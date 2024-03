Nothing Phone (2a) vs Redmi Note 13 Pro 5G : comment choisir le meilleur smartphone ?

Audacieux et conquérant, le trublion Nothing frappe fort pour tenter de déstabiliser un Xiaomi très bien implanté sur le milieu de gamme. Le Nothing Phone (2a) a-t-il les épaules assez solides face au Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G pour assumer la couronne de roi de ce segment de marché ? On vous donne des éléments de réponse dans ce comparatif.

Captivante trajectoire que celle de Nothing, jeune pousse londonienne lancée en 2022 par Carl Pei, co-fondateur de OnePlus. Facilement identifiable grâce à des designs hors du commun, Nothing essaime désormais sur « l’entrée du milieu de gamme », à savoir le segment des smartphones vendus de 300 à 400 euros. Un territoire sur lequel Redmi règne sans partage. Le nouveau venu peut-il espérer faire bouger les lignes ? Le Nothing Phone (2a) mérite-t-il votre intérêt face à une ligne de produits indétrônable ? Nos réponses, pour vous aider à choisir.

Le Nothing Phone (2a) et le Redmi Note 13 Pro 5G sont tous deux déjà disponibles pour 349 euros et 399 euros.

Les fiches techniques des Nothing Phone (2a) et Redmi Note 13 Pro 5G

Glyph met des étoiles dans les yeux

On ne va pas y aller par quatre chemins. Entre Nothing et Redmi, seul l’un des deux adopte une approche résolument tournée vers le design. À l’heure où tous les smartphones, ou presque, se ressemblent, la startup londonienne provoque avec une esthétique qui tranche. Le Nothing (2a) adopte le dos transparent (les composants visibles sont factices, remarquez) qui a fait la réputation de la marque, mais aussi son système de LED Glyph.

Moins conséquent que celui du Nothing Phone (2), le système du 2a se contente de trois arcs lumineux qui servent de lampe torche, de flash, ou de signal lumineux lors de la réception d’une notification. Un gadget, on est bien d’accord. Mais un petit quelque chose en plus, face à un Redmi Note 13 Pro 5G scolaire, monolithique et, disons-le, un peu ennuyeux.

Maintenant, reconnaissons à ce dernier une promesse de durabilité un peu supérieure à son concurrent. Le Redmi est équipé d’un verre Gorilla Glass Victus quand le Nothing se contente d’un verre Gorilla Glass 5 d’ancienne génération. Les deux smartphones sont par ailleurs certifiés IP54 pour la résistance à la poussière (mais pas à l’immersion).

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Plutôt couleurs ou luminosité ?

Opposer l’écran du Nothing Phone (2a) et du Redmi Note 13 Pro 5G est intéressant. Nos tests à la sonde l’ont démontré : la dalle du premier se montre bien meilleure en termes de colorimétrie (température de 6400 K, delta E moyen de 3,26, couverture du DCI-P3 à 136 %), mais pêche au chapitre de la luminosité. Plafonnée à environ 1000 nits, la dalle du Nothing se fait écraser par les presque 1600 nits du Redmi Note 13 Pro 5G.

Ajoutons au crédit de ce dernier que sa résolution s’avère bien meilleure, avec 446 ppp contre 394 ppp. Cela est dû à une définition « 1,2K » (2712 x 1220 pixels) de plus en plus adoptée par Xiaomi. En résultent des textes d’une grande lisibilité et un niveau de détail accru.

Ceci étant, les deux smartphones offrent une expérience de lecture et de visionnage très agréable. Retenons simplement qu’en extérieur, le Redmi aura l’avantage de sa luminosité accrue.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Nothing OS distance MIUI

Côté logiciel, notre cœur penche une nouvelle fois pour Nothing qui, avec Nothing OS, choisit une approche qui colle à Android Stock tout en proposant une esthétique et des widgets propres à l’écosystème de la marque. On peut ne pas être fan, bien sûr, mais on est encore moins fan des innombrables publicités qui gangrènent l’expérience sur le Redmi Note 13 Pro 5G. Et on ne parle même pas des applications préinstallées qui, heureusement, sont moins pénibles à mettre à la poubelle qu’auparavant.

