plusieurs fois sans frais ;

un smartphone de prêt de gamme équivalente en cas de soucis (panne, vol, casse…) ;

le prix de reprise de votre smartphone est garanti lorsque vous renouvelez votre forfait.

L’iPhone 13, meilleur compagnon du forfait Sensation 150 Go

Pour accompagner ce forfait, Bouygues Telecom vous propose le tout dernier iPhone 13. Noté 9/10 dans nos colonnes, ce smartphone premium a tout pour plaire :

un bel écran OLED de 6,1 pouces ;

l’Apple A15 Bionic, le tout dernier processeur maison d’Apple ;

un double module photo 12+12 mégapixels hyper performant ;

une batterie assurant une bonne journée d’autonomie ;

iOS 15, le tout dernier OS made in Apple.

Habituellement proposé à partir de 909 euros, le smartphone d’Apple est en ce moment à prix très réduit avec un forfait Sensation de Bouygues Telecom. Son prix chute en effet à 215 euros (+8 euros/mois pendant 24 mois) grâce à l’offre de remboursement de 50 euros et à 145 euros si vous faites reprendre votre ancien smartphone par l’opérateur. De quoi profiter de l’expérience de la firme de Cupertino à un tarif concurrentiel.

Comment profiter de cette offre ?

Pour profiter de cette offre uniquement valable jusqu’au 10 avril prochain, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée via le site de Bouygues Telecom et de choisir l’iPhone 13 dans le coloris de votre choix (même si le vert est le plus beau, admettons-le).

Ajoutez ensuite le forfait Sensation 150 Go. N’oubliez pas de cocher la case si vous êtes client Bbox car cela vous permettra de faire baisser le prix de votre forfait de 6 euros. Il vous suffira enfin de télécharger le coupon de réduction de 50 euros pour bénéficier, après achat, de cette offre de remboursement. Finalement, votre iPhone 13 ne vous coûtera que 145 euros (+8 euros/mois pendant 24 mois) en profitant du bonus de reprise.

Pour bénéficier du bonus de reprise, il suffit de cocher la case adéquate lors de la commande et de décrire l’état de votre ancien smartphone. Une estimation vous sera donnée et vous permettra alors de bénéficier de 70 euros de bonus reprise à ajouter à la valeur de votre ancien mobile. Il vous suffira ensuite de renvoyer votre smartphone à l’opérateur pour récupérer le montant de l’offre de reprise.

Conserver son numéro c’est possible

Pour vous simplifier la vie au maximum, sachez que vous pouvez choisir de conserver votre numéro actuel (votre mémoire et vos contacts vous diront merci). Pour cela il suffit de communiquer à Bouygues Telecom votre numéro RIO pour que l’opérateur puisse effectuer la portabilité de votre numéro.