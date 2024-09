OnePlus Nord 4 vs Google Pixel 8a : comment choisir le meilleur smartphone ?

Google a beau s’être taillé une place de choix sur le milieu de gamme, la concurrence est des plus rudes en 2024. Dernier challenger en date ? Le OnePlus Nord 4, le dernier-né d’une gamme qui a déjà fait forte impression par le passé. Voyons comment les départager.

Source : Frandroid

Deux smartphones en tout cas très bien reçus dans nos colonnes. Alors comment faire le bon choix au moment de renouveler son matériel ?

Les OnePlus Nord 4 (noté 7/10) et le Google Pixel 8a (8/10) sont tous deux disponibles pour 499 €. Voici notre versus.

Les fiches techniques des OnePlus Nord 4 et Google Pixel 8a

Modèle OnePlus Nord 4 Google Pixel 8a Dimensions 75 mm x 162,6 mm x 7,99 mm 72,70 mm x 152,10 mm x 8,90 mm Interface constructeur OxygenOS Android Stock Taille de l’écran 6,74 pouces 6,1 pouces Définition 1240 x 2772 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 450 ppp 430 ppp Technologie AMOLED OLED SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Google Tensor G3 Puce graphique Qualcomm Adreno 732 Immortalis-G715s MC10 Stockage interne 512 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 8 Mp Capteur 1 : 64 Mp

Capteur 2 : 13 Mp Capteur photo frontal 16 Mp 13 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 60 fps 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5500 mAh 4492 mAh Poids 199,5 g 188 g Couleurs Noir, Argent, Vert Noir, Blanc, Bleu, Vert Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

David contre Goliath ?

Hésiter entre le OnePlus Nord 4 et le Pixel 8a, c’est d’abord se demander si l’on souhaite opter pour un grand smartphone, ou un téléphone compact.

Le premier est d’une taille assez standard, avec son écran de 6,74″ et son poids de presque 200 grammes. Le concurrent signé d’un G est bien plus petit, avec une dalle de 6,1″ et 10 grammes de moins sur la balance. Il est naturellement beaucoup plus facile à utiliser à une main — mais n’offre pas le même confort de visionnage.

Cela étant, le OnePlus Nord 4 a ce petit côté plus premium que le Pixel 8a. C’est notamment grâce à un cadre en aluminium, plus clinquant que la coque en plastique du Pixel.

Ce dernier a néanmoins un petit plus pour lui en termes de durabilité grâce à une certification IP67, contre IP65 pour son rival.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un Google très solide sur l’écran

Nous avons déjà abordé les différences de dimensions entre les deux appareils. Mais, si les deux smartphones sont équipés d’un dalle OLED, celle du Pixel 8a s’en sort nettement mieux, d’après nos sondes, sur la partie écran.

En luminosité, d’abord, c’est le jour et la nuit. Le Pixel 8a pointe à 1320 nits, quand le Nord 4 ne dépasse pas les 840 nits. Une dalle bien plus lumineuse, mais également beaucoup plus juste, avec un blanc calé à 6560K contre 6249K chez la concurrence. En revanche, l’écran du Nord 4 affichera des couleurs plus saturées et agréables à l’œil grâce à une couverture presque totale du gamut DCI-P3. OnePlus est également très juste, avec un delta E n’excédant pas 2 (il est d’un peu plus de 3 sur le Pixel).

Google Pixel 8 et Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Android, le dada de Google

Ce n’est pas au vieux singe que l’on apprendra à faire la grimace. Fatalement, en termes de logiciel, c’est encore une fois le Pixel 8a qui prend de l’avance.

En termes de fonctionnalités, d’abord, avec une intégration profonde de Gemini, l’intelligence artificielle de Google, qui donne du corps à quantité de fonctionnalités IA (notamment en retouche photo). Sur le OnePlus Nord 4, on n’est pas en reste, avec de belles options permettant, notamment, de faire disparaître des indésirables d’une photo, ou de transcrire un mémo audio.

On apprécie dans les deux cas que la quantité d’applications préinstallées soient proche de zéro. Mais, Google enfonce le clou avec sa politique de mises à jour absolument imbattable : le Pixel 8a sera supporté pendant sept ans par le constructeur. Pour le OnePlus Nord 4, ce sera quatre ans.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Des performances (presque) équivalentes

Respectivement équipés d’un Soc Snapdragon 7+ Gen 3 et Tensor G3, les OnePlus Nord 4 et Pixel 8a offrent des performances très proches dans la plupart des benchmarks habituels.

Au coude à coude, notamment dans leur proposition graphique (GPU), le Snapdragon cède cependant du terrain dans les processus qui impliquent davantage le processeur (CPU).