En termes de politique de suivi, les deux smartphones jouent à armes égales. Ils profiteront de trois mises à niveau majeures d’Android et de quatre années de correctifs de sécurité. Mais attention : le Nothing Phone (2a) est livré avec Android 14 quand le Redmi Note 13 Pro 5G arrive avec Android 13. Par conséquent, le premier ira jusqu’à Android 17 et son concurrent s’arrêtera une version plus tôt.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Un Nothing Phone (2a) plus joueur que son concurrent

Le Redmi Note 13 Pro 5G adopte une puce Snapdragon 7 s Gen 2. Son rival, lui, bat pavillon adverse, à savoir MediaTek, avec un SoC Dimensity 7200 Pro. Deux puces gravées en 4 nm qui, a priori, sont de gamme équivalente. Mais nos tests ont prouvé que le GPU de ce dernier est largement plus performant que celui du Redmi.

Dans nos benchmarks, c’est le jour et la nuit. Sur AnTuTu, il ressort avec plus de 70 000 points d’écart. Même constat sur le test Wild Life de 3D Mark, où le Nothing obtient 4128 points contre tout juste 3000 pour le Redmi Note 13 Pro 5G.

L’écart est moins important lorsqu’on parle de tâches impliquant davantage le CPU. Sur PC Mark, le Redmi repasse devant, tout comme dans le test multicore de Geekbench 6. Mais, dans l’ensemble, la messe est dite : le Nothing Phone (2a) est bien plus polyvalent, surtout en jeu.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Deux photophones corrects

Si l’on en retient que les chiffres, alors le Redmi Note 13 Pro 5G ressort logiquement comme le meilleur photophone des deux. Capteur mieux défini, trio de modules contre un simple duo… Mais, vous le savez bien, les chiffres ne font pas tout en photo.

Nothing Phone (2a) :

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1,56″, f/1,9, OIS ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, 1/2.76″, f/2,2 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2,2.

Redmi Note 13 Pro 5G :

Grand-angle : 200 Mpx, 1/1,4″, f/1,7, OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2,2 ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 16 Mpx, f/2,4.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Difficile pour le Nothing de se faire une place face à un Redmi Note 13 Pro 5G qui déploie un capteur principal aussi musclé. Les images de ce dernier sont très bien définies et jouissent d’un traitement numérique qui ajuste correctement le contraste pour renforcer l’intérêt des clichés les plus plats. Malheureusement pour le Nothing, même si le piqué est bon, le traitement n’est pas à son avantage, avec un rendu verdâtre repéré sur plusieurs photos pendant nos tests.

Nothing Phone (2a), grand-angle

Redmi Note 13 Pro 5G, grand-angle

Le Nothing repasse toutefois devant avec l’ultra grand-angle, pour le moins médiocre sur le Redmi. Le problème de colorimétrie n’est plus qu’un vilain souvenir, et la définition est globalement très bonne. Surtout à ce prix, et sur un capteur secondaire !

Nothing Phone (2a), grand-angle

Redmi Note 13 Pro 5G, grand-angle

Dans l’ensemble, nous sommes avant tout face à des téléphones qui sont correctement équipés pour la photo, mais qui ne peuvent dans tous les cas pas se revendiquer comme d’excellents photophones. À choisir, on préfère toutefois le relatif équilibre offert par le duo de capteurs du Nothing plutôt que le (trop) grand écart de qualité qui sépare le grand-angle de l’ultrawide du Redmi Note 13 Pro. Mais, si vous ne prenez dans tous les cas des photos qu’avec le module principal, alors ce dernier pourrait davantage vous convenir.

50 % d’autonomie en plus sur le Nothing

Achevons d’enfoncer les clous dans le cercueil du Redmi Note 13 Pro. Malgré une batterie de capacité semblable (5000 mAh chez Nothing, 5100 mAh chez Redmi), ce dernier souffre d’une autonomie étonnamment basse. Sur notre test d’autonomie standardisé, le Redmi Note 13 Pro 5G s’est éteint au terme de 10h40. Le Nothing est resté vaillant pendant 15h34. C’est stratosphérique.

Le Redmi garde toutefois pour lui la recharge rapide. Grâce à son chargeur fourni (ce qui n’est pas le cas pour son concurrent), il regagne 100 % d’autonomie en 45 minutes chrono. Pour le Nothing, il faut se montrer patient pendant presque deux heures.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Nothing Phone (2a) ou Redmi Note 13 Pro 5G : lequel choisir ?

On ne devrait pas avoir à épiloguer. Vous avez bien compris que, pour 50 euros de moins que le Redmi Note 13 Pro 5G, le Nothing Phone (2a) propose une prestation tout simplement excellente.

Meilleur en autonomie, plus performant, plus polyvalent en photo et plus durable côté software… il ne reste finalement plus grand-chose au Redmi pour garder la face. Et si une révolution était en marche sur le milieu de gamme ?