Samsung Galaxy A35 vs Google Pixel 7a : comment choisir le meilleur smartphone ?

Non, ce n'est pas une erreur de frappe. Même si le Pixel 8a est déjà sorti du four chez Google, son prix en hausse le disqualifie pour le présent comparatif. L'occasion pour nous de questionner la pertinence de l'ancien modèle, le Pixel 7a, qui pourrait bien toujours avoir des arguments à défendre face au Galaxy A35 de chez Samsung.

Eh oui, la grande valse des prix suivant son cours, il s’avère que le Pixel 7a lancé en 2023 peut facilement se trouver à un prix approchant celui du Samsung Galaxy A35, sorti en 2024. Vers quel modèle vaut-il mieux se tourner ? Étudions tout cela dans notre nouveau comparatif.

Les Samsung Galaxy A35 et Google Pixel 7a sont déjà disponibles pour 399 euros (le Pixel 7a a été lancé à 509 euros).

Les fiches techniques des Samsung Galaxy A35 et Google Pixel 7a

Modèle Samsung Galaxy A35 Google Pixel 7a Dimensions 78 mm x 161,7 mm x 8,2 mm 73 mm x 152,4 mm x 9,0 mm Interface constructeur One UI Android Stock Taille de l'écran 6,6 pouces 6,1 pouces Définition 2340 x 1080 pixels N/C Densité de pixels 390 ppp N/C Technologie Super AMOLED OLED SoC Samsung Exynos 1380 Google Tensor G2 Puce graphique N/C ARM Mali-G710 MP7 Stockage interne 128 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur 1 : 64 Mp

Capteur 2 : 13 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 13 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes N/C Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 4385 mAh Poids 209 g 193 g Couleurs Noir, Blanc, Jaune, Rose Noir, Blanc, Rouge, Bleu Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le petit contre le grand

Avant même d’aborder les caractéristiques techniques, il faut statuer sur l’évidence : le Samsung Galaxy A35 est bien plus grand que le Pixel 7a. Le premier est doté d’un écran de 6,6 pouces (161 mm de haut) contre 6,1 pouces pour le Pixel 7a (152 mm de haut). On ne vous fait pas un dessin, cela fait du Samsung un téléphone plus confortable pour la lecture et le visionnage de vidéos, et du Google un terminal plus pratique à manipuler au jour le jour.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Pixel 7a // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Les modes peuvent évoluer assez vite, en smartphonie. Aussi, le Pixel 7a paraît particulièrement daté, avec ses angles francs et son design un peu trop rigoureux. Si on continue de le préférer à un Samsung trop immobile côté esthétique, il faut reconnaître au A35 un peu plus de douceur dans ses courbes. Une affaire de goût avant tout.

Précisons toutefois que le Samsung Galaxy A35 est pourvu d’un verre plus résistant que son concurrent : un Gorilla Glass Victus+, là où le Pixel 7a se contente d’un Gorilla Glass 3 très daté.

Des écrans difficiles à départager

Une fois que vous avez fait votre choix sur la diagonale qui vous tente le plus, il appartient de les départager à la lumière de leurs qualités et de leurs défauts. En l’occurrence, le duel est intéressant, car le A35 et le Pixel 7a n’ont pas du tout les mêmes faiblesses.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Google Pixel 7a // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le Samsung Galaxy A35 a pour lui sa fréquence de rafraîchissement plus généreuse (120 Hz contre 90 Hz) et sa meilleure couverture du gamut DCI-P3, résultant dans des couleurs plus saturées et aguicheuses.

Le Pixel 7a, lui, peut parier sur une bien meilleure luminosité (mesurée à 1320 nits) et affiche une colorimétrie quasi parfaite.

Deux très bonnes interfaces

Vous le savez, One UI et Pixel Experience figurent parmi nos interfaces Android favorites. Extrêmement raffinées, elles proposent une grande variété d’options de personnalisation et des fonctionnalités malignes. Toutefois, nous avons beau écrire ce comparatif en 2024, l’année de l’IA, aucun des deux prétendants du jour n’embarque (encore ?) de fonctionnalités de la sorte. Il faut, chez Samsung, se diriger vers les Galaxy S24 et, chez Google, vers les Pixel 8a, 8 ou 8 Pro pour avoir cet avant-goût de futur vanté par les constructeurs.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 7a // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Il y a néanmoins un point qui distingue les smartphones de ce duel : la durée de leur support logiciel. Si le tout récent Pixel 8a est d’ores et déjà imbattable, avec sept ans promis par Google, ce n’est pas le cas de son prédécesseur, qui aura droit à trois mises à niveau majeures d’Android pour cinq années de mises à jour de sécurité au total. Sur le A35, on compte une mise à niveau d’Android supplémentaire. Le Galaxy A35 pourra aller jusqu’à Android 18, quand le Pixel 7a devrait s’arrêter à Android 16.

