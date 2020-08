Le meilleur forfait mobile 80 Go offre désormais la TV pour le même prix

En 2020, l’offre mobile idéale se résume en trois points : un prix abordable, une absence d’engagement et surtout une enveloppe data colossale. Si le forfait 80 Go à 14 euros de RED coche toutes ces cases, il va plus loin puisqu’il est entièrement personnalisable et qu’il offre gratuitement l’accès au service SFR TV.

Le savoir-faire de RED en matière de forfait mobile abordable et efficace n’est désormais plus à prouver. Il faut dire que l’opérateur propose avec son forfait 80 Go à 14 euros l’une des offres mobiles les plus généreuses du marché. À des années-lumière des forfaits encore trop classiques qui imposent un tarif élevé en plus d’un engagement long et contraignant, le forfait de RED est simple à prendre en main, sans le moindre engagement et surtout sans prix qui double au bout de 12 mois. Et comme si cela ne suffisait pas, l’opérateur français offre désormais l’accès à la TV de SFR pour toute souscription réalisée avant le 24 août prochain. Une option normalement facturée 2 euros supplémentaires par mois, et qui comprend entre autres toutes les chaînes de la TNT.

Un forfait débordant de data 4G

Si elle n’est pas l’unique avantage du forfait mobile de RED, la généreuse enveloppe data de 80 Go fournie chaque mois est indéniablement la force principale de cette offre mobile. D’autant que ce forfait 80 Go dispose du réseau 4G de RED qui couvre 99 % de la population et octroie un débit maximum de 500 Mbits/seconde.

Un débit qui couplé à un stock de 80 Go de data 4G permet aisément de pallier les besoins du quotidien, tout en profitant du contenu en streaming et du partage de connexion sans se retrouver à sec au milieu du mois.

Un forfait qui sait rester accessible

La caractéristique la plus attrayante du forfait mobile de RED est bien évidemment son prix. En effet, ce forfait est facturé 14 euros par mois, ce qui de facto en fait le forfait au rapport qualité-prix le plus intéressant du marché.

D’autant qu’à la différence de la plupart des offres des autres acteurs du secteur, le coût de cet abonnement n’est pas amené à doubler dans le futur. La facture ne passera donc pas à 28 euros au bout d’un an ou deux.

Une offre personnalisable de bout en bout

Bien entendu, l’intérêt du forfait mobile de RED ne repose pas uniquement sur les 80 Go de son enveloppe data. À cela s’ajoutent les appels illimités vers la France et les DOM, les SMS et MMS illimités vers l’Hexagone, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM et l’Union européenne. Sans oublier que cette offre mobile délivre une itinérance 4G de 10 Go au sein de l’Europe.

De même, il est possible d’ajouter de nombreuses options sans engagement, et ce, pour quelques euros supplémentaires. Des options telles que :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois ;

20 Go de data supplémentaires chaque mois pour 3 euros de plus.

Comme on vous le disait plus tôt, ces ajouts sont sans engagement. Cela signifie qu’il est possible de désactiver les options voulues à tout instant sans le moindre surcoût. Une stratégie parfaite pour payer les services uniquement lorsqu’on en a l’usage. Nous vous conseillons de jouer avec les options lors de la souscription pour vous faire votre avis sur l’offre RED by SFR.

Cerise sur le gâteau, pour toute nouvelle souscription avant le 24 août prochain, RED offre l’accès gratuit à l’appli SFR TV. Celle-ci réunit de nombreuses chaînes TV, dont tout le bouquet TNT, permettant ainsi de voir toutes ses émissions préférées dans des conditions optimales, même en déplacement.

Aucun engagement et souscription facile

Loin des contraintes imposées par les forfaits mobiles classiques, le forfait 80 Go à 14 euros par mois de RED est sans engagement. Il n’impose donc aucun délai d’abonnement minimum, ce qui permet de changer d’opérateur à tout moment, sans avoir à attendre un ou deux ans.

Mieux, RED prête une assistance bienvenue lors de la souscription. L’opérateur s’occupe ainsi de toutes les démarches pour changer d’abonnement, et vous épargne ainsi l’envoi d’une lettre recommandée, tout en vous permettant de réaliser une belle économie. En effet, RED amortit les frais de résiliation à hauteur de 100 euros.

Bien entendu, il est tout à fait possible de conserver son ancien numéro en fournissant simplement son code RIO lors de la commande. Côté livraison, l’arrivée de la nouvelle carte SIM excède rarement une semaine d’attente. Les services, eux, ne sont pas interrompus le temps du changement d’opérateur.

Des smartphones en promotion pour la rentrée

La rentrée approchant à grands pas, l’occasion est donc parfaite pour changer de forfait afin de profiter d’une offre mobile bien plus riche en data 4G. C’est également le bon moment pour changer de smartphone et bénéficier de belles réductions, comme c’est le cas sur la boutique en ligne de RED.

Le Samsung Galaxy A51 5G à 439 euros

Le Samsung Galaxy A51 5G dans ses versions noire et blanche, avec une capacité de stockage de 128 Go est vendu 439 euros sur la boutique de RED contre 479 euros habituellement. On vous le conseille pour :

Sa bonne autonomie ;

Son superbe écran AMOLED de 6,5 pouces (2 400 x 1 080 pixels) ;

Sa compatibilité avec le futur réseau 5G.

Le Redmi Note 8T à 159 euros

Le Redmi Note 8T, dans sa version 64 Go, est proposé à 159 euros au lieu de 199 euros. On vous conseille cet excellent smartphone milieu de gamme sorti l’année dernière pour :

Son écran très lumineux ;

Une bonne autonomie ;

Une polyvalence photo tout à fait correcte.

Le Xiaomi Mi 10 à 749 euros

Le Xiaomi Mi 10 est vendu 749 euros contre 799 euros habituellement, soit une réduction de 50 euros. On vous le conseille pour :

Sa très bonne autonomie ;

Son écran d’excellente qualité ;

Ses grandes performances.

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid Content, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.