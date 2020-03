10 euros, c’est le prix incroyable de ce forfait mobile 200 Go

Si vous êtes à la recherche de la plus grande quantité de data au prix le plus intéressant, le nouveau forfait mobile en série limitée chez Cdiscount Mobile est celui qu'il vous faut. Pour 9,99 euros par mois seulement, il inclut 200 Go de données mobiles.

Vous ne le savez peut-être pas, mais en plus d’être un site marchand, Cdiscount est aussi un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) avec Cdiscount Mobile. Ainsi, le site est capable de proposer ses propres forfaits mobiles. C’est à ce titre qu’il met à disposition aujourd’hui la meilleure offre à laquelle il est possible de souscrire. Attention, l’offre n’est valable que jusqu’au 16 mars, soit lundi.

200 Go pour 9,99 euros par mois

Si l’offre promotionnelle est si courte, c’est bien parce qu’elle est remarquable. En effet, Cdiscount Mobile propose son abonnement téléphonique avec 200 Go de data au prix de 9,99 euros par mois seulement. Un prix plancher qui n’a aucune concurrence à l’heure actuelle. Voici tout ce qu’il contient :

200 Go de données mobiles

appels, SMS et MMS illimités en France, mais aussi en Europe/DOM

5 Go de données mobiles à utiliser depuis l’Europe

Le prix de ce forfait est valable un an, puis passe à 24,99 euros par mois à partir de la deuxième année. Il faut noter qu’il s’agit d’une offre sans engagement, et qu’il est donc possible de résilier à tout moment, sans aucuns frais.

Comment souscrire au forfait de Cdiscount Mobile

Souscrire au forfait Cdiscount Mobile se fait de la même manière que chez un autre opérateur. Si vous souhaitez conserver le même numéro de téléphone, le processus est extrêmement simple et ne prend que quelques minutes à l’utilisateur. Concrètement, c’est le nouvel opérateur qui s’occupe des démarches à votre place. Voici comment procéder pour souscrire à l’offre Cdiscount Mobile tout en conservant le même numéro de téléphone :

demandez votre identifiant RIO en composant le 31 79 avec la ligne téléphonique concernée

avec la ligne téléphonique concernée renseignez cet identifiant RIO lors de la souscription au forfait mobile Cdiscount Mobile

suivez les instructions des deux opérateurs pour savoir à quel moment vous devez changer de carte SIM

Et c’est tout. Changer d’opérateur ne demande que très peu de temps à l’utilisateur. La nouvelle carte SIM prendra le chemin de votre boîte aux lettres quelques jours après la souscription. Enfin, si vous souhaitez souscrire à ce forfait mobile et disposer d’un nouveau numéro de téléphone, il suffit de ne pas partager votre identifiant RIO. Cependant, vous devrez faire les démarches de résiliation vous-même auprès de votre ancien opérateur.

Peut-on faire confiance à un MVNO ?

Les MVNO sont souvent connus pour proposer des prix très compétitifs. Ils peuvent se le permettre, car ils ne disposent pas de leurs propres infrastructures. À la place, il loue des fréquences aux grands opérateurs pour les redistribuer à leurs utilisateurs. En agissant de cette manière, les MVNO s’assurent de proposer un réseau de qualité, à un prix plancher.

L’opérateur (Orange, SFR ou Bouygues) sera alors attribué en fonction du réseau disponible chez vous. Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de chez vous.