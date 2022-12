Les meilleurs smartphones de 2022 sont à prix réduit pendant les RED Days

RED prolonge les festivités et rembourse jusqu’à 100 euros sur votre nouveau smartphone si vous souscrivez une offre mobile 100 Go sans engagement. Inutile d’attendre les soldes pour s’offrir un smartphone de grande marque à prix réduit.

Votre famille a été généreuse et vous vous retrouvez avec un petit pécule après Noël ? C’est le moment idéal pour changer de forfait et s’offrir un nouveau smartphone. Pour l’occasion, RED renouvelle son forfait mobile de 100 Go au prix de 16 euros par mois. Toujours sans engagement, c’est actuellement l’une des meilleures offres du marché.

Pour accompagner ce forfait, durant les RED Days qui s’étendent jusqu’au 9 janvier 2023, l’opérateur rembourse à ses nouveaux clients jusqu’à 100 euros sur une sélection de smartphones de grandes marques sortis cette année, à commencer par les iPhone 14 et 14 Pro, les Google Pixel 7 et 7 Pro et bien d’autres.

Les meilleurs smartphones de 2022 sont à prix réduit

Pour les RED Days, les smartphones les plus haut de gamme s’accompagnent, pour tous les nouveaux clients RED, d’une offre de remboursement allant jusqu’à 100 euros. C’est notamment le cas des iPhone 14 et des Google Pixel 7.

Apple iPhone 14 et 14 Pro

Les iPhone 14 et 14 Pro, lancés en septembre dernier par Apple, sont d’ores et déjà disponibles chez RED à partir de 899 euros au lieu de 999 euros. Et comme d’habitude, ce sont les meilleurs smartphones d’Apple.

Puissants, les iPhone 14 et 14 Pro sont respectivement alimentés par une puce A15 Bionic et A16 Bionic, qui leur permettent de profiter d’un traitement photo et vidéo des plus avancés.

D’ailleurs, le modèle de base est doté d’un double capteur de 12 mégapixels, tandis que la version Pro accueille un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels.

Autres atouts, ces deux smartphones compatibles avec la 5G tournent sous iOS 16, la dernière version du système d’exploitation d’Apple, et affichent une belle autonomie de plus d’une journée.

Google Pixel 7 et 7 Pro

Vous préférez Android ? Les RED Days, ce sont aussi les tout derniers smartphones de Google, les Pixel 7 et 7 Pro à prix réduit (après ODR de 100 euros).

Dévoilés en octobre dernier, ils se sont rapidement imposés comme d’excellents photophones. Ils sont tous deux sont propulsés par le nouveau SoC de Google, la puce Tensor G2, pensée avant tout pour le traitement de l’image des Pixel 7 et 7 Pro.

C’est notamment grâce à cette puce que les deux smartphones premium de Google sont classés parmi les meilleurs en photo cette année. Ils proposent d’ailleurs une large palette de fonctionnalités chargées notamment de :

retoucher facilement des clichés (Gomme magique) ;

de renforcer la netteté et la luminosité des photos prises dans un environnement sombre ;

d’améliorer l’authenticité des portraits ;

d’apporter plus de fluidité dans les vidéos capturées en mouvement.

Autant d’avancées qui viennent renforcer la puissance des capteurs des Pixel 7, composés d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et sur le Pixel 7 Pro d’un téléobjectif de 48 mégapixels.

Xiaomi, Samsung, Honor, Oppo et bien plus

Mais les bonnes affaires ne s’arrêtent pas là, de nombreux smartphones sont à l’honneur pour ces RED Days, dont :

le Xiaomi Redmi 11S 5G qui passe à 199 euros (après ODR de 50 euros et 30 euros de remise immédiate) ;

le Samsung Galaxy S22 qui passe à 599 euros (après ODR de 100 euros) ;

le Samsung Galaxy Z Flip 4 qui passe à 899 euros (après ODR de 100 euros) ;

le Honor 70 qui passe à 549 euros (après ODR de 50 euros) ;

l’Oppo Find X5 qui passe à 899 euros (après ODR de 100 euros).

Un gros forfait de 100 Go à petit prix

Les offres de remboursement présentées dans le cadre des RED Days s’appliquent pour tout achat d’un smartphone avec un forfait mobile RED 100 Go. Proposée au prix de 16 euros par mois, c’est l’une des meilleures offres du moment, sachant qu’elle est sans engagement et que son tarif n’augmente pas après 12 mois.

Abordable, ce forfait mobile est pourtant complet et comprend :

les appels illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et l’Union européenne ;

les SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, les DOM et l’Union européenne ;

100 Go de data depuis la France métropolitaine ;

19 Go de data utilisables depuis l’Union européenne ou les DOM et déductibles de l’enveloppe de 100 Go ;

une offre sans engagement ;

la qualité du réseau SFR.

Vous avez envie de passer à la 5G ? C’est possible pour seulement 3 euros supplémentaires par mois, soit un forfait à 19 euros par mois. Même avec une telle option, cette offre reste l’une des moins chères du marché.

Pour souscrire au forfait mobile 100 Go de RED, c’est très facile. Quelques minutes suffisent. Après avoir sélectionné votre futur smartphone et le forfait concerné, l’opérateur vous demande vos coordonnées, votre RIB et si vous le souhaitez, il se charge de transférer votre numéro de ligne actuelle et de la résilier auprès de votre ancien opérateur. Pour ce faire, vous devez simplement indiquer votre code RIO, disponible en appelant le 3179. Et c’est tout !

