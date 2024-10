Samsung Galaxy A55 vs Nothing Phone (2a) : choisissez le smartphone au meilleur rapport qualité/prix

Le Samsung Galaxy A55 est sur tous les fronts, et attaqué de toutes parts ! Parmi les références les plus sérieuses sur le milieu de gamme, le Nothing Phone (2a) fait grand bruit. Suffisamment pour détrôner le maître ? Voyons cela dans notre nouveau comparatif.

Dans le marché de la téléphonie, les meilleurs smartphones ne sont pas l’apanage des produits haut de gamme. Ici nous vous proposons de comparer deux smartphones à l’excellent rapport qualité/prix. Le Samsung Galaxy A55 fait face au Nothing Phone (2a) dans ce match de téléphones Android.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy A55 et Nothing Phone (2a)

Modèle Samsung Galaxy A55 Nothing Phone (2a) Dimensions 77,4 mm x 161,1 mm x 8,2 mm 76,32 mm x 161,74 mm x 8,55 mm Interface constructeur One UI Nothing OS Taille de l’écran 6,6 pouces 6,7 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2412 x 1080 pixels Densité de pixels 390 ppp 394 ppp Technologie Super AMOLED AMOLED SoC Samsung Exynos 1480 Mediatek Dimensity 7200 Pro Stockage interne 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 5 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 32 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sur le côté Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 213 g 190 g Couleurs Bleu, Jaune, Rose Noir, Blanc Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un design audacieux

Rien ne ressemble plus à un smartphone milieu de gamme qu’un autre smartphone milieu de gamme… à l’exception, peut-être, des modèles signés Nothing. La jeune marque londonienne s’est, en effet, fait une spécialité de proposer des esthétiques audacieuses, sur ses smartphones. Sans grande surprise, c’est bien le Phone (2a) qui attire le plus l’œil dans ce duel.

En comparaison, et même s’il est bien conçu, le Galaxy A55 fait un peu… planplan. Ou disons plutôt trop propre sur lui. Cela étant, le modèle de Samsung profite d’une meilleure certification d’étanchéité (IP67 contre IP54) et d’un verre plus résistant pour son écran (Gorilla Glass Victus+ contre Gass 5). Autant d’arguments qui pourraient plaire aux maladroits de l’assistance.

Des deux, et même s’il est très légèrement plus grand, le Nothing Phone (2a) se montre plus léger, avec 190 grammes sur la balance, contre 213 grammes pour le Galaxy A55.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Samsung chahuté sur l’écran

L’écran du Nothing Phone (2a) est non seulement plus grand (de peu) que celui de son concurrent, il est également plus lumineux. De peu, encore une fois, mais cela peut faire la différence en matière de lisibilité.

D’après nos sondes, nous avons relevé un pic à 1000 nits sur le Nothing, contre 900 nits sur le Galaxy A55. Il faudra toutefois garder en tête la réflectance importante du smartphone de Nothing, qui occasionne de nombreux reflets à l’extérieur.

En termes de colorimétrie, le Phone (2a) impressionne avec plus de 136% du spectre DCI-P3 couvert par la dalle AMOLED. Sur le Samsung, on est autour de 87%. Autrement dit, les couleurs apparaissent plus saturées, plus riches, sur le Nothing.

Dans les deux cas, la justesse n’est pas tout à fait leur point fort. Le delta E que nous avons relevé est relativement élevé — en tout cas plus que la valeur de 3 qu’il faut idéalement atteindre.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Une bonne politique de mises à jour

Côté logiciel, nous sommes confrontés à deux philosophies différentes. D’un côté, un Samsung solide sur ses appuis, avec à la fois une interface éprouvée (One UI), offrant quantité de fonctionnalités avancées et, bientôt, Galaxy AI, ainsi qu’une très bonne politique de mises à jour (le Galaxy A55 sera mis à jour pendant 4+1 ans).

En face, Nothing convainc avec une surcouche Android très neutre, sans bloatwares parasites. C’est sûr, il faudra adhérer à l’aspect relativement austère du premier contact (par défaut, les icônes sont monochromes), mais tout est évidemment personnalisable a posteriori.

Côté fonctionnalités, le Phone (2a) ne manque de rien, et se montre même plutôt original grâce à son système lumineux Glyph, qui sert aussi bien de flash que d’alertes de notifications. Reste que, si vous cherchez le smartphone le plus durable, le Nothing fait un peu moins bien que son grand rival avec une mise à jour de moins au compteur.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Un Galaxy plus proche des étoiles

Les performances d’un smartphone de milieu de gamme peuvent varier du tout au tout. Et, pour être honnête, nous ne sommes pas là face aux modèles les plus performants du paysage actuel.

Cela étant, il apparaît dans nos benchmarks que le Samsung Galaxy A55 est mieux armé pour faire face à tous les scénarios d’usage. Sa puce Exynos 1480 propose globalement une vitesse plus élevée que la Dimensity 7200 Pro qui équipe le Nothing Phone (2a).