Dans les faits, nous sommes face à deux mobiles qui sont très à l’aise au quotidien et ne souffrent d’aucun ralentissement. Des deux, si l’on prévoit de jouer abondamment à des jeux 3D gourmands, on privilégiera sans doute le OnePlus Nord 4 pour son écran plus grand. Mais, techniquement, les deux offriront peu ou prou les mêmes résultats.

Modèle OnePlus Nord 4 Google Pixel 8a AnTuTu 10 1128948 1169371 AnTuTu CPU 200038 338881 AnTuTu GPU 499271 396041 AnTuTu MEM 258937 202676 AnTuTu UX 170702 231773 PC Mark 3.0 13046 11140 3DMark Wild Life N/C 8485 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 51 FPS 3DMark Wild Life Extreme 3079 2418 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 18.4 FPS 14 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 47 / 60 FPS 60 / 42 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 51 / 73 FPS 71 / 77 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 120 / 184 FPS Geekbench 6 Single-core 1182 1683 Geekbench 6 Multi-core 3856 4330 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 9089 6350 Lecture / écriture séquentielle 501 / 471 Mo/s N/C Voir plus de benchmarks

Un OnePlus dépassé en photo

Pardonnez cet intertitre un brin racoleur. Entendons-nous bien : le OnePlus Nord 4 est un photophone compétent (si l’on s’en tient au grand-angle), mais il ne tient tout simplement pas la comparaison face au Pixel 8a et les années d’expérience de Google dans le perfectionnement de sa partie photo.

OnePlus Nord 4

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.95″, ƒ/1.8 ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, 1/4.0″, ƒ/2.2 ;

Selfie : 16 Mpx, ƒ/2.4.

Google Pixel 8a :

Grand-angle : 64 Mpx, ƒ/1,9 ;

Ultra grand-angle : 13 Mpx, ƒ/2,2 ;

Selfie : 13 Mpx, ƒ/2,2.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Avec l’optique principale, on l’a dit, le OnePlus Nord 4 s’en tire très bien. Les clichés sont plutôt naturels, rien ne dépasse. Un petit manque de folie, peut-être, viendra tirer une grimace des personnes plus habituées aux propositions d’un Samsung… ou d’un Pixel, justement.

OnePlus Nord 4, grand-angle

En effet, côté Google, on aime la saturation et les contrastes prononcés. Une approche différente, qui en met plein les yeux. Toutes les photos ont l’air d’avoir un petit truc en plus qui fait pencher la balance en la faveur du Pixel 8a. Sans oublier que Google a de la bouteille en matière de photo nocturne.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Pixel 8a nuit x1

Google Pixel 8a, grand-angle

Avec l’ultra grand-angle, il ne faut pas attendre grand-chose du Nord 4 en matière de précision et de netteté. Bardé de défauts optiques (distorsion notamment), ce capteur secondaire n’arrive pas à la cheville de son homologue embarqué au dos du Pixel, aussi modeste soit-il.

OnePlus Nord 4, ultra grand-angle

Eh oui, techniquement parlant, il n’est pas incroyable non plus. Mais il est très bien aidé par la puce du smartphone qui l’aide à rehausser le contraste, à corriger les distorsions et à récupérer des détails dans les zones sombres.

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Google Pixel 8a, ultra grand-angle

Enfin, les clichés parlent d’eux-mêmes, le Pixel 8a est bien plus capable d’offrir de belles photos avec le zoom numérique. Une réussite encore une fois attribuée à la plus grande résolution du capteur, mais surtout à la qualité des algorithmes de traitement de Google.

OnePlus Nord 4, zoom numérique

Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid Google Pixel 8a // Source : ElR – Frandroid

Google Pixel 8a, zoom numérique

Un OnePlus Nord 4 plus endurant

C’est évident : qui dit smartphone plus grand dit également batterie plus généreuse. Le OnePlus Nord 4 repart donc avec la palme de l’autonomie, relevée à plus de 14h sur notre protocole automatisé ViSer. Pour le Google Pixel 8a, comptez 2h de moins. Ce n’est pas énorme, mais ça peut faire la différence à la fin d’une journée chargée.

Côté recharge, OnePlus garde également la couronne. Le Nord 4 regagne toutes ses couleurs en une heure chrono quand le Pixel 8a demande 1h30 sur secteur avant d’atteindre 100 %.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

OnePlus Nord 4 ou Google Pixel 8a : lequel choisir ?

Le bilan est assez clairement en faveur du Google Pixel 8a. Que ce soit en matière de qualité d’affichage, de performances, de logiciel et surtout de photographie, il n’y a que sur l’autonomie que le OnePlus Nord 4 tire son épingle du jeu.

Cela étant, nous l’avons abordé en premier, il faudra garder en tête que le Pixel 8a est un smartphone compact. Si vous désirez un grand écran, le OnePlus Nord 4 regagne forcément en intérêt. Reste que, dans l’ensemble, le midrange de Google est bien mieux armé dans tous les scénarios d’usage.