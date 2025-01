Forfait Prixtel 5G « Le grand » à moins de 10 euros : voilà la belle surprise de 2025

Réduire ses factures mobiles : cette bonne résolution du Nouvel An sera facile à tenir grâce à Prixtel et à son copieux forfait 5G de 200 Go à seulement 9,99 euros par mois.

Après un an d’inflation galopante, 2025 marque un nouveau tournant dans les télécoms. Les prix repartent à la baisse et certains opérateurs comme Prixtel affichent dès à présent des offres alléchantes, sur ce début d’année.

Pour à peine 9,99 euros par mois et sans engagement, ce MVNO promet une belle enveloppe de 200 Go et la 5G en prime. Mieux, son forfait est flexible et s’étend au besoin à 250 Go.

Le plein de données mobiles à prix très doux

Prixtel vous aide à bien débuter l’année avec son généreux forfait mobile « Le grand ». Actuellement disponible au prix plancher de 9,99 euros par mois, cette offre comprend :

200 à 250 Go de données mobiles utilisables en France Métropolitaine ;

dont 25 Go utilisables au sein de l’Union européenne et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM vers chacune de ces zones ;

une connectivité 5G basée sur le réseau de SFR ;

aucun engagement de durée.

Source : Prixtel

Avec une telle enveloppe de données mobiles, inutile de surveiller régulièrement sa consommation en cours de mois. Surtout que l’offre « Le grand » est flexible et s’adapte automatiquement à vos besoins.

Ce forfait comprend, en effet, trois paliers, de 200, 220 et 250 Go. Une fois un des seuils atteints, le suivant se débloque pour que vous ne soyez jamais contraint et bloqué. Et en fin de mois, vous payez uniquement pour les paliers déverrouillés et donc pour les gigaoctets réellement utilisés, à savoir :

9,99 euros si le seuil des 200 Go n’a pas été atteint ;

12,99 euros si vous avez utilisé entre 200 et 220 Go ;

15,99 euros si vous avez utilisé entre 220 et 250 Go.

Les Français consommant en moyenne 16 Go de données mobiles par mois selon l’ARCEP, ce forfait couvre largement les besoins courants. Il permet même de partager sa connexion 5G avec son PC portable ou sa tablette lors de ses déplacements, voire de prendre le relai de sa box en cas de panne ponctuelle.

Une série de forfaits compétitifs pour tous les besoins

Vous n’avez que faire d’autant de gigaoctets et préférez réduire drastiquement vos factures. Prixtel propose d’autres offres mobiles à prix mini dont :

le forfait « Le petit » à 4,99 euros par mois, comprenant 40 à 60 Go de données mobiles ;

le forfait « Oxygène » à 6,99 euros par mois, doté de 60 à 100 Go de données mobiles et avec la 5G offerte.

Source : Prixtel

Pour les plus grands consommateurs de gigas et ceux qui souhaitent se passer de la fibre optique à domicile, Prixtel a prévu le forfait « Le géant ». Accessible à 14,99 euros par mois, cette offre mobile 5G inclut 350 à 400 Go, mais aussi les appels illimités vers les États-Unis, le Canada et les fixes en Europe ainsi que dans les DOM.

Toutes ces formules sont sans engagement. Et en optant pour l’une d’elles, vous faites un geste pour la planète. Prixtel s’engage en effet à planter des arbres en France pour compenser toutes les émissions de CO 2 induites par votre consommation de données mobiles.

Le marché des télécoms est particulièrement fluctuant. Heureusement, pour profiter dès à présent des nouvelles offres de rentrée de Prixtel et réaliser quelques économies, c’est simple et très rapide.

Une fois sur le site internet de l’opérateur, il vous suffit de choisir votre futur forfait, comme l’offre « Le grand » à 9,99 euros par mois, puis d’indiquer vos coordonnées, votre RIB et éventuellement votre code RIO (disponible en appelant le 3179). En le saisissant, vous vous assurez alors de conserver votre numéro de mobile. Mieux, avec cette option, vous confiez à Prixtel la résiliation de votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Vous n’avez donc rien d’autre à faire après la souscription de votre nouveau forfait et le règlement des 10 euros de frais d’envoi de la carte SIM, hormis insérer cette dernière dans votre smartphone le jour de l’activation de votre ligne.