Modèle Samsung Galaxy A55 Nothing Phone (2a) AnTuTu 10 752242 647981 AnTuTu CPU 246028 189064 AnTuTu GPU 174965 178334 AnTuTu MEM 151831 124988 AnTuTu UX 179418 155595 PC Mark 3.0 13709 9784 3DMark Slingshot Extreme N/C 5761 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 940 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 3612 3DMark Wild Life N/C 4128 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 24.72 FPS 3DMark Wild Life Extreme 1003 1149 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 6.01 FPS 6.88 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 26 / 18 FPS 32 / 21 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 31 / 37 FPS 34 / 40 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 81 / 93 FPS 60 / 99 FPS Geekbench 6 Single-core 1161 1088 Geekbench 6 Multi-core 3462 2566 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 4151 3255 Lecture / écriture séquentielle N/C 489.20 / 522.60 Mo/s Voir plus de benchmarks

Dans les deux cas, nous n’avons pas noté de ralentissements excessifs en navigation simple. La différence se joue essentiellement du côté du jeu vidéo, où les deux modèles sont fatalement assez limités. Aussi, il faudra accepter de baisser la qualité des titres les plus gourmands pour maintenir une fluidité impeccable.

Toujours est-il que chez l’un comme chez l’autre, la stabilité est au rendez-vous, et la chauffe plutôt modérée.

Samsung Galaxy A55 // Source : Geoffroy Husson Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Des défauts déjà corrigés

D’apparence, le Nothing Phone (2a) cède du terrain au Galaxy A55 au chapitre de la polyvalence photo. Toutefois, les choses ne sont pas aussi simples.

Samsung Galaxy A55

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56″, ƒ/1.8 ;

Ultra grand-angle : 12 Mpx, 1/3.06″, ƒ/2.2 ;

Macro : 5 Mpx, ƒ/2.4 ;

Selfie : 32 Mpx, 1/2.74″, ƒ/2.2.

Nothing Phone (2a)

Grand-angle : 50 Mpx, 1/1.56″, ƒ/1.9 ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, 1/2.76″, ƒ/2.2 ;

Selfie : 32 Mpx, 1/2.74″, ƒ/2.2.

Vous commencez à en avoir l’habitude : au grand-angle, RAS chez l’un comme chez l’autre. En pleine journée, tous les smartphones sont aujourd’hui capables de fournir de belles photos, au niveau de détail suffisant. Des deux, le Galaxy A55 a néanmoins pour lui un petit supplément d’âme sous la forme d’un contraste plus important et d’une saturation alléchante.

Reste que les problèmes de teinte verdâtre que nous relevions dans notre test du Nothing Phone (2a) ont depuis longtemps été corrigés par la marque. Les clichés sont aujourd’hui bien plus neutres.

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55, grand-angle

Nothing Phone (2a), grand-angle

Avec l’ultra grand-angle, le Nothing repasse en tête grâce à la haute résolution de son capteur (50 Mpx, rare à ce niveau de prix). Si les clichés pris au moment du test ne rendent pas justice à ses capacités colorimétriques, on peut vous assurer qu’il produit d’excellents résultats, et offre un meilleur piqué que son homologue logé au dos du Samsung.

Samsung Galaxy A55, ultra grand-angle

Nothing Phone (2a), grand-angle

Maintenant, l’évidence est que seul le Samsung Galaxy A55 profite d’un véritable téléobjectif. Et, même si le zoom numérique du Nothing Phone (2a) rend de fiers services (si l’on se limite à 2x), il n’atteint certainement pas le même niveau de qualité que le (modeste) zoom du A55.

Samsung Galaxy A55, zoom numérique

Un Phone (2a) à l’endurance exceptionnelle

Pour terminer ce tour d’horizon, un petit point sur l’autonomie. Que les deux smartphones soient équipés d’une batterie 5000 mAh ne signifie pas qu’ils boxent dans la même catégorie. Comme le démontre notre test automatisé avec ViSer, le Nothing Phone (2a) met une sacrée pâtée à son concurrent avec une autonomie relevée à 15h34 sur une seule charge. Le Galaxy A55, lui, s’éteint au terme de 13h11.

C’est juste assez pour faire la différence entre un smartphone qu’il faut recharger quotidiennement et un modèle qui en a encore sous la pédale le lendemain matin.

Côté recharge, c’est balle au centre. Il nous a fallu 1h30 chez l’un comme chez l’autre pour atteindre 100%.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Samsung Galaxy A55 ou Nothing Phone (2a) : lequel choisir ?

On l’a dit en préambule : il s’agit dans les deux cas d’excellents smartphones, mais, d’après nous, le Nothing Phone (2a) a un argument massue pour lui : il coûte moins de 400 €. Et le niveau de prestation offert pour un tarif jusqu’à 50 € inférieur au Galaxy A55 suffit pour qu’on lui accorde notre préférence.

Plus endurant, équipé d’un meilleur écran et d’un design hors du commun, il se taille une place de choix dans notre sélection des meilleurs smartphones de l’année. Pas mauvais bougre, le Galaxy A55 garde pour lui la fiabilité de son logiciel et la polyvalence de sa partition photo… mais il est plus cher.