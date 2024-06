Samsung Galaxy A55 vs Galaxy S23 FE : comment choisir le meilleur smartphone ?

Samsung ne nous facilite pas la tâche en déclinant autant sa gamme de smartphones. Difficile de s'y retrouver parmi les nombreuses références du catalogue du géant sud-coréen. Alors pour vous aider à y voir plus clair, confrontons aujourd'hui le Galaxy A55 avec le Galaxy S23 FE, supposé plus haut de gamme.

Le Samsung Galaxy S23 FE n’a pas fait grand bruit cette année. Sa sortie était trop rapprochée des excellents S24 et les précédentes générations de ce smartphone « Fan Edition » nous avaient beaucoup moins convaincu que le superbe S20 FE en son temps.

Son intérêt est aussi remis en cause avec la sortie toute fraîche d’un Galaxy A55 qui, sur le papier, en a moins dans le ventre, mais a mieux défendu sa partition dans notre test. Étudions tout ça dans notre nouveau versus pour vous aider à faire votre choix.

Les Galaxy A55 et S23 FE sont déjà disponibles à partir de 469 euros et 699 euros.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy A55 et Galaxy S23 FE

Modèle Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy S23 FE Dimensions 77,4 mm x 161,1 mm x 8,2 mm 76,5 mm x 158 mm x 8,2 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l'écran 6,6 pouces 6,4 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 390 ppp 403 ppp Technologie Super AMOLED AMOLED SoC Samsung Exynos 1480 Samsung Exynos 2200 Puce graphique N/C Xclipse 920 Stockage interne 128 Go, 256 Go N/C Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 10 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sur le côté Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 4500 mAh Poids 213 g 209 g Couleurs Bleu, Jaune, Rose Noir, Blanc, Vert, Mauve Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux smartphones très semblables

Visuellement, les Galaxy A55 et S23 FE font clairement partie de l’école… plan-plan. Il serait temps que Samsung réactualise un peu le design de ses téléphones, mais là n’est pas le sujet. Le fait est que les deux concurrents du jour ont une plastique très semblable, que seule la diagonale de leur écran (6,4 pouces pour le S23 FE, 6,6 pouces pour le A55) semble distinguer.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Bien sûr, on trouve bien quelques différences en lisant attentivement les fiches techniques de chacun. Le S23 FE est un peu plus résistant contre l’immersion grâce à une certification IP68 (IP67 pour l’A55), mais le Galaxy A55 profite d’un verre Gorilla Glass Victus+ de meilleure facture que son grand frère.

On notera aussi que les bordures de l’écran de l’A55 sont légèrement moins épaisses que celles du Samsung Galaxy S23 FE. Il offre donc une surface d’affichage (un peu) plus généreuse.

Des écrans identiques ?

Diagonale mise à part, l’écran des A55 et S23 FE offre une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement (non dynamique) pouvant atteindre 120 Hz. Nous avons évidemment passé les deux produits à la sonde afin d’en apprendre plus sur leur calibration.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Samsung est fidèle à lui-même avec une saturation généreuse qui ne fait pas toujours honneur aux nuanciers. Avec le mode d’affichage Vif, sélectionné par défaut, le delta E se situe entre 4,4 et 4,7 sur le gamut DCI-P3. Un espace colorimétrique néanmoins couvert bien plus généreusement par le Galaxy S23 FE, avec 134 % contre 87 % seulement sur l’A55. En d’autres termes : les couleurs sont plus chatoyantes sur le S23 FE.

Dans les deux cas, la température de la dalle est trop froide, avec environ 6900K mesurés au déballage. Par chance, une roue colorimétrique nous permet de corriger le tir. Enfin, les promesses du constructeur sur la luminosité sont respectées sur les deux smartphones : on atteint sans mal les 900 nits en extérieur, ce qui garantit une bonne lisibilité générale.

Un support logiciel conséquent

C’est l’évidence même : les Galaxy A55 et S23 FE tournent sur la même version de One UI, basée sur Android 14. Une interface dont on ne présente plus les atouts, et qui offre aux utilisateurs et utilisatrices un large éventail de fonctionnalités et de possibilités de personnalisation.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Samsung Galaxy S23 FE // Source : RON TEK

Cependant, le S23 FE se distingue grâce à la dernière version de One UI, la 6.1 qui lui procure l’accès à plusieurs fonctionnalités Galaxy AI, jusqu’alors réservées aux derniers modèles. Le Galaxy A55 reste sur le banc de touche concernant l’IA.

En termes de mises à jour, justement, les deux smartphones sont toutefois logés à la même enseigne. Le fabricant garantit quatre mises à jour majeures d’Android (donc jusqu’à Android 18) et une année supplémentaire de correctifs de sécurité.

Les performances du S23 FE lui offrent la tête

C’est là que les choses commencent à se gâter pour le Galaxy A55. Équipé d’un SoC Exynos 1480, il ne tient tout simplement pas la distance face à l’Exynos 2200 qui, l’an dernier, se retrouvait au sein des Galaxy S23 haut de gamme. Une différence de taille, qui s’illustre en navigation quotidienne, mais surtout en jeu, où le smartphone profite de coudées franches pour faire moins de concessions sur les graphismes.

Samsung Galaxy A55 // Source : Geoffroy Husson Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

D’après nos tests synthétiques sur les applications de benchmark, le Galaxy S23 FE est environ 50 % plus performant que le A55 (d’après les scores AnTuTu). Les performances graphiques ne sont pas en reste, avec un score 3DMark supérieur de 69 % à celui obtenu sur le Galaxy A55. Inutile d’enfoncer le clou ; le smartphone de milieu de gamme de Samsung ne fait tout simplement pas le poids.

