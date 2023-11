Free est le seul à maintenir le prix de ses forfaits, une stratégie qui porte ses fruits

En 2023, alors que l'inflation pousse les géants de la télécommunication en France à augmenter leurs tarifs, Free choisit une voie singulière. Ce qui semble lui avoir réussi.

Dans un contexte économique marqué par l’inflation, les opérateurs téléphoniques français ont majoritairement opté pour l’augmentation des tarifs de leurs forfaits en 2023. Orange, Bouygues Telecom et SFR ont ainsi révisé à la hausse les prix de la quasi-totalité de leurs offres. Paradoxalement, l’opérateur Free a choisi une voie différente, optant pour le maintien de ses tarifs malgré la pression inflationniste. Cette décision s’est avérée payante, comme en témoignent les résultats financiers publiés ce 14 novembre 2023.

Une stratégie gagnante pour Free

Le choix de Free de ne pas augmenter ses prix a manifestement porté ses fruits. L’opérateur a dévoilé une performance commerciale exceptionnelle pour le troisième trimestre, enregistrant une augmentation nette de 324 000 abonnés. Ce chiffre se décompose en 274 000 nouveaux abonnés nets mobiles, dont 297 000 abonnés 4G/5G, et 50 000 nouveaux abonnés nets haut et très haut débit. Free a particulièrement brillé sur le segment de la fibre, avec 200 000 nouveaux abonnés, confortant sa position de leader en termes de recrutement de nouveaux clients.

Cette tendance est d’autant plus remarquable que Free a surpassé la performance combinée de ses concurrents Bouygues Telecom et Orange sur le marché mobile, ces derniers ayant attiré respectivement 108 000 et 83 000 nouveaux clients pour leurs forfaits mobiles. Ces résultats soulignent l’efficacité de la stratégie de Free, qui semble avoir trouvé la formule gagnante en résistant à la tentation d’augmenter ses prix dans un environnement économique difficile.

Un marché du fixe plus disputé

Sur le marché du fixe, la compétition demeure intense. Bien que Free ait réalisé une performance notable avec 50 000 nouveaux abonnés Freebox, l’opérateur se classe deuxième derrière Bouygues Telecom, qui a réussi à séduire 81 000 nouveaux clients au cours du même trimestre. Orange, en revanche, a connu une baisse avec la perte de 31 000 clients. Sur le segment spécifique de la fibre, Free maintient sa deuxième position, juste derrière Orange qui a enregistré 259 000 nouveaux abonnés.