200 Go pour 14,99 euros : voici la nouvelle offre de Bouygues pour les soldes, avec une option 5G

Cette semaine, Bouygues Telecom frappe fort sur le secteur des offres mobiles sans engagement en dévoilant un forfait B&You 200 Go à 14,99 euros par mois. Une enveloppe 4G colossale, parfaite pour le streaming comme pour le partage de connexion.

Si Bouygues Telecom propose déjà l’une des offres mobiles les plus complètes avec sa gamme Sensation, l’opérateur sait également y faire en matière de forfaits sans engagement. D’autant plus lorsque son offre B&You dispose d’une enveloppe data massive à un prix contenu. En effet, jusqu’au 2 février prochain, le forfait 200 Go sans engagement de Bouygues Telecom est à 14,99 euros par mois. Mieux, ce tarif reste identique, même après un an d’abonnement.

Quels sont les avantages du forfait B&You 200 Go ?

Qu’offre le forfait B&You 200 Go ?

L’un des points de comparaison principaux lorsque l’on choisit un forfait est son enveloppe data. Et si la plupart des opérateurs proposent des forfaits entre 60 et 100 Go, Bouygues va plus loin puisque son forfait B&You délivre 200 Go de 4G tous les mois.

Un montant colossal qui vous permet aussi bien de naviguer sur le web en toute sérénité, que de profiter de 310 heures de contenus en streaming sur des plateformes comme Netflix ou OCS. Et même de partager votre connexion sur de longues périodes en cas de panne Internet et sans pour autant épuiser votre forfait en 3 jours. Et c’est valable tous les mois de l’année.

Le forfait B&You 200 Go s’appuie sur le réseau 4G de Bouygues Telecom. Celui-ci couvre 99 % de la population française en métropole.

En plus de cette enveloppe de 200 Go, ce forfait donne accès tous les mois :

aux appels et SMS illimités depuis et vers la France, l’Europe et les DOM ;

aux MMS illimités vers et depuis la France métropolitaine ;

15 Go de données 4G à utiliser en Europe et dans les DOM.

Peut-on profiter de la 5G avec le forfait B&You 200 Go ?

Depuis le mois de décembre 2020, Bouygues Telecom propose une connectivité 5G à ses abonné.es qui se situent dans une zone couverte par la nouvelle norme réseau. Les bénéficiaires d’un forfait Sensation sont concernés, tout comme celles et ceux ayant souscrit à une offre B&You, dont le forfait 200 Go à 14,99 euros. Il est d’ailleurs possible de connaître les zones de couverture directement sur le site de Bouygues.

Le passage à la 5G se fait sous forme d’option à ajouter au forfait. Celle-ci coûte 3 euros supplémentaires par mois et peut être désactivée à tout moment puisqu’elle est sans engagement. Parfait pour tester la 5G de votre ville si elle est déjà couverte pour voir ce que vaut cette nouvelle génération.

Pour en bénéficier, rien de plus simple. Il faut tout d’abord posséder un smartphone compatible avec la 5G. Si vous n’en possédez pas, la boutique en ligne de Bouygues Telecom regorge de téléphones supportant la 5G.

Ensuite, il vous suffit de vous rendre sur votre Espace abonné, puis de cliquer sur « Ajoutez des options » dans le bloc « Comment enrichir mon offre ? ». Dans la rubrique « Communication », cliquez sur l’onglet « Découvrir » sur l’option 5G, puis choisissez « Souscrire ».

Quel est le prix du forfait B&You 200 Go ?

L’autre élément important dans le choix d’un forfait mobile est son prix. Celui du forfait B&You 200 Go de Bouygues est étonnamment bas pour ce type d’offres. En effet, si les autres opérateurs facturent ces offres entre 30 et 50 euros, Bouygues Telecom fait tomber le prix à 14,99 euros par mois. Un tarif avantageux disponible pour toutes les nouvelles souscriptions avant le 2 février prochain.

Contrairement aux forfaits avec engagement, l’offre B&You conservera son tarif de 14,99 euros par mois après un an d’abonnement. Enfin, Bouygues Telecom vous laisse une véritable souplesse dans la gestion de votre abonnement puisque ce forfait est sans engagement.

Comment profiter du forfait B&You 200 Go ?

En 2021, souscrire à un forfait mobile reste extrêmement simple. Il faut dire que Bouygues Telecom vous accompagne tout au long du processus. En effet, une fois sur le site de Bouygues Telecom, il ne faut que quelques clics pour configurer et s’abonner au forfait 200 Go.

De son côté, l’opérateur s’occupe de résilier votre ancienne offre et de transférer votre ligne sans interruption des services mobiles. Bouygues vous donne d’ailleurs la possibilité de conserver votre ancien numéro. Pour cela, vous devrez fournir votre code RIO. Que vous changiez de numéro ou non, un paiement unique de 10 euros vous sera demandé pour amortir le coût de la nouvelle carte SIM triple-découpe.

Une application mobile « Espace Client » vous est également proposée, aussi bien sur l’AppStore que sur le Google Play Store, afin de suivre quotidiennement votre consommation, ou d’entrer plus facilement en relation avec l’assistance.