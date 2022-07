13 euros, c’est le prix de ce forfait mobile RED très généreux en data

En ce moment, RED propose de jolies ristournes sur l’intégralité de ses forfaits mobile 4G ou 5G. L’occasion de profiter d'un très généreux forfait 80 Go à 13 euros seulement.

Si la 5G dispose indubitablement de solides arguments en sa faveur, rapidité en tête, son absence dans certaines parties de l’hexagone est encore un frein à sa popularisation. Voilà pourquoi il est sage, encore à l’heure actuelle, d’opter pour un forfait 4G. D’autant plus que les opérateurs ont fait de nombreux efforts pour les rendre intéressants, que ce soit au niveau du positionnement tarifaire ou des prestations offertes.

C’est le cas de RED qui propose actuellement des offres parmi les plus intéressantes du marché. On retrouve par exemple son forfait sans engagement 80 Go qui propose une large enveloppe de data pour 13 euros seulement, et ce, jusqu’au 25 juillet prochain.

Que proposent les forfaits sans engagement de RED ?

L’avantage principal des forfaits proposés par RED réside indéniablement dans leur enveloppe de data extrêmement généreuse, qui oscille de 80 à 200 Go selon les forfaits. De quoi vous permettre de regarder des heures de contenus sur vos services de streaming sans avoir à surveiller votre consommation, ou bien partager votre connexion avec vos autres appareils si le besoin s’en fait sentir.

Choisir RED, c’est aussi bénéficier du réseau de SFR. Selon les dernières données récoltées par l’ARCEP, l’opérateur possède une couverture 4G qui s’étend à 95 % du territoire et 99 % de la population. Cela vous permet aussi d’accéder à de jolies performances en matière de débit avec près de 69 Mb/s en descendant, et 12 Mb/s en montant en moyenne.

Pour le reste, RED propose des prestations assez classiques :

appels, SMS et MMS illimités 7 j/7 vers les mobiles et fixes en France et dans les DOM (hors Mayotte) ;

appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe et les DOM ;

une enveloppe de 15 Go, décomptée de votre forfait, à utiliser lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM.

Quel est le prix du forfait 80 Go de RED ?

C’est grâce à leur prix que les forfaits de RED se démarquent véritablement. En ce moment, l’opérateur pratique une politique tarifaire particulièrement attractive. Sachez par exemple que le forfait 80 Go de RED est disponible pour 13 euros par mois.

Si jamais vous trouvez l’enveloppe de data un peu trop serrée, sachez que RED propose aussi des forfaits mieux achalandés, comme le forfait 120 Go affiché à 15 euros par mois, ou bien le forfait 200 Go à 19 euros par mois. Attention toutefois, car ces offres ne sont valables que jusqu’au 25 juillet prochain.

Quelles sont les options proposées par RED ?

Si l’offre 80 Go de RED est déjà bien garnie, sachez qu’il est possible de personnaliser votre forfait pour quelques euros de plus par mois. RED vous propose de nombreuses options sans engagement que vous pourrez activer ou désactiver à l’envi. Si vous le souhaitez, vous pourrez ainsi profiter de :

20 Go de data supplémentaire à utiliser depuis l’UE, les DOM, les USA ou le Canada pour 5 euros par mois ;

les appels illimités vers les fixes en Europe pour 1 euro par mois ;

la TV de SFR pour 2 euros par mois ;

Netflix, SFR divertissement ou OCS à partir de 12,99 euros par mois.

Comment puis-je souscrire au forfait 80 Go de RED ?

Pour souscrire à cette offre riche en données mobiles, rien de bien compliqué puisqu’il est possible de tout faire en ligne directement sur la boutique de l’opérateur. Afin de simplifier les choses, c’est d’ailleurs RED qui s’occupe de la très grande majorité des démarches, en particulier la résiliation de votre ancien abonnement et l’activation de votre nouvelle ligne.

Une démarche rapide et simple qui vous permet de profiter de votre smartphone sans aucune interruption et possible grâce à la conservation du numéro de téléphone. Lors de la souscription, il vous suffit de choisir cette option et de fournir votre code RIO, aisément obtenable en composant le 3179 sur votre smartphone.

Sachez enfin qu’en plus du coût mensuel de votre forfait, RED ne vous demandera qu’un paiement de 10 euros au terme du processus de souscription, et ce, afin de couvrir le coût de votre nouvelle carte SIM et son envoi.