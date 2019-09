Le groupe Iliad annonce que le déploiement de la 5G débutera en 2020 pour Free Mobile en France et en Italie. La firme s’est associée avec Nokia pour équiper son réseau.

Alors que d’autres pays découvrent les premiers forfaits et smartphones 5G, le déploiement effectif du réseau de nouvelle génération n’a pas encore débuté en France. Et pour cause, l’attribution des fréquences n’a même pas encore eu lieu, et le dernier plan de l’ARCEP est déjà contesté par Bouygues Telecom.

De son côté, Free Mobile prépare le déploiement de son propre réseau 5G. L’opérateur s’était lancé en 2012 avec un réseau 3G, avant de déployer son réseau 4G avec une première offre commerciale en 2013, en retard sur ses concurrents.

L’opérateur ne veut sans doute pas être une nouvelle fois en retard et annonce aujourd’hui que le déploiement pourra bien débuter en 2020. Free Mobile annonce par communiqué avoir une nouvelle fois signé avec l’équipementier finlandais Nokia (à ne pas confondre avec les smartphones de la marque développés par HMD Global). C’est déjà avec ce partenaire que Free Mobile déployait ses réseaux 3G et 4G LTE.

Reste à savoir si Free Mobile pourra investir suffisamment pour proposer une couverture et des débits de qualité pour ses abonnés. En mai dernier, Free Mobile avait annoncé que la 5G pourrait être lancée sans surcoût pour les abonnés.