Un Galaxy à la traîne

Google a pris l’habitude de ne pas segmenter son offre en termes de performances. Ainsi, le Pixel 7a dispose du même SOC que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, des appareils haut de gamme. Sans grande surprise, il fait donc largement mieux que le Samsung Galaxy A35 qui, bien que plus récent, mise sur une puce de milieu de gamme.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 7a // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Dans absolument toutes nos mesures de performances, le smartphone de Google le surpasse d’assez loin. C’est d’ailleurs assez frappant sur 3D Mark, très intense sur la partie graphique. Le Pixel 7a ressort du test Wild Life ave 40 images par seconde en moyenne contre à peine 17 pour le A35.

Autrement dit : si vous prévoyez de jouer un peu, ou que vous cherchez tout simplement le smartphone le plus fluide possible au moindre prix, le modèle de Google nous paraît bien mieux armé pour vous correspondre.

Deux très bons photophones

La configuration de nos concurrents du jour est assez proche. Mais c’est sans compter sur la réputation de Google en matière de photographie pouvant intimider un Samsung rarement très à l’aise sur ce point avec ses appareils les plus abordables.

Samsung Galaxy A35

Grand-angle : 50 Mpx ; ƒ/1.8 ; OIS ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx ; ƒ/2.2 ;

Macro : 5 Mpx ; ƒ/2.4 ;

Selfie : 13 Mpx ; ƒ/2.2.

Google Pixel 7a

Grand-angle : 64 Mpx ; ƒ/1.9 ; OIS ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx ; ƒ/2.2 ;

Selfie : 13 Mpx ; ƒ/2.2

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Google Pixel 7a // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Au grand-angle, comme souvent, les deux appareils se débrouillent extrêmement bien. Comme d’habitude avec Samsung, les bleus sont généreusement saturés et le contraste boosté pour donner un effet waouh à chaque cliché. En comparaison, le Pixel 7a se montre plus mesuré, mais séduit par son piqué selon nous bien plus impressionnant. Clairement, Google connaît son affaire et impressionne même en basse lumière.

Pixel 7a capteur principal Pixel 7a capteur principal (1) Pixel 7a capteur principal

Google Pixel 7a, grand-angle

Samsung Galaxy A35, grand-angle

Le constat est moins évident à l’ultra grand-angle. Les capteurs sont de moins bonne facture dans les deux cas, et le principal défaut semble être la distorsion assez prononcée des clichés. Aussi, l’exposition semble moins bonne, tout comme le piqué (logique). Bref, ce n’est peut-être pas sur cet aspect qu’on parviendra à les départager.

Ultra grand angle Pixel 7a Ultra grand angle Pixel 7a Ultra grand angle Pixel 7a

Google Pixel 7a, ultra grand-angle

Enfin, même si aucun des deux smartphones ne dispose d’un téléobjectif à proprement parler, ils sont tous deux capables de fournir un zoom numérique de facture correcte. D’après nos tests, c’est néanmoins le Pixel 7a qui remporte encore la timbale.

Sur la batterie, un constat surprenant

Même si le Galaxy A55 embarque une batterie plus généreuse que le Pixel 7a, c’est bien ce dernier qui procure la meilleure autonomie. D’après notre test automatisé avec ViSer, qui simule un usage réel et réplicable sur tous les smartphones que nous testons, le mobile de Google a tenu 12h30, contre 11h15 pour son concurrent. 1h15 de plus, ça commence à devenir vraiment intéressant pour les utilisateurs et utilisatrices les plus exigeants, qui veulent absolument éviter de finir leur journée avec une batterie à plat.

Le Samsung Galaxy A35 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

En termes de recharge, c’est malgré tout le Samsung qui repasse devant avec un peu moins de 75 minutes pour repasser à 100 % d’autonomie. Sur le Pixel 7a, il a fallu presque 2h pour arriver au même résultat. Rappelons que, dans les deux cas, le chargeur n’est pas fourni.

Samsung Galaxy A35 ou Google Pixel 7a : lequel choisir ?

À notre humble avis, si vous parvenez à mettre la main sur un Pixel 7a sous la barre des 400 euros, c’est bien vers ce modèle qu’il faut foncer. Certes, le Samsung sera mis à jour plus longtemps, mais il apparaît nettement ici que le Google de la saison passée en a encore beaucoup sous la pédale pour convaincre. Performances, justesse de l’écran, photographie et autonomie… rien n’y est laissé au hasard.



