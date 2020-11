Alors que trois des quatre principaux opérateurs français ont annoncé le prix et la data de leurs offres 5G, êtes-vous intéressés par ces nouveaux forfaits, comptez-vous patienter, ou la 4G vous suffit-elle ? C’est notre sondage de la semaine.

Cette semaine, devait marquer initialement le début des offres commerciales 5G des opérateurs mobiles français, mais c’était sans compter sur un retard de l’ANFR, l’agence nationale en charge des fréquences, qui n’a pas encore validé l’activation des antennes.

Cela n’a pas empêché plusieurs opérateurs d’annoncer d’ores et déjà les offres commerciales qui seront proposées pour le lancement de la 5G. Qu’il s’agisse d’Orange, SFR — déjà lancé — ou Bouygues, les trois premiers opérateurs ont déjà annoncé le montant de leurs forfaits ainsi que la capacité de données comprises. De son côté, Free se fait toujours attendre, mais le directeur général d’Iliad a laissé entendre que les forfaits, lancés dans les prochaines semaines, seraient proposés au « juste prix ».

On sait désormais que l’on aura des premiers prix autour de 25 euros la première année pour 60 ou 70 Go chez Bouygues Telecom et Orange, avant de passer à 40 euros. Les prix peuvent cependant atteindre les 80 ou 95 euros par mois pendant un an pour un forfait 5G illimité chez SFR ou Orange.

Des forfaits intéressants ?

Maintenant que les principales offres sont connues, il est temps de savoir si les formules proposées par les opérateurs sont intéressantes à vos yeux. Dans notre sondage de la semaine, nous souhaitons savoir si vous êtes intéressés par les forfaits 5G annoncés par les opérateurs.

Chargement Êtes-vous intéressés par les forfaits 5G annoncés par les opérateurs français ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, je compte changer de forfait pour en profiter

Oui, mais je préfère attendre que les prix baissent

Oui, mais je n'ai pas de smartphone 5G pour en profiter

Non, je suis satisfait de ma 4G actuelle

Comme toujours, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires, ou à la nuancer si besoin. Nous mettrons cet article à jour en fin de semaine prochaine avec les commentaires les plus pertinents.