Modèle Samsung Galaxy A55 Samsung Galaxy S23 FE AnTuTu 10 752242 1146612 AnTuTu CPU 246028 342248 AnTuTu GPU 174965 406589 AnTuTu MEM 151831 180871 AnTuTu UX 179418 216904 PC Mark 3.0 13709 14044 3DMark Wild Life Extreme 1003 1696 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 6.01 FPS 10.16 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 26 / 18 FPS 42 / 12 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 31 / 37 FPS 56 / 63 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 81 / 93 FPS 112 / 13 FPS Geekbench 6 Single-core 1161 N/C Geekbench 6 Multi-core 3462 N/C Geekbench 6 Compute (Vulkan) 4151 N/C Lecture / écriture séquentielle N/C 1240 / 204 Mo/s Voir plus de benchmarks

Un zoom qui fait la différence

Il y a un autre point sur lequel le S23 FE prend l’ascendant sur son petit frère : la photographie. Pas nécessairement pour la qualité de ses optiques, mais bien pour la polyvalence offerte par son téléobjectif, absent de la configuration du Galaxy A55.

Samsung Galaxy A55 :

Grand-angle : capteur 50 mégapixels, f/1,8, PDAF, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2,2 ;

Appareil photo macro : 5 mégapixels, f/2,4 ;

Selfie : 32 mégapixels, f/2,2.

Samsung Galaxy S23 FE :

Grand-angle : capteur 50 Mpx, f/1,8, PDAF, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2,2 ;

Téléobjectif 3x : 8 mégapixels, f/2,4 ;

Selfie : 10 mégapixels, f/2,4.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avant d’en arriver là, explorons déjà la proposition visuelle des autres capteurs. Vous l’aurez remarqué à la fiche technique : les deux smartphones se partagent les mêmes capteurs. Il est donc tout naturel de constater que les résultats sont équivalents chez l’A55 et sur le S23 FE. On obtient dans une grande majorité de cas de très belles photos, aux couleurs généreusement saturées, qui mettent bien en valeur leur sujet. La taille des capteurs choisis par Samsung forme cependant un plafond de verre pour la photographie nocturne. Même stabilisés, les capteurs ne peuvent pas trop allonger leur temps de pose au risque de laisser apparaître du flou de bougé. Par conséquent, l’exposition n’est pas toujours impeccable de nuit.

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55, grand-angle

Samsung Galaxy S23 FE, grand-angle

L’ultra grand-angle est identique sur les deux modèles. C’est-à-dire passable, au mieux. Faiblement défini, de petite taille, il fait surtout office de gadget permettant d’étirer l’horizon pour immortaliser un panorama mémorable. On évitera toutefois de se pencher trop près de la photo au risque de n’en voir que les défauts (perte de netteté dans les angles, couleurs plus délavées qu’au grand-angle…).

Samsung Galaxy A55, ultra grand-angle

Samsung Galaxy S23 FE

On terminera ce tour d’horizon sur un point concernant le téléobjectif du S23 FE. Là où le A55 ne peut compter que sur un zoom numérique très limité, le S23 FE profite d’une meilleure polyvalence grâce à un véritable zoom optique 3x. Certes, la définition de 8 mégapixels est plus que discutable en 2024. Mais les résultats demeurent meilleurs qu’avec un grossissement numérique. On évitera de s’en servir lors de shootings nocturnes, mais le téléobjectif du S23 FE est surprenant en portrait.

Samsung Galaxy S23 FE, téléobjectif

En autonomie, avantage A55

Avant de terminer ce comparatif, il convient d’examiner l’autonomie des deux smartphones qui nous intéressent aujourd’hui. Et, pour le coup, c’est le Galaxy A55 qui repasse devant. Équipé d’une batterie plus généreuse que son concurrent (5000 mAh contre 4500 mAh), il a tenu presque 12h50 sur notre protocole automatisé ViSer, contre 10h38 minutes pour le S23 FE (qui est presque indigent côté autonomie).

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En d’autres termes, seul le Galaxy A55 pourrait vous permettre de tenir deux jours sans avoir à recharger votre smartphone. Un atout indéniable, surtout pour les baroudeurs qui ne croisent que rarement des prises de courant.

Côté recharge, les deux smartphones sont aussi mauvais l’un que l’autre. Ils n’acceptent qu’un maximum de 25 W, ce qui se traduit par une recharge prenant environ 1h20 sur un smartphone éteint. Pas au niveau d’appareils coûtant au moins 470 euros en 2024. D’autant que, rappelons-le, le chargeur n’est pas fourni.

Samsung Galaxy A55 ou Galaxy S23 FE : lequel choisir ?

Il est toujours délicat de départager des smartphones qui sont déjà séparés par un écart de prix important. Néanmoins, on sait que le jeu des promotions est ainsi fait qu’il ne sera pas rare de dénicher des S23 FE au prix d’un Galaxy A55. Si tel était le cas, alors nous aurions tendance à le lui préférer, ne serait-ce que pour ses performances explosives et sa plus grande polyvalence en photographie.

En revanche, si vous recherchez absolument un téléphone capable de tenir deux jours sans croiser de chargeur, la question ne se pose pas. C’est bien le Galaxy A55 qu’il vous faut !